Борнмут ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Альваро Родригуез трансфери ҳал бўлди

·0·Спорт
Борнмут ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Альваро Родригуез трансфери ҳал бўлди

Англия Премер-лигаси вакили Борнмут клуби ҳужум чизиғини янгилаш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Жамоа Испаниянинг Элче клуби форварди Альваро Родригуез трансфери бўйича келишувга эришди. Ушбу трансфер нафақат инглиз ва испан клублари, балки Мадриднинг Реал Мадрид жамоаси учун ҳам молиявий жиҳатдан жуда фойдали бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Борнмут 21 ёшли уругвайлик ҳужумчи учун дастлаб 21,4 миллион фунт стерлинг тўлайди. Бонуслар билан бирга трансфер суммаси 25,7 миллион фунт стерлингга (тахминан 30 миллион евро) етиши мумкин. Альваро Родригуез душанба куни тиббий кўрикдан ўтиши ва клуб билан 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаши режалаштирилган.

Реал Мадрид учун кутилмаган даромад

Ушбу келишувдан энг кўп манфаат кўраётган томонлардан бири бу Реал Мадрид клубидир. Гап шундаки, "қироллик клуби" ўтган йили ўз тарбияланувчисини Элчега бор-йўғи 2 миллион евро эвазига сотаётганида, шартномага кейинги трансфердан 50 фоиз улуш олиш бандини киритган эди. Эндиликда мадридликлар Альваро Родригуезнинг Англияга кўчиб ўтишидан тахминан 12,5 миллион евро соф фойда кўради.

Бу ҳолат Реал Мадрид раҳбариятининг ёш иқтидорларни сотишда қўллаётган стратегияси нақадар самарали эканини яна бир бор исботлади. Клуб академия битирувчиларини кам суммага қўйиб юборса-да, уларнинг келажакдаги трансфер ҳуқуқларининг ярмини ўзида сақлаб қолиш орқали катта даромад топишда давом этмоқда.

Борнмутнинг янги стратегияси ва рақобат

Борнмут ўтган мавсумда Премер-лигада ўз тарихидаги энг яхши натижани қайд этган эди. Жамоанинг янги бош мураббийи Марко Росе таркибни янада кучайтириш ва Европа майдонлари учун курашадиган жамоа шакллантиришни мақсад қилган. Альваро Родригуез ўтган мавсумда Ла Лигада 34 та ўйинда майдонга тушиб, 7 та гол ва 5 та голли узатмага муаллифлик қилган ҳолда скаутлар назарига тушган эди.

Уругвайлик ёш юлдузнинг келиши жамоа ҳужумидаги рақобатни кучайтириши аниқ. У асосий таркибдаги ўрин учун Эванилсон билан рақобатлашади. Шу билан бирга, ушбу трансфер туркиялик ҳужумчи Энес Уналнинг жамоадаги келажагини сўроқ остида қолдирмоқда. Борнмут раҳбарияти муносиб таклиф тушса, Унални қўйиб юборишга тайёр экани айтилмоқда.

GOAL.com нашри хабарига кўра, Борнмут нафақат янги ўйинчиларни сотиб олиш, балки ўзининг етакчи аъзоларини ҳам сақлаб қолиш устида ишламоқда. Хусусан, Премер-лиганинг бир қатор гранд клублари қизиқиш доирасида бўлган Алекс Скотт жамоада қолиши кутилмоқда. Альваро Родригуезнинг трансфери эса "олчалар"нинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши лозим.

БорнмутРеал МадридТрансферФутболПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция жиддий йўқотишга учради: Парагвайга қарши Тчуаменисиз ўйнайдиФранция жиддий йўқотишга учради: Парагвайга қарши Тчуаменисиз ўйнайдиБугун, 15:19Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»Бугун, 15:14Жамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиЖамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиБугун, 15:07Нурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиНурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиБугун, 14:40Неймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирдиНеймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 14:35Аббосбек Файзуллаев уйланяпти (видео)Аббосбек Файзуллаев уйланяпти (видео)Бугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди