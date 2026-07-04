Миср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотди
2026 йилги жаҳон чемпионати 1/16 финалида Миср ва Австралия терма жамоалари ўртасидаги баҳсда хавотирли ҳолат юз берди. Миср ҳимоячиси Муҳаммад Хани ҳаводаги курашдан сўнг ҳушини йўқотиб, майдонга қулади.
Хавфли тўқнашув
Иккинчи тайм бошларида Хани ўз жарима майдони ичида рақиб футболчилари билан юқори тўп учун курашга киришди.
Эпизод вақтида у бош қисмига кучли зарба қабул қилди ва шундан сўнг газонга қулади.
Футболчилар дарҳол ёрдамга шошилди
Миср терма жамоаси аъзолари вазият жиддийлигини англаб, зудлик билан жамоадоши ёнига етиб борди.
Орадан кўп ўтмай, майдонга терма жамоа тиббий штаби ва шифокорлар ҳам чиқди. Муҳаммад Ханига тезкор тиббий ёрдам кўрсатилди.
Хани ўйинни давом эттирди
Тиббий муолажалардан сўнг ҳимоячи ўзига келди. Яхшиямки, у майдонни тарк этмади ва учрашувни давом эттиришга ўзида куч топа олди.
Бу ҳолат стадиондаги мухлислар ва жамоа аъзоларини анча хавотирга солди.
Автогол ҳам унинг ҳисобига ёзилди
Муҳаммад Хани ушбу учрашувда яна бир нохуш эпизод билан эсда қолди. У ўз дарвозасига тўп киритиб қўйди.
Шундай бўлса-да, оғир тўқнашувдан кейин майдонга қайтиб, баҳсни давом эттиргани футболчининг матонатини кўрсатди.
Сизнингча, бош қисмига шундай зарба олган футболчини ўйинда қолдириш тўғри қарорми?
…