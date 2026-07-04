Миср терма жамоасининг ғалабаси сири: Футболчилар ўйин пайтида нима учун ноутбук кўришди?
Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи доирасида Австралияга қарши кечган муросасиз баҳсда Миср терма жамоаси мураббийлар штаби замонавий технологиялар ва таҳлилий усуллардан фойдаланиб, тарихий ғалабани қўлга киритди. Ўйиннинг энг ҳал қилувчи палласи — пеналтилар серияси олдидан мисрлик футболчилар майдон четида ноутбук атрофига тўпланишгани кўпчиликнинг эътиборини тортди. Маълум бўлишича, бу шунчаки тасодиф эмас, балки рақиб дарвозабонининг заиф нуқталарини аниқлашга қаратилган стратегик юриш эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Миср техник жамоаси пеналтилар серияси бошланишидан бир неча дақиқа олдин шошилинч брифинг ташкил қилган. Унда футболчиларга Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе ва Австралия терма жамоаси посбони Мат Рян ўртасидаги қарама-қаршилик акс этган видео лавҳа намойиш этилган. Бу таҳлил орқали футболчилар тажрибали дарвозабоннинг зарба пайтидаги одатларини ўрганишга муваффақ бўлишди.
Мбаппе услуби ва Мат Рян таҳлилиФутболчилар ноутбук орқали Реал Мадрид ва Леванте ўртасидаги ўйиндан олинган эпизодни диққат билан кузатишган. Ўша вазиятда Мат Рян дарвоза чизиғида турли ҳаракатлар билан Мбаппени чалғитишга уринади, бироқ франциялик ҳужумчи совуққонлик билан уни доғда қолдиради. Мисрликлар айнан шу кадрлар ёрдамида Ряннинг сакраш йўналиши ва реакция вақтини таҳлил қилиб олишди.
Ушбу тайёргарлик жараёни замонавий футболда маълумотлар билан ишлаш қанчалик муҳим эканлигини яна бир бор исботлади. Миср мураббийлари ўйин тақдирини ҳал қилувчи "лотерея"ни шунчаки омадга ташлаб қўймасдан, ҳар бир ижрочига аниқ кўрсатмалар беришни афзал кўришди. Бу эса футболчиларга руҳан хотиржамлик ва майдондаги шовқин-суронни унутган ҳолда бор эътиборни зарбага қаратиш имконини берди.
Стратегик видео таҳлил айниқса Австралия терма жамоаси 119-дақиқада дарвозабонни алмаштиришга қарор қилганидан сўнг жуда асқотди. Патрикк Беач ўрнига тажрибали Мат Рян туширилган бўлса-да, мисрликлар унинг техник хусусиятларини аллақачон "шифрлаб" бўлишган эди. Натижада, ўйин давомида ўрганилган маълумотлар ўз самарасини берди ва австралиялик посбон бирорта ҳам пеналтини қайтара олмади.
Психологик устунлик ва кейинги босқичReuters агентлиги хабар беришича, пеналтилар бўйича эксперт Геир Жордет Мбаппенинг қарор қабул қилиш тезлигини юқори баҳолаган. Унинг фикрича, ҳакам ҳуштагидан сўнг дарҳол ва қатъият билан берилган зарба ҳар қандай дарвозабоннинг ҳийлаларидан устун келади. Миср жамоаси айнан шу қатъиятни Мбаппедан ўрганиб, ўз ўйинларида татбиқ этишди.
Эндиликда Миср терма жамоаси нимчорак финал доирасида амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина билан тўқнаш келади. Лионель Месси бошчилигидаги жамоага қарши баҳсда ҳам мисрликлар нафақат жисмоний тайёргарлик, балки мана шундай ноутбукдаги таҳлиллар ва интеллектуал ёндашувга таяниши кутилмоқда. Навбатдаги сенсация учун улардан яна бир бор бенуқсон ҳимоя ва ҳужумдаги аниқлик талаб этилади.
…