Арсенал нишонидаги Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард: ЖЧ-2026даги катта тўқнашув
2026-йилги Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичидан ўрин олган Бразилия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат турнир тақдири, балки Лондоннинг Арсенал клуби келажаги учун ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Ню-Жерси майдонларида кечадиган ушбу баҳсда мухлислар эътибори Винисиус Жуниор ва Эрлинг Холанд каби юлдузларга қаратилган бўлса-да, мутахассислар майдон марказидаги Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард дуелини алоҳида кузатишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Арсенал сафида тўп сураётган Мартин Одегаард ва жамоанинг трансфер мақсадига айланган Бруно Гуимараес турнирнинг энг яхши ассистентлари қаторидан жой олган. Goal.com нашри хабарига кўра, Гуимараес тўртта голли узатма билан Майкл Олиседан кейин иккинчи ўринда бораётган бўлса, Одегаард ҳисобида учта ассист мавжуд. Ушбу кўрсаткичлар ҳар икки ярим ҳимоячининг айни дамда юқори спорт формасида эканлигидан далолат беради.
Арсенал учун янги куч: Гуимараес омилиЛондонликлар узоқ вақтдан бери Нюкасл жамоаси етакчиси Бруно Гуимараесни ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Бразилиялик футболчининг трансфер қиймати 65 миллион фунт стерлинг (тахминан 87 миллион доллар) этиб белгиланган. Унинг Шимолий Америкадаги мундиалда кўрсатаётган ўйинлари Арсенал ярим ҳимоясини янги босқичга олиб чиқиши мумкинлигини исботламоқда. Гуимараеснинг агрессив ўйин услуби ва ҳужумларни ташкил қилишдаги аниқлиги Микел Артета жамоаси учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, Мартин Одегаарднинг ўтган мавсумдаги ўйинлари айрим танқидларга сабаб бўлган эди. Баъзи экспертлар ва мухлислар уни етарлича фаол эмасликда айблаб, ҳатто сотиб юбориш керак деган фикрларни ҳам илгари суришган. Бироқ, Одегаард Арсенални 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликка етаклаган илк сардор эканлигини унутмаслик лозим. Унинг Норвегия терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинлари барча шубҳаларга чек қўймоқда.
Одегаарднинг жавоби ва Норвегия умидиМартин Одегаард Жаҳон чемпионатида клубдаги босимдан холи тарзда, эркин ва ижодкорона ўйин намойиш этмоқда. У гуруҳ босқичида Ироқ, Сенегал ва Кот-дъИвуар билан баҳсларда ўзининг энг яхши сифатларини кўрсатди. Айниқса, Эрлинг Холандга берилган заргона паслар ва жамоа ўйинини бошқариши унинг ҳали ҳам дунёнинг энг кучли плеймейкерларидан бири эканлигини тасдиқлади.
Арсенал раҳбарияти учун ҳозирги вазият қизиқарли дилемма туғдирмоқда: Гуимараесни сотиб олиш Одегаардни четга суриш дегани эмас, балки улар биргаликда кучли тандем ҳосил қилиши мумкин. Бразилия ва Норвегия ўртасидаги қарама-қаршилик ушбу икки юлдузнинг ўзаро рақобатда ким кучлироқ эканлигини кўрсатиб беради. Мазкур учрашув натижаси қандай бўлишидан қатъи назар, ҳар икки футболчи ўз даражасини исботлашда давом этмоқда.
…