Ламин Ямал Португалиядан қўрқмаслигини очиқ айтди

·53·Спорт
Ламин Ямал Португалиядан қўрқмаслигини очиқ айтди

Испания терма жамоаси вингери Ламин Ямал жаҳон чемпионати 1/8 финали олдидан жамоасининг кайфияти ҳақида гапирди. Ёш юлдуз испанияликлар ҳеч кимдан қўрқмаслигини таъкидлаб, Португалияга қарши баҳсда фақат ғалаба ҳақида ўйлаётганини айтди.

Испания Австрияни ишончли енгди

2 июль куни Испания терма жамоаси Австрияни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпионати 1/8 финалига йўл олди.

«Қизил фурия» кейинги босқичда Хорватия устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган Португалия билан куч синашади.

«Биз ҳеч қайси жамоадан қўрқмаймиз»

Ламин Ямалнинг таъкидлашича, Испания ҳали ўйиннинг барча жиҳатларида ривожланиши керак.

«Ўйин сифати, шиддат ва барча жиҳатларда янада ўсишда давом этишимиз лозим. Лекин ўз даражамизни яхши биламиз ва ҳеч қайси жамоадан қўрқмаймиз», — деди Ямал.

Унинг сўзларига кўра, Испания ўз кучини майдонда исботлаши шарт.

«Биз Испаниямиз ва буни майдонда кўрсатишимиз керак. Ўз кучимизга ишонамиз».

Роналдуга қарши ўйин — алоҳида воқеа

Ёш футболчи Криштиану Роналдуга қарши майдонга тушиш у учун катта шараф бўлишини яширмади.

Бироқ Ямал шахсий қизиқишдан кўра жамоавий натижа муҳимроқ эканини таъкидлади.

«Албатта, Криштиануга қарши ўйнаш мен учун шараф бўларди. Аммо ҳозир фақат ғалаба ҳақида ўйлаяпман».

Рақиб эмас, ғалаба муҳим

Ямалнинг айтишича, Испания учун рақибнинг ким бўлиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга эмас.

«Қайси жамоа бизга рақиб бўлиши мен учун мутлақо аҳамиятли эмас», — дея унинг сўзларини келтиради Marca.

Испания ва Португалия ўртасидаги баҳс жаҳон чемпионати 1/8 финалининг энг кутилган тўқнашувларидан бири бўлиши шубҳасиз.

Ламин ЯмалИспанияПортугалияКристиано Роналду
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футболчимиз Аббосбек Файзуллаев бугун уйланмоқдаФутболчимиз Аббосбек Файзуллаев бугун уйланмоқдаБугун, 13:46Ўзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиЎзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиБугун, 13:42Ўзбекистонлик қизлар Осиё чемпионатида 5 та медални қўлга киритишдиЎзбекистонлик қизлар Осиё чемпионатида 5 та медални қўлга киритишдиБугун, 13:35Анчелотти Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини очиқлади...Анчелотти Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини очиқлади...Бугун, 13:30Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёрлигини айтдиКлопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёрлигини айтдиБугун, 13:26Миср терма жамоасининг ғалабаси сири: Футболчилар ўйин пайтида нима учун ноутбук кўришди?Миср терма жамоасининг ғалабаси сири: Футболчилар ўйин пайтида нима учун ноутбук кўришди?Бугун, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди