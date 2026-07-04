Муҳаммад Салахнинг жасорати: Миср Австралияни мағлуб этиб, тарихий натижа қайд этди

·51·Спорт
Муҳаммад Салахнинг жасорати: Миср Австралияни мағлуб этиб, тарихий натижа қайд этди

Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал йўлланмаси учун кечган муросасиз баҳсда Миср терма жамоаси Австралия устидан ғалаба қозониб, ўз тарихида янги саҳифа очди. Даллас шаҳрида бўлиб ўтган учрашувнинг асосий ва қўшимча вақтлари 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунлангач, ғолиб номи пеналтилар сериясида аниқланди. Унда мисрликлар сардори Муҳаммад Салах ўзининг совуққонлиги ва маҳорати билан барчани ҳайратда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг асосий вақтида Эмам Ашоур Мисрни ҳисобда олдинга олиб чиққан эди. Бироқ, иккинчи бўлимда Моҳамед Ҳанй томонидан йўл қўйилган автогол мувозанатни тиклади. Австралияликлар ҳимояда тартибли ўйин кўрсатиб, ўйинни пеналтилар сериясигача олиб боришга муваффақ бўлишди. Аммо лотереяда омад шимолий африкаликларга кулиб боқди.

Паненка услубидаги зарба ва сардорлик масъулияти

Пеналтилар серияси қизғин паллага кирган вақтда Муҳаммад Салах тўп ёнига келди. Тажрибали ҳужумчи дарвозабон Мат Рян устидан тўпни хотиржамлик билан ташлаб қўйиб, "Паненка" услубида гол урди. Бу таваккалчилик нафақат жамоага устунлик берди, балки жамоадошларининг руҳиятини ҳам кўтарди. Якунда Ҳоссам Абделмагуиднинг аниқ зарбаси Мисрнинг 4:2 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Муҳаммад Салах ўйиндан сўнг ушбу қарорини шундай изоҳлади: "Агар буни кимдир қилиши керак бўлса, у мен бўлишим лозим эди. Жамоада бошқалардан кўра тажрибалироқман ва ёшларга ишонч бермоқчи бўлдим. Бу менинг сўнгги Жаҳон чемпионатим бўладими ёки йўқ, билмайман, лекин бу ишни қилишим шарт эди".

Ҳозирда эркин агент мақомида бўлган Ливерпул афсонаси ўзининг бу ҳаракати билан ёш жамоадошларига босим остида қандай ўйнаш кераклигини кўрсатиб берди. Учрашув давомида Австралия сафида Гарри Соуттар ва Лукас Ҳеррингтон ўз имкониятларидан фойдалана олмагани океанияликларнинг турнир билан хайрлашишига сабаб бўлди.

Африка футболида янги рекорд

Ушбу ғалаба Миср футболи учун монументал аҳамиятга эга. Миср Жаҳон чемпионатларининг плей-офф босқичида ғалаба қозонган бешинчи Африка давлатига айланди. Бунгача бундай натижага Камерун, Сенегал, Гана ва Марокаш терма жамоалари эришган эди. "Фиръавнлар" узоқ йиллик психологик тўсиқни енгиб ўтиб, кучли 16 таликка йўл олишди.

Салах ўйин олдидан кийиниш хонасида йигитларга бу дунёдаги энг катта саҳна эканини ва ундан завқ олиш кераклигини уқтирганини таъкидлади. Миср терма жамоасининг кейинги босқичдаги рақиби ва ўйин санаси тез орада аниқланади. Мазкур ғалаба бутун Миср ва Африка қитъаси бўйлаб катта байрам сифатида нишонланмоқда.

Моҳамед СалахМисрЖаҳон ЧемпионатиФутболАвстралия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал нишонидаги Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард: ЖЧ-2026даги катта тўқнашувАрсенал нишонидаги Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард: ЖЧ-2026даги катта тўқнашувБугун, 12:10Аббос Файзуллаев тоғаси билан боғлиқ армонини ошкор қилди (видео)Аббос Файзуллаев тоғаси билан боғлиқ армонини ошкор қилди (видео)Бугун, 11:57Лионель Месси Кабо-Верде билан ўйиндан сўнг: “Майдонда аямай тепишди, кейин эса расмга тушишни сўрашди”Лионель Месси Кабо-Верде билан ўйиндан сўнг: “Майдонда аямай тепишди, кейин эса расмга тушишни сўрашди”Бугун, 11:55Радимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиРадимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиБугун, 11:16Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Бугун, 11:14Миср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиМиср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиБугун, 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди