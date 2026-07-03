Нега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтди

·71·Спорт
Нега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтди

Футбол оламининг икки буюк вакили — Криштиану Роналду ва Лионель Месси ўртасидаги рақобат нафақат майдонда, балки мухлислар ва экспертлар ўртасидаги баҳсларда ҳам давом этмоқда. Кўпчиликни бир савол қийнайди: нима учун Португалия терма жамоаси сардори ўзининг азалий рақибига қараганда кўпроқ танқидлар нишонига айланади? Манчестер Юнайтед клубидаги собиқ жамоадоши Луи Саа бу борада ўзининг қизиқарли фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳар икки юлдуз ҳам иштирок этмоқда. Бироқ, 41 ёшли Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувлар ва унинг асосий таркибдаги ўрни борасидаги шубҳалар Месси билан солиштирганда анча юқори. Goal.com нашрига берган интервюсида Саа бу ҳолатни футболчиларнинг характери ва ўзини тутиши билан изоҳлади.

Характерлар тўқнашуви: Ҳимоя ва очиқлик

Луи Саанинг фикрича, Лионель Месси ўзининг босиқлиги ва камгаплиги туфайли жамоатчилик томонидан кўпроқ ҳимоя қилинади. "Мен буни тушунаман, чунки Роналдо Мессига қараганда кўпроқ гапиради ва кўпроқ нарсани талаб қилади. Одамлар одатда уятчанроқ ва бироз 'нозикроқ' кўринган инсонларни ҳимоя қилишга мойил бўладилар. Месси айнан шундай имиджга эга, у гўёки ҳимояланган", — дейди собиқ ҳужумчи.

Роналдо эса, аксинча, ҳеч қачон ҳеч кимдан ҳимоя сўрамайди ва ўзининг кучли характерини намойиш этишдан чарчамайди. Унинг очиқчасига ўз амбицияларини билдириши кўпинча танқидчиларнинг унга нисбатан қаттиққўлроқ бўлишига сабаб бўлади. Саанинг сўзларига кўра, Криштиану Роналду ҳар қандай танқидга майдондаги ҳаракатлари билан жавоб бериб, "одамларнинг оғзини ёпиб қўйиш" қобилиятига эга.

Жаҳон чемпионатидаги натижаларга тўхталадиган бўлсак, Лионель Месси айни дамда 6 та гол билан тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан етакчилик қилмоқда. Аргентиналик юлдуз турнир тарихидаги энг яхши тўпурарга айланиб, ёши ўтаётганига қарамай сеҳрли ўйин кўрсатишда давом этаётгани учун олқишларга сазовор бўлмоқда.

Криштиану Роналду эса гуруҳ босқичида Ўзбекистон терма жамоаси дарвозасига дубл қайд этган бўлса, 1/16 финалда Хорватияга қарши баҳсда (2:1) пеналтидан гол уриб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди. Шунга қарамай, унинг ҳар бир голсиз ўйини ОАВда "даврнинг тугаши" сифатида талқин қилинмоқда. Роберто Мартинез қўл остидаги Португалия таркибида у ҳали ҳам асосий ҳужумчи бўлса-да, унинг ҳар бир ҳаракати синчковлик билан таҳлил қилинмоқда.

Якунда Луи Саа шуни таъкидладики, Роналдо ўзига бўлган босимни яхши кўради ва бу уни янада кучли бўлишга ундайди. Мессининг "ҳимояланган" мақоми эса унга тинчроқ муҳитда тўп суриш имконини беради. Ҳар икки афсона ўз йўлидан кетмоқда, бироқ уларнинг оммавий ахборот воситаларидаги қиёфаси тубдан фарқ қилади.

Криштиано РоналдоЛионель МессиПортугалияФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?Бугун, 17:16Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Бугун, 17:00«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайди«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайдиБугун, 16:57Георгиа Станвай нима учун Арсенал жамоасини танлаганини очиқладиГеоргиа Станвай нима учун Арсенал жамоасини танлаганини очиқладиБугун, 16:51Наполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиНаполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиБугун, 16:18Арсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиАрсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди