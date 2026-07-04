Миср терма жамоасининг ғалабаси сири: Футболчилар ўйин пайтида нима учун ноутбук кўришди?

·10·Спорт
Миср терма жамоасининг ғалабаси сири: Футболчилар ўйин пайтида нима учун ноутбук кўришди?

Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи доирасида Австралияга қарши кечган муросасиз баҳсда Миср терма жамоаси мураббийлар штаби замонавий технологиялар ва таҳлилий усуллардан фойдаланиб, тарихий ғалабани қўлга киритди. Ўйиннинг энг ҳал қилувчи палласи — пеналтилар серияси олдидан мисрлик футболчилар майдон четида ноутбук атрофига тўпланишгани кўпчиликнинг эътиборини тортди. Маълум бўлишича, бу шунчаки тасодиф эмас, балки рақиб дарвозабонининг заиф нуқталарини аниқлашга қаратилган стратегик юриш эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Миср техник жамоаси пеналтилар серияси бошланишидан бир неча дақиқа олдин шошилинч брифинг ташкил қилган. Унда футболчиларга Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе ва Австралия терма жамоаси посбони Мат Рян ўртасидаги қарама-қаршилик акс этган видео лавҳа намойиш этилган. Бу таҳлил орқали футболчилар тажрибали дарвозабоннинг зарба пайтидаги одатларини ўрганишга муваффақ бўлишди.

Мбаппе услуби ва Мат Рян таҳлили

Футболчилар ноутбук орқали Реал Мадрид ва Леванте ўртасидаги ўйиндан олинган эпизодни диққат билан кузатишган. Ўша вазиятда Мат Рян дарвоза чизиғида турли ҳаракатлар билан Мбаппени чалғитишга уринади, бироқ франциялик ҳужумчи совуққонлик билан уни доғда қолдиради. Мисрликлар айнан шу кадрлар ёрдамида Ряннинг сакраш йўналиши ва реакция вақтини таҳлил қилиб олишди.

Ушбу тайёргарлик жараёни замонавий футболда маълумотлар билан ишлаш қанчалик муҳим эканлигини яна бир бор исботлади. Миср мураббийлари ўйин тақдирини ҳал қилувчи "лотерея"ни шунчаки омадга ташлаб қўймасдан, ҳар бир ижрочига аниқ кўрсатмалар беришни афзал кўришди. Бу эса футболчиларга руҳан хотиржамлик ва майдондаги шовқин-суронни унутган ҳолда бор эътиборни зарбага қаратиш имконини берди.

Стратегик видео таҳлил айниқса Австралия терма жамоаси 119-дақиқада дарвозабонни алмаштиришга қарор қилганидан сўнг жуда асқотди. Патрикк Беач ўрнига тажрибали Мат Рян туширилган бўлса-да, мисрликлар унинг техник хусусиятларини аллақачон "шифрлаб" бўлишган эди. Натижада, ўйин давомида ўрганилган маълумотлар ўз самарасини берди ва австралиялик посбон бирорта ҳам пеналтини қайтара олмади.

Психологик устунлик ва кейинги босқич

Reuters агентлиги хабар беришича, пеналтилар бўйича эксперт Геир Жордет Мбаппенинг қарор қабул қилиш тезлигини юқори баҳолаган. Унинг фикрича, ҳакам ҳуштагидан сўнг дарҳол ва қатъият билан берилган зарба ҳар қандай дарвозабоннинг ҳийлаларидан устун келади. Миср жамоаси айнан шу қатъиятни Мбаппедан ўрганиб, ўз ўйинларида татбиқ этишди.

Эндиликда Миср терма жамоаси нимчорак финал доирасида амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина билан тўқнаш келади. Лионель Месси бошчилигидаги жамоага қарши баҳсда ҳам мисрликлар нафақат жисмоний тайёргарлик, балки мана шундай ноутбукдаги таҳлиллар ва интеллектуал ёндашувга таяниши кутилмоқда. Навбатдаги сенсация учун улардан яна бир бор бенуқсон ҳимоя ва ҳужумдаги аниқлик талаб этилади.

ФутболМисрКилиан МбаппеЖаҳон ЧемпионатиРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёрлигини айтдиКлопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёрлигини айтдиБугун, 13:26Ламин Ямал Португалиядан қўрқмаслигини очиқ айтдиЛамин Ямал Португалиядан қўрқмаслигини очиқ айтдиБугун, 13:23Муҳаммад Салахнинг жасорати: Миср Австралияни мағлуб этиб, тарихий натижа қайд этдиМуҳаммад Салахнинг жасорати: Миср Австралияни мағлуб этиб, тарихий натижа қайд этдиБугун, 12:35Арсенал нишонидаги Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард: ЖЧ-2026даги катта тўқнашувАрсенал нишонидаги Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард: ЖЧ-2026даги катта тўқнашувБугун, 12:10Аббос Файзуллаев тоғаси билан боғлиқ армонини ошкор қилди (видео)Аббос Файзуллаев тоғаси билан боғлиқ армонини ошкор қилди (видео)Бугун, 11:57Лионель Месси Кабо-Верде билан ўйиндан сўнг: “Майдонда аямай тепишди, кейин эса расмга тушишни сўрашди”Лионель Месси Кабо-Верде билан ўйиндан сўнг: “Майдонда аямай тепишди, кейин эса расмга тушишни сўрашди”Бугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди