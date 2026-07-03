Зарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказди

·0·Ўзбекистон
Зарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказди

Зарафшон дарёсидаги кучли сув оқими темирйўл релслари ётқизилган асоснинг бир қисмини ювиб кетгани акс этган видео тарқалди.

Тасвирларда темирйўл изи остидаги тупроқ ва тош қатлами сув таъсирида емирилганини кўриш мумкин. Натижада релслар ўрнатилган ҳудудда хавфли ҳолат юзага келган.

Ҳозирча воқеа қаерда ва қачон содир бўлгани, темирйўл қатновига чеклов киритилгани ёки йўқлиги ҳақида расмий маълумот берилмаган. Шунингдек, ҳодиса оқибатида жабрланганлар борлиги тўғрисида ҳам хабар йўқ.

Темирйўл инфратузилмасининг техник ҳолати ва зарар кўлами бўйича масъул ташкилотларнинг расмий муносабати кутилмоқда.

ЗарафшонЗарафшон дарёсиТемирйўлСув оқимиРельс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грузия Президенти Шавкат Мирзиёевни олий орден билан тақдирладиГрузия Президенти Шавкат Мирзиёевни олий орден билан тақдирладиБугун, 14:42Кегейлида яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиКегейлида яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиБугун, 14:07Президент ёш ихтирочи қизларни электромобил билан тақдирлади (видео)Президент ёш ихтирочи қизларни электромобил билан тақдирлади (видео)Бугун, 13:55Дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: қаерларда ёмғир ёғади?Дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: қаерларда ёмғир ёғади?Бугун, 13:30Хориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант бериладиХориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант бериладиБугун, 11:05Ўзбекистонда кимлар кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлдиЎзбекистонда кимлар кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлдиБугун, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди