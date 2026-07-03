Т2 оператори халқаро роумингда бепул интернет хизматини доимий асосга ўтказди
Россиянинг Т2 алоқа оператори (собиқ Tele2) халқаро роумингда мобил интернетдан бепул фойдаланиш бўйича аввалроқ йўлга қўйилган акциясини доимий хизматга айлантиришга қарор қилди. Эндиликда компания мижозлари хорижий сафарлар давомида тариф режасига қараб маълум муддат давомида чексиз тармоққа уланиш имкониятига эга бўладилар. Ушбу янгилик халқаро саёҳатлар вақтида алоқа харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур таклиф синов тариқасида жорий этилгандан сўнг, хорижда интернет-трафик истеъмоли ҳажми уч бараварга ошган. Бу эса фойдаланувчилар орасида роумингда интернетдан фойдаланишга бўлган талаб юқори эканлигини кўрсатмоқда. Компания маълумотларига кўра, мазкур хизматдан энг кўп фойдаланган сайёҳлар Туркияга ташриф буюрганлар бўлиб, барча уланишларнинг деярли ярми айнан шу давлат ҳиссасига тўғри келган.
Хизмат шартлари ва қамраб олинган давлатларБепул ва чексиз интернет хизмати дунёнинг 34 та давлатида амал қилади. Улар орасида Ўзбекистонлик сайёҳлар учун ҳам машҳур бўлган Хитой, Таиланд ва Туркия каби йўналишлар мавжуд. Стандарт шартларга кўра, бепул интернетдан фойдаланиш муддати 15 кунни ташкил этади. Бироқ, компаниянинг МиХХ обунаси фойдаланувчилари учун бу муддат 22 кунга қадар узайтирилган.
Ушбу имконият ҳам хусусий, ҳам корпоратив мижозлар учун мўлжалланган бир қатор тариф режаларида амал қилади. Таъкидлаш жоизки, Т2 оператори нафақат интернет, балки овозли алоқа хизматлари бўйича ҳам ўзгаришлар киритган. Аввалроқ компания 56 та давлатда чиқувчи қўнғироқлар учун тўловни бекор қилган эди, натижада халқаро қўнғироқлар ҳажми икки бараварга кўпайган.
Замонавий роуминг тенденциялариБугунги кунда мобил операторлар ўртасидаги рақобат натижасида роуминг хизматлари тобора арзонлашиб бормоқда. Т2 тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, бепул хизматларнинг жорий этилиши мижозларнинг содиқлигини ошириш билан бирга, трафик ҳажмининг кескин ўсишига ҳам хизмат қилади. Бу каби қулайликлар айниқса хизмат сафарларига тез-тез чиқувчи бизнес вакиллари ва фаол сайёҳлар учун жуда қўл келади.
Ўзбекистон бозорида ҳам маҳаллий операторлар халқаро роуминг пакетлари бўйича турли чегирмалар ва қулай тарифларни таклиф этиб келишмоқда. Россия операторларининг бундай қадамлари минтақавий алоқа бозоридаги умумий нарх сиёсатига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин, чунки кўплаб фойдаланувчилар икки давлат ўртасида доимий ҳаракатда бўлиб, бир вақтнинг ўзида бир нечта оператор хизматидан фойдаланадилар.
…