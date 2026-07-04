NASA Ерга қулаётган телескопни қутқаришга киришди

·27·Техно
NASA Ерга қулаётган телескопни қутқаришга киришди

NASA молиялаштирган махсус космик аппарат Ерга аста-секин яқинлашаётган Swift космик телескопини қутқариш учун фазога учирилди. Бу миссия космос тарихида илк бор амалга оширилаётган бўлиб, мутахассислар уни юқори хавфли, бироқ жуда муҳим операция сифатида баҳоламоқда.

Swift телескопи коинотдаги энг кучли портлашлар — гамма-нурли чақнашлар ва бошқа юқори энергияли космик ҳодисаларни кузатиш учун 2004 йилда учирилган. Бироқ сўнгги йилларда Қуёш фаоллигининг кучайиши туфайли Ер атмосфераси кенгайиб, телескоп орбитасига таъсир қила бошлади. Натижада у секинлашиб, аввалги 600 километрлик баландликдан тахминан 360 километргача тушиб кетган.

Angarda Northrop Grumman raketasining ichki qismlari yig'ilmoqda.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, агар телескоп орбитаси 300 километрдан пастга тушса, уни сақлаб қолиш деярли имконсиз бўлади. Шу сабабли NASA уни қутқариш бўйича шошилинч операцияни бошлади.

Лойиҳани АҚШнинг Katalyst Space Technologies компанияси ишлаб чиққан LINK номли робот космик аппарати амалга оширади. Учта робот қўл билан жиҳозланган ушбу қурилма телескопга эҳтиёткорлик билан яқинлашиб, уни маҳкам ушлаши ва кейин двигателлари ёрдамида хавфсизроқ юқори орбитага кўтариши керак.

Мутахассислар операция жуда мураккаб эканини таъкидламоқда. Чунки Swift ҳаракатланаётган объект бўлиб, унинг орбитаси доимий равишда ўзгариб турибди. Шунинг учун LINK аввал телескопни ҳар томонлама суратга олади, энг хавфсиз ушлаш нуқтасини аниқлайди ва шундан кейингина робот қўллари билан уни тутишга ҳаракат қилади.

Очиқ университет олими доктор Симеон Барбернинг айтишича, бу миссия катта таваккалчилик билан боғлиқ бўлса-да, Swift инсоният учун ноёб илмий маълумотлар тақдим этаётгани сабабли уни сақлаб қолишга арзийди.

Ikki nafar mutaxassis katta qorong‘u laboratoriyada sun’iy yo‘ldosh qurilmasini tekshirmoqda.

Агар барча босқичлар режа асосида ўтса, LINK кейинги икки-уч ой давомида телескопни секинлик билан яна 600 километр атрофидаги барқарор орбитага олиб чиқади ва у ўз илмий фаолиятини давом эттиради.

Мутахассислар фикрича, ушбу миссия муваффақиятли якунланса, келажакда бошқа машҳур космик аппаратлар, жумладан, Hubble телескопини ҳам шундай усулда қутқариш имконияти пайдо бўлиши мумкин.

НасаСвифтКаталист Спейс ТехнолоджисСаймон Барбер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиҲиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиБугун, 12:52Инсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллектИнсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллектБугун, 12:23Xiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиXiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиБугун, 11:55Samsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиSamsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиБугун, 11:26Плутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқдаПлутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқдаБугун, 10:53Huawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиHuawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиБугун, 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди