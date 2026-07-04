Ламин Ямал Португалиядан қўрқмаслигини очиқ айтди
Испания терма жамоаси вингери Ламин Ямал жаҳон чемпионати 1/8 финали олдидан жамоасининг кайфияти ҳақида гапирди. Ёш юлдуз испанияликлар ҳеч кимдан қўрқмаслигини таъкидлаб, Португалияга қарши баҳсда фақат ғалаба ҳақида ўйлаётганини айтди.
Испания Австрияни ишончли енгди
2 июль куни Испания терма жамоаси Австрияни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпионати 1/8 финалига йўл олди.
«Қизил фурия» кейинги босқичда Хорватия устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган Португалия билан куч синашади.
«Биз ҳеч қайси жамоадан қўрқмаймиз»
Ламин Ямалнинг таъкидлашича, Испания ҳали ўйиннинг барча жиҳатларида ривожланиши керак.
«Ўйин сифати, шиддат ва барча жиҳатларда янада ўсишда давом этишимиз лозим. Лекин ўз даражамизни яхши биламиз ва ҳеч қайси жамоадан қўрқмаймиз», — деди Ямал.
Унинг сўзларига кўра, Испания ўз кучини майдонда исботлаши шарт.
«Биз Испаниямиз ва буни майдонда кўрсатишимиз керак. Ўз кучимизга ишонамиз».
Роналдуга қарши ўйин — алоҳида воқеа
Ёш футболчи Криштиану Роналдуга қарши майдонга тушиш у учун катта шараф бўлишини яширмади.
Бироқ Ямал шахсий қизиқишдан кўра жамоавий натижа муҳимроқ эканини таъкидлади.
«Албатта, Криштиануга қарши ўйнаш мен учун шараф бўларди. Аммо ҳозир фақат ғалаба ҳақида ўйлаяпман».
Рақиб эмас, ғалаба муҳим
Ямалнинг айтишича, Испания учун рақибнинг ким бўлиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга эмас.
«Қайси жамоа бизга рақиб бўлиши мен учун мутлақо аҳамиятли эмас», — дея унинг сўзларини келтиради Marca.
Испания ва Португалия ўртасидаги баҳс жаҳон чемпионати 1/8 финалининг энг кутилган тўқнашувларидан бири бўлиши шубҳасиз.
…