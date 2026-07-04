Revolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этди

·25·Техно
Revolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этди

Финтех оламининг етакчи вакилларидан бири бўлган Revolut компанияси Германиядаги мижозлари учун ўзига хос дизайнга эга янги Mastercard дебет картасини эълон қилди. Ушбу карта нафақат визуал кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Унинг асосий хусусияти — тўлов амалга оширилаётган вақтда картадаги персонажнинг кўзлари нур сочишидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Картанинг олд томонида интернет оламида машҳур бўлган Доге меми (Сиба-ину ити) тасвирланган. Фойдаланувчи дўконларда контактсиз тўловни амалга ошираётганида, терминал билан алоқа ўрнатилган сонияларда итнинг кўзлари ўрнига ўрнатилган иккита ЛEД чироқчаси ёнади. Бу жараён оддий тўлов амалиётига ўзгача завқ бағишлайди.

Технологик ечим ва ишлаш принципи

Кўпчиликни бундай кичик қурилма қандай қувватланиши қизиқтириши табиий. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу картада ҳеч қандай ўрнатилган аккумулятор ёки батарея мавжуд эмас. Чироқларнинг ёниши учун зарур бўлган энергия бевосита тўлов терминалининг NFC майдонидан олинади. ЭМВ Контактлесс протоколи орқали узатиладиган энергия нафақат чип ва антеннанинг ишлашига, балки светодиодларни қисқа муддатга ёқишга ҳам етарли бўлади.

Ҳозирда ушбу эксклюзив картани Revolut иловаси орқали 30 евро эвазига буюртма қилиш мумкин. Шуни таъкидлаш керакки, етказиб бериш хизмати ушбу нархга киритилмаган ва алоҳида ҳисобланади. Карта чекланган миқдорда чиқарилган бўлиб, у асосан бренднинг содиқ мухлислари ва ноодатий гаджет ишқибозлари учун мўлжалланган.

Криптовалюта ихлосмандлари учун махсус таклиф

Янги маҳсулотни ҳамма ҳам осонликча қўлга кирита олмайди. Revolut ушбу картани фақат сервиснинг криптовалюта бўлимидан фойдаланувчи мижозлар учун махсус таклиф сифатида тақдим этмоқда. Картани чиқариш вақтида уни бир ёки бир нечта криптовалюта ҳамёнларига ёки оддий пул ҳисоб рақамига боғлаш талаб этилади.

Ўзбекистон молия бозорида ҳам сўнгги йилларда банк карталари дизайнига катта эътибор берилмоқда. Гарчи бизнинг маҳаллий банкларимизда ҳозирча ЛEД чироқли карталар оммалашмаган бўлса-да, Revolut каби халқаро сервисларнинг бундай креатив ёндашуви келажакда банк маҳсулотлари нафақат тўлов воситаси, балки ўзига хос аксессуарга ҳам айланишидан далолат беради.

RevolutMastercardТехнологияДогеКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиБугун, 13:53Ҳиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиҲиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиБугун, 12:52NASA Ерга қулаётган телескопни қутқаришга киришдиNASA Ерга қулаётган телескопни қутқаришга киришдиБугун, 12:43Инсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллектИнсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллектБугун, 12:23Xiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиXiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиБугун, 11:55Samsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиSamsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда