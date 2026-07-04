Ҳиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилди
Ҳиндистон ҳукумати дунёнинг энг оммабоп мессенжерларидан бири бўлган Telegram ҳамда махфийликка ихтисослашган Signal платформаларига расмий сўров юборди. Мамлакат расмийлари ушбу сервислар фойдаланувчиларга ўз телефон рақамларини ошкор қилмасдан мулоқот қилиш имконини берувчи функциялар хавфсизлигини қандай таъминлаётгани бўйича тушунтириш беришини талаб қилмоқда. Бу ҳақда Reuters агентлиги ҳукуматдаги ўз манбаларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу чора Ҳиндистон ҳукуматининг онлайн платформалар устидан назоратни кучайтириш борасидаги навбатдаги қадами бўлди. Ўтган ойда мамлакатда Telegram платформасини вақтинча блоклаш масаласи кўриб чиқилган эди, эндиликда эса регуляторлар сервиснинг алоҳида функциялари ва уларнинг киберхавфсизликка таъсирини синчиклаб ўрганишга киришган.
Анонимлик ва фирибгарлик хавфиҲукумат вакилларининг фикрича, фойдаланувчи номлари (усернаме) орқали шахсни яшириш имконияти турли жиноятларга йўл очиши мумкин. Хусусан, Ҳиндистон ахборот технологиялари вазирлиги анонимлик онлайн фирибгарлик, фишинг, сохта шахслар номидан ҳужум қилиш ва "рақамли ҳибсга олиш" каби жиноятларнинг кўпайишига сабаб бўлишидан хавотирда.
Шу сабабли, Telegram ва Signal компанияларидан ўзгалар номидан иш кўриш (имперсонатион) ва суиистеъмолчиликларга қарши қандай ҳимоя механизмлари жорий этилгани ҳақида батафсил маълумот тақдим этиш сўралган. Ҳозирча на вазирлик, на мессенжерлар вакиллари ушбу сўров юзасидан расмий изоҳ беришганича йўқ.
WhatsApp учун ҳам чекловларНазорат фақатгина Telegram ва Signal билан чекланиб қолмаяпти. Маълум бўлишича, Ҳиндистон ҳукумати WhatsApp мессенжерига ҳам фойдаланувчи номларини ўзгартириш бўйича режалаштирилган янги функцияни жорий этишни тўхтатиб туриш ҳақида кўрсатма берган. Компания уч кун ичида ушбу функциянинг зарурлигини асослаб бериши шарт, акс ҳолда унга нисбатан санкциялар қўлланилиши мумкин.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Telegram энг асосий мулоқот воситаси ҳисобланади. Ҳиндистондаги каби йирик бозорларда қабул қилинаётган бу каби қарорлар келажакда мессенжерларнинг глобал сиёсатига ва функцияларининг ишлаш тартибига таъсир кўрсатиши мумкин. Рақамни яшириш функцияси кўплаб фойдаланувчилар учун шахсий дахлсизликнинг муҳим қисми саналса-да, давлат органлари буни хавфсизликка таҳдид сифатида кўрмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистон дунёдаги энг кўп интернет фойдаланувчиларига эга мамлакатлардан бири бўлиб, бу ердаги қонунчилик талаблари технологик гигантлар учун ҳар доим жиддий синов ҳисобланади. Ҳозирча мессенжерларнинг ушбу талабларга қандай жавоб бериши ва ўз махфийлик тамойилларини сақлаб қолиши сўроқ остида турибди.
…