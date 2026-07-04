Ҳиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилди

·0·Техно
Ҳиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилди

Ҳиндистон ҳукумати дунёнинг энг оммабоп мессенжерларидан бири бўлган Telegram ҳамда махфийликка ихтисослашган Signal платформаларига расмий сўров юборди. Мамлакат расмийлари ушбу сервислар фойдаланувчиларга ўз телефон рақамларини ошкор қилмасдан мулоқот қилиш имконини берувчи функциялар хавфсизлигини қандай таъминлаётгани бўйича тушунтириш беришини талаб қилмоқда. Бу ҳақда Reuters агентлиги ҳукуматдаги ўз манбаларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу чора Ҳиндистон ҳукуматининг онлайн платформалар устидан назоратни кучайтириш борасидаги навбатдаги қадами бўлди. Ўтган ойда мамлакатда Telegram платформасини вақтинча блоклаш масаласи кўриб чиқилган эди, эндиликда эса регуляторлар сервиснинг алоҳида функциялари ва уларнинг киберхавфсизликка таъсирини синчиклаб ўрганишга киришган.

Анонимлик ва фирибгарлик хавфи

Ҳукумат вакилларининг фикрича, фойдаланувчи номлари (усернаме) орқали шахсни яшириш имконияти турли жиноятларга йўл очиши мумкин. Хусусан, Ҳиндистон ахборот технологиялари вазирлиги анонимлик онлайн фирибгарлик, фишинг, сохта шахслар номидан ҳужум қилиш ва "рақамли ҳибсга олиш" каби жиноятларнинг кўпайишига сабаб бўлишидан хавотирда.

Шу сабабли, Telegram ва Signal компанияларидан ўзгалар номидан иш кўриш (имперсонатион) ва суиистеъмолчиликларга қарши қандай ҳимоя механизмлари жорий этилгани ҳақида батафсил маълумот тақдим этиш сўралган. Ҳозирча на вазирлик, на мессенжерлар вакиллари ушбу сўров юзасидан расмий изоҳ беришганича йўқ.

WhatsApp учун ҳам чекловлар

Назорат фақатгина Telegram ва Signal билан чекланиб қолмаяпти. Маълум бўлишича, Ҳиндистон ҳукумати WhatsApp мессенжерига ҳам фойдаланувчи номларини ўзгартириш бўйича режалаштирилган янги функцияни жорий этишни тўхтатиб туриш ҳақида кўрсатма берган. Компания уч кун ичида ушбу функциянинг зарурлигини асослаб бериши шарт, акс ҳолда унга нисбатан санкциялар қўлланилиши мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Telegram энг асосий мулоқот воситаси ҳисобланади. Ҳиндистондаги каби йирик бозорларда қабул қилинаётган бу каби қарорлар келажакда мессенжерларнинг глобал сиёсатига ва функцияларининг ишлаш тартибига таъсир кўрсатиши мумкин. Рақамни яшириш функцияси кўплаб фойдаланувчилар учун шахсий дахлсизликнинг муҳим қисми саналса-да, давлат органлари буни хавфсизликка таҳдид сифатида кўрмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистон дунёдаги энг кўп интернет фойдаланувчиларига эга мамлакатлардан бири бўлиб, бу ердаги қонунчилик талаблари технологик гигантлар учун ҳар доим жиддий синов ҳисобланади. Ҳозирча мессенжерларнинг ушбу талабларга қандай жавоб бериши ва ўз махфийлик тамойилларини сақлаб қолиши сўроқ остида турибди.

TelegramSignalWhatsAppҲиндистонКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ерга қулаётган телескопни қутқаришга киришдиNASA Ерга қулаётган телескопни қутқаришга киришдиБугун, 12:43Инсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллектИнсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллектБугун, 12:23Xiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиXiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиБугун, 11:55Samsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиSamsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиБугун, 11:26Плутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқдаПлутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқдаБугун, 10:53Huawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиHuawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиБугун, 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди