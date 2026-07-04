Revolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этди
Финтех оламининг етакчи вакилларидан бири бўлган Revolut компанияси Германиядаги мижозлари учун ўзига хос дизайнга эга янги Mastercard дебет картасини эълон қилди. Ушбу карта нафақат визуал кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Унинг асосий хусусияти — тўлов амалга оширилаётган вақтда картадаги персонажнинг кўзлари нур сочишидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Картанинг олд томонида интернет оламида машҳур бўлган Доге меми (Сиба-ину ити) тасвирланган. Фойдаланувчи дўконларда контактсиз тўловни амалга ошираётганида, терминал билан алоқа ўрнатилган сонияларда итнинг кўзлари ўрнига ўрнатилган иккита ЛEД чироқчаси ёнади. Бу жараён оддий тўлов амалиётига ўзгача завқ бағишлайди.
Технологик ечим ва ишлаш принципиКўпчиликни бундай кичик қурилма қандай қувватланиши қизиқтириши табиий. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу картада ҳеч қандай ўрнатилган аккумулятор ёки батарея мавжуд эмас. Чироқларнинг ёниши учун зарур бўлган энергия бевосита тўлов терминалининг NFC майдонидан олинади. ЭМВ Контактлесс протоколи орқали узатиладиган энергия нафақат чип ва антеннанинг ишлашига, балки светодиодларни қисқа муддатга ёқишга ҳам етарли бўлади.
Ҳозирда ушбу эксклюзив картани Revolut иловаси орқали 30 евро эвазига буюртма қилиш мумкин. Шуни таъкидлаш керакки, етказиб бериш хизмати ушбу нархга киритилмаган ва алоҳида ҳисобланади. Карта чекланган миқдорда чиқарилган бўлиб, у асосан бренднинг содиқ мухлислари ва ноодатий гаджет ишқибозлари учун мўлжалланган.
Криптовалюта ихлосмандлари учун махсус таклифЯнги маҳсулотни ҳамма ҳам осонликча қўлга кирита олмайди. Revolut ушбу картани фақат сервиснинг криптовалюта бўлимидан фойдаланувчи мижозлар учун махсус таклиф сифатида тақдим этмоқда. Картани чиқариш вақтида уни бир ёки бир нечта криптовалюта ҳамёнларига ёки оддий пул ҳисоб рақамига боғлаш талаб этилади.
Ўзбекистон молия бозорида ҳам сўнгги йилларда банк карталари дизайнига катта эътибор берилмоқда. Гарчи бизнинг маҳаллий банкларимизда ҳозирча ЛEД чироқли карталар оммалашмаган бўлса-да, Revolut каби халқаро сервисларнинг бундай креатив ёндашуви келажакда банк маҳсулотлари нафақат тўлов воситаси, балки ўзига хос аксессуарга ҳам айланишидан далолат беради.
…