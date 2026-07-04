Арсенал нишонидаги Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард: ЖЧ-2026даги катта тўқнашув

·0·Спорт
Арсенал нишонидаги Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард: ЖЧ-2026даги катта тўқнашув

2026-йилги Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичидан ўрин олган Бразилия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат турнир тақдири, балки Лондоннинг Арсенал клуби келажаги учун ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Ню-Жерси майдонларида кечадиган ушбу баҳсда мухлислар эътибори Винисиус Жуниор ва Эрлинг Холанд каби юлдузларга қаратилган бўлса-да, мутахассислар майдон марказидаги Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард дуелини алоҳида кузатишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Арсенал сафида тўп сураётган Мартин Одегаард ва жамоанинг трансфер мақсадига айланган Бруно Гуимараес турнирнинг энг яхши ассистентлари қаторидан жой олган. Goal.com нашри хабарига кўра, Гуимараес тўртта голли узатма билан Майкл Олиседан кейин иккинчи ўринда бораётган бўлса, Одегаард ҳисобида учта ассист мавжуд. Ушбу кўрсаткичлар ҳар икки ярим ҳимоячининг айни дамда юқори спорт формасида эканлигидан далолат беради.

Арсенал учун янги куч: Гуимараес омили

Лондонликлар узоқ вақтдан бери Нюкасл жамоаси етакчиси Бруно Гуимараесни ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Бразилиялик футболчининг трансфер қиймати 65 миллион фунт стерлинг (тахминан 87 миллион доллар) этиб белгиланган. Унинг Шимолий Америкадаги мундиалда кўрсатаётган ўйинлари Арсенал ярим ҳимоясини янги босқичга олиб чиқиши мумкинлигини исботламоқда. Гуимараеснинг агрессив ўйин услуби ва ҳужумларни ташкил қилишдаги аниқлиги Микел Артета жамоаси учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, Мартин Одегаарднинг ўтган мавсумдаги ўйинлари айрим танқидларга сабаб бўлган эди. Баъзи экспертлар ва мухлислар уни етарлича фаол эмасликда айблаб, ҳатто сотиб юбориш керак деган фикрларни ҳам илгари суришган. Бироқ, Одегаард Арсенални 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликка етаклаган илк сардор эканлигини унутмаслик лозим. Унинг Норвегия терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинлари барча шубҳаларга чек қўймоқда.

Одегаарднинг жавоби ва Норвегия умиди

Мартин Одегаард Жаҳон чемпионатида клубдаги босимдан холи тарзда, эркин ва ижодкорона ўйин намойиш этмоқда. У гуруҳ босқичида Ироқ, Сенегал ва Кот-дъИвуар билан баҳсларда ўзининг энг яхши сифатларини кўрсатди. Айниқса, Эрлинг Холандга берилган заргона паслар ва жамоа ўйинини бошқариши унинг ҳали ҳам дунёнинг энг кучли плеймейкерларидан бири эканлигини тасдиқлади.

Арсенал раҳбарияти учун ҳозирги вазият қизиқарли дилемма туғдирмоқда: Гуимараесни сотиб олиш Одегаардни четга суриш дегани эмас, балки улар биргаликда кучли тандем ҳосил қилиши мумкин. Бразилия ва Норвегия ўртасидаги қарама-қаршилик ушбу икки юлдузнинг ўзаро рақобатда ким кучлироқ эканлигини кўрсатиб беради. Мазкур учрашув натижаси қандай бўлишидан қатъи назар, ҳар икки футболчи ўз даражасини исботлашда давом этмоқда.

АрсеналБразилияНорвегияЖаҳон ЧемпионатиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббос Файзуллаев тоғаси билан боғлиқ армонини ошкор қилди (видео)Аббос Файзуллаев тоғаси билан боғлиқ армонини ошкор қилди (видео)Бугун, 11:57Лионель Месси Кабо-Верде билан ўйиндан сўнг: “Майдонда аямай тепишди, кейин эса расмга тушишни сўрашди”Лионель Месси Кабо-Верде билан ўйиндан сўнг: “Майдонда аямай тепишди, кейин эса расмга тушишни сўрашди”Бугун, 11:55Радимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиРадимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиБугун, 11:16Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Бугун, 11:14Миср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиМиср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиБугун, 11:10Колумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олдиКолумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олдиБугун, 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди