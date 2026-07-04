Муҳаммад Салахнинг жасорати: Миср Австралияни мағлуб этиб, тарихий натижа қайд этди
Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал йўлланмаси учун кечган муросасиз баҳсда Миср терма жамоаси Австралия устидан ғалаба қозониб, ўз тарихида янги саҳифа очди. Даллас шаҳрида бўлиб ўтган учрашувнинг асосий ва қўшимча вақтлари 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунлангач, ғолиб номи пеналтилар сериясида аниқланди. Унда мисрликлар сардори Муҳаммад Салах ўзининг совуққонлиги ва маҳорати билан барчани ҳайратда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг асосий вақтида Эмам Ашоур Мисрни ҳисобда олдинга олиб чиққан эди. Бироқ, иккинчи бўлимда Моҳамед Ҳанй томонидан йўл қўйилган автогол мувозанатни тиклади. Австралияликлар ҳимояда тартибли ўйин кўрсатиб, ўйинни пеналтилар сериясигача олиб боришга муваффақ бўлишди. Аммо лотереяда омад шимолий африкаликларга кулиб боқди.
Паненка услубидаги зарба ва сардорлик масъулиятиПеналтилар серияси қизғин паллага кирган вақтда Муҳаммад Салах тўп ёнига келди. Тажрибали ҳужумчи дарвозабон Мат Рян устидан тўпни хотиржамлик билан ташлаб қўйиб, "Паненка" услубида гол урди. Бу таваккалчилик нафақат жамоага устунлик берди, балки жамоадошларининг руҳиятини ҳам кўтарди. Якунда Ҳоссам Абделмагуиднинг аниқ зарбаси Мисрнинг 4:2 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Муҳаммад Салах ўйиндан сўнг ушбу қарорини шундай изоҳлади: "Агар буни кимдир қилиши керак бўлса, у мен бўлишим лозим эди. Жамоада бошқалардан кўра тажрибалироқман ва ёшларга ишонч бермоқчи бўлдим. Бу менинг сўнгги Жаҳон чемпионатим бўладими ёки йўқ, билмайман, лекин бу ишни қилишим шарт эди".
Ҳозирда эркин агент мақомида бўлган Ливерпул афсонаси ўзининг бу ҳаракати билан ёш жамоадошларига босим остида қандай ўйнаш кераклигини кўрсатиб берди. Учрашув давомида Австралия сафида Гарри Соуттар ва Лукас Ҳеррингтон ўз имкониятларидан фойдалана олмагани океанияликларнинг турнир билан хайрлашишига сабаб бўлди.
Африка футболида янги рекордУшбу ғалаба Миср футболи учун монументал аҳамиятга эга. Миср Жаҳон чемпионатларининг плей-офф босқичида ғалаба қозонган бешинчи Африка давлатига айланди. Бунгача бундай натижага Камерун, Сенегал, Гана ва Марокаш терма жамоалари эришган эди. "Фиръавнлар" узоқ йиллик психологик тўсиқни енгиб ўтиб, кучли 16 таликка йўл олишди.
Салах ўйин олдидан кийиниш хонасида йигитларга бу дунёдаги энг катта саҳна эканини ва ундан завқ олиш кераклигини уқтирганини таъкидлади. Миср терма жамоасининг кейинги босқичдаги рақиби ва ўйин санаси тез орада аниқланади. Мазкур ғалаба бутун Миср ва Африка қитъаси бўйлаб катта байрам сифатида нишонланмоқда.
…