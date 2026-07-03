Samsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқда

·0·Техно
Samsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқда

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги буклама смартфонлари нархини сезиларли даражада оширишни режалаштирмоқда. ВинФутуре нашрининг Европа ритейлерларидан олган маълумотларига кўра, янги авлод қурилмалари нархи ўзидан олдинги моделларга қараганда анча юқори бўлади. Бу ўзгариш, айниқса, премиум сегментдаги фойдаланувчиларнинг ҳамёнига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Энг ҳайратланарли рақамлар Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделига тегишли. Маълумотларга кўра, ушбу флагманнинг энг юқори конфигурацияси Европа бозорида 2800 евро атрофида баҳоланиши мумкин. Стандарт Galaxy Z Фолд 8 моделининг топ версияси эса 2600 евро нархда сотувга чиқиши кутилмоқда. Бу нархлар Samsung смартфонлари тарихидаги энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлиб, бренднинг нарх сиёсатида янги босқични англатади.

Нархлар ошишининг асосий сабаблари

Экспертларнинг фикрича, бундай кескин нарх ўсишининг бир неча объектив сабаблари бор. Биринчидан, жаҳон бозорида DRAM ва NAND хотира модуллари нархининг давомли равишда кўтарилиши бевосита ишлаб чиқариш таннархига таъсир қилмоқда. Смартфонларнинг оператив ва доимий хотираси қанчалик катта бўлса, бу фарқ шунчалик яққол кўзга ташланади.

Иккинчидан, Ultra моделининг техник хусусиятлари, жумладан, такомиллаштирилган дисплей технологияси ва мураккаб букланиш механизми ҳам якуний нархнинг шаклланишида муҳим рол ўйнайди. Samsung ўзининг флагман қурилмаларини нафақат алоқа воситаси, балки юқори технологик статус рамзи сифатида ҳам позицияламоқда, бу эса нархларнинг Apple iPhone флагманларидан ҳам юқори бўлишига олиб келмоқда.

Янги қурилмаларнинг нархлар рўйхати тахминан қуйидагича кўриниш олади:

  • Galaxy Z Фолд 8 Ultra (топ версия) — 2800 евро;
  • Galaxy Z Фолд 8 (топ версия) — 2600 евро;
  • Янги авлод ақлли соатлари ҳам мос равишда қимматлашган нархларда тақдим этилади.
Ўзбекистон бозори учун ушбу нархлар божхона тўловлари ва логистика харажатларини ҳисобга олганда янада юқори бўлиши мумкин. Ҳозирда маҳаллий бозорда Galaxy Z Фолд серияси юқори сегментда ўз ўрнига эга, бироқ 30 миллион сўмдан ошадиган нархлар талабнинг бироз пасайишига ёки харидорларнинг аввалги авлод моделларига кўпроқ эътибор қаратишига сабаб бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Samsung ўзининг Galaxy Унпаккед тақдимотини жорий йилнинг 22-июль куни Лондонда ўтказиши кутилмоқда. Ушбу тадбирда нафақат смартфонлар, балки янгиланган ақлли соатлар ва бошқа экотизим қурилмалари ҳам намойиш этилади. Расмий нархлар ва техник хусусиятлар айнан ўша куни тасдиқланади.

Хулоса қилиб айтганда, Samsung буклама смартфонлар бозорида етакчиликни сақлаб қолиш билан бирга, нарх борасида ҳам янги марраларни забт этмоқда. Агар инсайдерлар маълумотлари тўғри чиқса, Galaxy Z Фолд 8 Ultra бозордаги энг қиммат оммавий смартфонлардан бирига айланади.

SamsungСмартфонGalaxy Z Фолд 8ТехнологияНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинMicrosoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинБугун, 17:30Starlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаStarlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаБугун, 16:58Samsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиSamsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиБугун, 16:21Apple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаApple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаБугун, 15:59SpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиSpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиБугун, 15:21Темир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиТемир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди