Samsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқда
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги буклама смартфонлари нархини сезиларли даражада оширишни режалаштирмоқда. ВинФутуре нашрининг Европа ритейлерларидан олган маълумотларига кўра, янги авлод қурилмалари нархи ўзидан олдинги моделларга қараганда анча юқори бўлади. Бу ўзгариш, айниқса, премиум сегментдаги фойдаланувчиларнинг ҳамёнига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Энг ҳайратланарли рақамлар Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделига тегишли. Маълумотларга кўра, ушбу флагманнинг энг юқори конфигурацияси Европа бозорида 2800 евро атрофида баҳоланиши мумкин. Стандарт Galaxy Z Фолд 8 моделининг топ версияси эса 2600 евро нархда сотувга чиқиши кутилмоқда. Бу нархлар Samsung смартфонлари тарихидаги энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлиб, бренднинг нарх сиёсатида янги босқични англатади.
Нархлар ошишининг асосий сабаблариЭкспертларнинг фикрича, бундай кескин нарх ўсишининг бир неча объектив сабаблари бор. Биринчидан, жаҳон бозорида DRAM ва NAND хотира модуллари нархининг давомли равишда кўтарилиши бевосита ишлаб чиқариш таннархига таъсир қилмоқда. Смартфонларнинг оператив ва доимий хотираси қанчалик катта бўлса, бу фарқ шунчалик яққол кўзга ташланади.
Иккинчидан, Ultra моделининг техник хусусиятлари, жумладан, такомиллаштирилган дисплей технологияси ва мураккаб букланиш механизми ҳам якуний нархнинг шаклланишида муҳим рол ўйнайди. Samsung ўзининг флагман қурилмаларини нафақат алоқа воситаси, балки юқори технологик статус рамзи сифатида ҳам позицияламоқда, бу эса нархларнинг Apple iPhone флагманларидан ҳам юқори бўлишига олиб келмоқда.
Янги қурилмаларнинг нархлар рўйхати тахминан қуйидагича кўриниш олади:
- Galaxy Z Фолд 8 Ultra (топ версия) — 2800 евро;
- Galaxy Z Фолд 8 (топ версия) — 2600 евро;
- Янги авлод ақлли соатлари ҳам мос равишда қимматлашган нархларда тақдим этилади.
Samsung ўзининг Galaxy Унпаккед тақдимотини жорий йилнинг 22-июль куни Лондонда ўтказиши кутилмоқда. Ушбу тадбирда нафақат смартфонлар, балки янгиланган ақлли соатлар ва бошқа экотизим қурилмалари ҳам намойиш этилади. Расмий нархлар ва техник хусусиятлар айнан ўша куни тасдиқланади.
Хулоса қилиб айтганда, Samsung буклама смартфонлар бозорида етакчиликни сақлаб қолиш билан бирга, нарх борасида ҳам янги марраларни забт этмоқда. Агар инсайдерлар маълумотлари тўғри чиқса, Galaxy Z Фолд 8 Ultra бозордаги энг қиммат оммавий смартфонлардан бирига айланади.
…