Starlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқда

·0·Техно
Starlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқда

Дунё миқёсида юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети бозорида SpaceX компаниясининг Starlink лойиҳаси узоқ вақт давомида яккаҳокимлик қилиб келаётган эди. Бироқ, технология гиганти Amazon ўзининг Лео (Прожект Куипер) лойиҳаси доирасида орбитага етарли миқдорда қурилмаларни чиқаришга муваффақ бўлди ва тез орада тижорий хизмат кўрсатишни бошлашини эълон қилди. Бу қадам глобал интернет қамровини кенгайтириш ва нархлар рақобатбардошлигини таъминлашда муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Amazon компаниясининг Лео лойиҳаси учун масъул вице-президенти Крис Вебернинг маълум қилишича, ҳозирда орбитада 390 тадан ортиқ сунъий йўлдош жойлаштирилган. Мутахассиснинг таъкидлашича, ушбу кўрсаткич маълум кенгликларда узлуксиз алоқани таъминлаш учун етарли ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, компания жорий йилнинг охирига қадар дастлабки мижозларга хизмат кўрсатишни бошлашни режалаштирмоқда, умумий фойдаланувчилар учун эса сервис 2026-йилда тўлиқ очилади.

Турли эҳтиёжлар учун уч хил терминал

Amazon ўз фойдаланувчиларига эҳтиёж ва имкониятдан келиб чиқиб, уч хил турдаги қабул қилувчи қурилмаларни (ресивер) таклиф этади. Бу фойдаланувчиларга нафақат уй шароитида, балки йирик корхоналар ва ҳаракатдаги транспортлар учун ҳам мос келадиган ечимни танлаш имконини беради:

  • Нано: 7х7 дюймли ихчам қурилма бўлиб, у 100 Мбит/с гача юклаш тезлигини таъминлайди;
  • Pro: 11х11 дюймли стандарт модел, у орқали 400 Мбит/с гача тезликка эришиш мумкин;
  • Ultra: 20х30 дюймли энг қувватли терминал бўлиб, у 1 Гбит/с гача бўлган юқори тезликдаги интернетни кафолатлайди.
Лойиҳа доирасида сўнгги учириш жараёнлари Atlas В ракетаси ёрдамида амалга оширилди. Крис Вебернинг сўзларига кўра, ушбу миссиялар лойиҳанинг пойдеворини мустаҳкамлади. Гарчи олдинда сунъий йўлдошларни белгиланган баландликка кўтариш ва тармоқни оптималлаштириш бўйича кўплаб ишлар турган бўлса-да, старт бериш учун зарурий техник база аллақачон шакллантириб бўлинган.

Ўзбекистон каби тоғли ҳудудлари кўп ва чекка қишлоқларида оптик толали интернет етиб бориши қийин бўлган мамлакатлар учун бундай технологиялар жуда муҳим. Starlink билан рақобатнинг кучайиши келажакда сунъий йўлдош интернети нархларининг пасайишига ва сифатнинг ошишига хизмат қилади. Amazon Лео лойиҳасининг ишга тушиши билан глобал бозорда танлов имконияти кенгаяди.

Келгусидаги миссиялар нафақат қамров ҳудудини кенгайтиришга, балки маълумот узатиш ҳажмини оширишга ҳам қаратилади. Amazon ўзининг булутли технологиялари ва глобал инфратузилмасидан фойдаланган ҳолда, Лео лойиҳасини нафақат жисмоний шахслар, балки ҳукуматлар ва йирик корпорациялар учун ҳам жозибадор қилишни кўзламоқда.

AmazonStarlinkИнтернетТехнологияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиSamsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиБугун, 16:21Apple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаApple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаБугун, 15:59SpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиSpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиБугун, 15:21Темир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиТемир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиБугун, 14:58iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топдиiPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топдиБугун, 14:24Starlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиStarlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди