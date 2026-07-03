Зарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Зарафшон дарёсидаги кучли сув оқими темирйўл релслари ётқизилган асоснинг бир қисмини ювиб кетгани акс этган видео тарқалди.
Тасвирларда темирйўл изи остидаги тупроқ ва тош қатлами сув таъсирида емирилганини кўриш мумкин. Натижада релслар ўрнатилган ҳудудда хавфли ҳолат юзага келган.
Ҳозирча воқеа қаерда ва қачон содир бўлгани, темирйўл қатновига чеклов киритилгани ёки йўқлиги ҳақида расмий маълумот берилмаган. Шунингдек, ҳодиса оқибатида жабрланганлар борлиги тўғрисида ҳам хабар йўқ.
Темирйўл инфратузилмасининг техник ҳолати ва зарар кўлами бўйича масъул ташкилотларнинг расмий муносабати кутилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…