Борнмут ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Альваро Родригуез трансфери ҳал бўлди
Англия Премер-лигаси вакили Борнмут клуби ҳужум чизиғини янгилаш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Жамоа Испаниянинг Элче клуби форварди Альваро Родригуез трансфери бўйича келишувга эришди. Ушбу трансфер нафақат инглиз ва испан клублари, балки Мадриднинг Реал Мадрид жамоаси учун ҳам молиявий жиҳатдан жуда фойдали бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Борнмут 21 ёшли уругвайлик ҳужумчи учун дастлаб 21,4 миллион фунт стерлинг тўлайди. Бонуслар билан бирга трансфер суммаси 25,7 миллион фунт стерлингга (тахминан 30 миллион евро) етиши мумкин. Альваро Родригуез душанба куни тиббий кўрикдан ўтиши ва клуб билан 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаши режалаштирилган.
Реал Мадрид учун кутилмаган даромадУшбу келишувдан энг кўп манфаат кўраётган томонлардан бири бу Реал Мадрид клубидир. Гап шундаки, "қироллик клуби" ўтган йили ўз тарбияланувчисини Элчега бор-йўғи 2 миллион евро эвазига сотаётганида, шартномага кейинги трансфердан 50 фоиз улуш олиш бандини киритган эди. Эндиликда мадридликлар Альваро Родригуезнинг Англияга кўчиб ўтишидан тахминан 12,5 миллион евро соф фойда кўради.
Бу ҳолат Реал Мадрид раҳбариятининг ёш иқтидорларни сотишда қўллаётган стратегияси нақадар самарали эканини яна бир бор исботлади. Клуб академия битирувчиларини кам суммага қўйиб юборса-да, уларнинг келажакдаги трансфер ҳуқуқларининг ярмини ўзида сақлаб қолиш орқали катта даромад топишда давом этмоқда.
Борнмутнинг янги стратегияси ва рақобатБорнмут ўтган мавсумда Премер-лигада ўз тарихидаги энг яхши натижани қайд этган эди. Жамоанинг янги бош мураббийи Марко Росе таркибни янада кучайтириш ва Европа майдонлари учун курашадиган жамоа шакллантиришни мақсад қилган. Альваро Родригуез ўтган мавсумда Ла Лигада 34 та ўйинда майдонга тушиб, 7 та гол ва 5 та голли узатмага муаллифлик қилган ҳолда скаутлар назарига тушган эди.
Уругвайлик ёш юлдузнинг келиши жамоа ҳужумидаги рақобатни кучайтириши аниқ. У асосий таркибдаги ўрин учун Эванилсон билан рақобатлашади. Шу билан бирга, ушбу трансфер туркиялик ҳужумчи Энес Уналнинг жамоадаги келажагини сўроқ остида қолдирмоқда. Борнмут раҳбарияти муносиб таклиф тушса, Унални қўйиб юборишга тайёр экани айтилмоқда.
GOAL.com нашри хабарига кўра, Борнмут нафақат янги ўйинчиларни сотиб олиш, балки ўзининг етакчи аъзоларини ҳам сақлаб қолиш устида ишламоқда. Хусусан, Премер-лиганинг бир қатор гранд клублари қизиқиш доирасида бўлган Алекс Скотт жамоада қолиши кутилмоқда. Альваро Родригуезнинг трансфери эса "олчалар"нинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши лозим.
…