Нега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтди
Футбол оламининг икки буюк вакили — Криштиану Роналду ва Лионель Месси ўртасидаги рақобат нафақат майдонда, балки мухлислар ва экспертлар ўртасидаги баҳсларда ҳам давом этмоқда. Кўпчиликни бир савол қийнайди: нима учун Португалия терма жамоаси сардори ўзининг азалий рақибига қараганда кўпроқ танқидлар нишонига айланади? Манчестер Юнайтед клубидаги собиқ жамоадоши Луи Саа бу борада ўзининг қизиқарли фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳар икки юлдуз ҳам иштирок этмоқда. Бироқ, 41 ёшли Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувлар ва унинг асосий таркибдаги ўрни борасидаги шубҳалар Месси билан солиштирганда анча юқори. Goal.com нашрига берган интервюсида Саа бу ҳолатни футболчиларнинг характери ва ўзини тутиши билан изоҳлади.
Характерлар тўқнашуви: Ҳимоя ва очиқликЛуи Саанинг фикрича, Лионель Месси ўзининг босиқлиги ва камгаплиги туфайли жамоатчилик томонидан кўпроқ ҳимоя қилинади. "Мен буни тушунаман, чунки Роналдо Мессига қараганда кўпроқ гапиради ва кўпроқ нарсани талаб қилади. Одамлар одатда уятчанроқ ва бироз 'нозикроқ' кўринган инсонларни ҳимоя қилишга мойил бўладилар. Месси айнан шундай имиджга эга, у гўёки ҳимояланган", — дейди собиқ ҳужумчи.
Роналдо эса, аксинча, ҳеч қачон ҳеч кимдан ҳимоя сўрамайди ва ўзининг кучли характерини намойиш этишдан чарчамайди. Унинг очиқчасига ўз амбицияларини билдириши кўпинча танқидчиларнинг унга нисбатан қаттиққўлроқ бўлишига сабаб бўлади. Саанинг сўзларига кўра, Криштиану Роналду ҳар қандай танқидга майдондаги ҳаракатлари билан жавоб бериб, "одамларнинг оғзини ёпиб қўйиш" қобилиятига эга.
Жаҳон чемпионатидаги натижаларга тўхталадиган бўлсак, Лионель Месси айни дамда 6 та гол билан тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан етакчилик қилмоқда. Аргентиналик юлдуз турнир тарихидаги энг яхши тўпурарга айланиб, ёши ўтаётганига қарамай сеҳрли ўйин кўрсатишда давом этаётгани учун олқишларга сазовор бўлмоқда.
Криштиану Роналду эса гуруҳ босқичида Ўзбекистон терма жамоаси дарвозасига дубл қайд этган бўлса, 1/16 финалда Хорватияга қарши баҳсда (2:1) пеналтидан гол уриб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди. Шунга қарамай, унинг ҳар бир голсиз ўйини ОАВда "даврнинг тугаши" сифатида талқин қилинмоқда. Роберто Мартинез қўл остидаги Португалия таркибида у ҳали ҳам асосий ҳужумчи бўлса-да, унинг ҳар бир ҳаракати синчковлик билан таҳлил қилинмоқда.
Якунда Луи Саа шуни таъкидладики, Роналдо ўзига бўлган босимни яхши кўради ва бу уни янада кучли бўлишга ундайди. Мессининг "ҳимояланган" мақоми эса унга тинчроқ муҳитда тўп суриш имконини беради. Ҳар икки афсона ўз йўлидан кетмоқда, бироқ уларнинг оммавий ахборот воситаларидаги қиёфаси тубдан фарқ қилади.
…