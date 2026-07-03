Т2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказди

·0·Техно
Т2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказди

Россиянинг Т2 алоқа оператори (собиқ Tele2) халқаро роумингда мобил интернетдан бепул фойдаланиш бўйича аввалроқ йўлга қўйилган акциясини доимий хизматга айлантиришга қарор қилди. Эндиликда компания мижозлари хорижий сафарлар давомида тариф режасига қараб маълум муддат давомида чексиз тармоққа уланиш имкониятига эга бўладилар. Ушбу янгилик халқаро саёҳатлар вақтида алоқа харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур таклиф синов тариқасида жорий этилгандан сўнг, хорижда интернет-трафик истеъмоли ҳажми уч бараварга ошган. Бу эса фойдаланувчилар орасида роумингда интернетдан фойдаланишга бўлган талаб юқори эканлигини кўрсатмоқда. Компания маълумотларига кўра, мазкур хизматдан энг кўп фойдаланган сайёҳлар Туркияга ташриф буюрганлар бўлиб, барча уланишларнинг деярли ярми айнан шу давлат ҳиссасига тўғри келган.

Хизмат шартлари ва қамраб олинган давлатлар

Бепул ва чексиз интернет хизмати дунёнинг 34 та давлатида амал қилади. Улар орасида Ўзбекистонлик сайёҳлар учун ҳам машҳур бўлган Хитой, Таиланд ва Туркия каби йўналишлар мавжуд. Стандарт шартларга кўра, бепул интернетдан фойдаланиш муддати 15 кунни ташкил этади. Бироқ, компаниянинг МиХХ обунаси фойдаланувчилари учун бу муддат 22 кунга қадар узайтирилган.

Ушбу имконият ҳам хусусий, ҳам корпоратив мижозлар учун мўлжалланган бир қатор тариф режаларида амал қилади. Таъкидлаш жоизки, Т2 оператори нафақат интернет, балки овозли алоқа хизматлари бўйича ҳам ўзгаришлар киритган. Аввалроқ компания 56 та давлатда чиқувчи қўнғироқлар учун тўловни бекор қилган эди, натижада халқаро қўнғироқлар ҳажми икки бараварга кўпайган.

Замонавий роуминг тенденциялари

Бугунги кунда мобил операторлар ўртасидаги рақобат натижасида роуминг хизматлари тобора арзонлашиб бормоқда. Т2 тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, бепул хизматларнинг жорий этилиши мижозларнинг содиқлигини ошириш билан бирга, трафик ҳажмининг кескин ўсишига ҳам хизмат қилади. Бу каби қулайликлар айниқса хизмат сафарларига тез-тез чиқувчи бизнес вакиллари ва фаол сайёҳлар учун жуда қўл келади.

Ўзбекистон бозорида ҳам маҳаллий операторлар халқаро роуминг пакетлари бўйича турли чегирмалар ва қулай тарифларни таклиф этиб келишмоқда. Россия операторларининг бундай қадамлари минтақавий алоқа бозоридаги умумий нарх сиёсатига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин, чунки кўплаб фойдаланувчилар икки давлат ўртасида доимий ҳаракатда бўлиб, бир вақтнинг ўзида бир нечта оператор хизматидан фойдаланадилар.

Т2РоумингИнтернетТехнологияАлоқа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаSamsung буклама смартфонлари нархи кескин ошади: З Фолд 8 Ultra рекорд ўрнатиши кутилмоқдаБугун, 17:53Microsoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинMicrosoft кутилмаган қадам ташлади: Эдге браузерига Google ҳисоби орқали кириш мумкинБугун, 17:30Starlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаStarlink тизимига жиддий рақиб: Amazon ўзининг сунъий йўлдош интернетини ишга туширмоқдаБугун, 16:58Samsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиSamsung Galaxy S27 Pro ихчам корпусда Galaxy S26 Ultra қувватига эга бўладиБугун, 16:21Apple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаApple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқдаБугун, 15:59SpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиSpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди