Starlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқда
Дунё миқёсида юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети бозорида SpaceX компаниясининг Starlink лойиҳаси узоқ вақт давомида яккаҳокимлик қилиб келаётган эди. Бироқ, технология гиганти Amazon ўзининг Лео (Прожект Куипер) лойиҳаси доирасида орбитага етарли миқдорда қурилмаларни чиқаришга муваффақ бўлди ва тез орада тижорий хизмат кўрсатишни бошлашини эълон қилди. Бу қадам глобал интернет қамровини кенгайтириш ва нархлар рақобатбардошлигини таъминлашда муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Amazon компаниясининг Лео лойиҳаси учун масъул вице-президенти Крис Вебернинг маълум қилишича, ҳозирда орбитада 390 тадан ортиқ сунъий йўлдош жойлаштирилган. Мутахассиснинг таъкидлашича, ушбу кўрсаткич маълум кенгликларда узлуксиз алоқани таъминлаш учун етарли ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, компания жорий йилнинг охирига қадар дастлабки мижозларга хизмат кўрсатишни бошлашни режалаштирмоқда, умумий фойдаланувчилар учун эса сервис 2026-йилда тўлиқ очилади.
Турли эҳтиёжлар учун уч хил терминалAmazon ўз фойдаланувчиларига эҳтиёж ва имкониятдан келиб чиқиб, уч хил турдаги қабул қилувчи қурилмаларни (ресивер) таклиф этади. Бу фойдаланувчиларга нафақат уй шароитида, балки йирик корхоналар ва ҳаракатдаги транспортлар учун ҳам мос келадиган ечимни танлаш имконини беради:
- Нано: 7х7 дюймли ихчам қурилма бўлиб, у 100 Мбит/с гача юклаш тезлигини таъминлайди;
- Pro: 11х11 дюймли стандарт модел, у орқали 400 Мбит/с гача тезликка эришиш мумкин;
- Ultra: 20х30 дюймли энг қувватли терминал бўлиб, у 1 Гбит/с гача бўлган юқори тезликдаги интернетни кафолатлайди.
Ўзбекистон каби тоғли ҳудудлари кўп ва чекка қишлоқларида оптик толали интернет етиб бориши қийин бўлган мамлакатлар учун бундай технологиялар жуда муҳим. Starlink билан рақобатнинг кучайиши келажакда сунъий йўлдош интернети нархларининг пасайишига ва сифатнинг ошишига хизмат қилади. Amazon Лео лойиҳасининг ишга тушиши билан глобал бозорда танлов имконияти кенгаяди.
Келгусидаги миссиялар нафақат қамров ҳудудини кенгайтиришга, балки маълумот узатиш ҳажмини оширишга ҳам қаратилади. Amazon ўзининг булутли технологиялари ва глобал инфратузилмасидан фойдаланган ҳолда, Лео лойиҳасини нафақат жисмоний шахслар, балки ҳукуматлар ва йирик корпорациялар учун ҳам жозибадор қилишни кўзламоқда.
…