Гунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этди
Калифорниянинг машҳур Гунтер Веркс тюнинг студияси ўзининг янги лойиҳаси — Прожект Ф-26 моделини эълон қилди. Ушбу автомобил афсонавий Porsche 911 Слантносе моделининг замонавий ва ўта кучли талқини бўлиб, у келаси ҳафтада бўлиб ўтадиган нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида ўз класси бўйича рекорд ўрнатишни мақсад қилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Прожект Ф-26 номи бежиз танланмаган: компания ушбу моделдан жами 26 дона ишлаб чиқаришни режалаштирган. Ҳар бир нусханинг нархи тахминан 1,2 миллион фунт стерлингни ташкил этади. Автомобил 1970-йиллардаги Porsche 935 Слантносе пойга машинасидан илҳомланган ҳолда яратилган бўлиб, унинг асоси сифатида 993-авлодга мансуб Porsche 911 шассиси олинган.
Техник имкониятлар ва қувватАвтомобилнинг юраги — 4,0 литрли, иккита турбокомпрессорли Мезгер двигателидир. Қизиқарли жиҳати шундаки, у Porsche анъаналарига содиқ қолган ҳолда ҳаво ёрдамида совутилади. Махсус пойга муҳандислари билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган ушбу агрегат 1067 от кучи ва 1017 Нм айлантирувчи моментни тақдим этади. Таққослаш учун, бу кўрсаткич ҳатто Ferrari 849 Тестаросса моделидан ҳам юқорироқдир.
Бундай улкан қувват олти поғонали механик узатмалар қутиси ва чекланган сирпанишли дифференциал орқали орқа ғилдиракларга узатилади. Автомобилнинг бутун кузови углерод толасидан (карбон) ишланган бўлиб, унинг қуруқ вазни бор-йўғи 1225 килограммни ташкил этади. Бу ҳатто Лотус Эмира каби енгил спорткарлардан ҳам камроқ демакдир.
Гудвуд тепалигидаги пойгаГунтер Веркс компанияси ушбу модел билан Ғарбий Сассексдаги 1,16 милялик (1,86 км) машҳур тепаликка кўтарилиш пойгасида қатнашади. Машинани собиқ Formula 1 ва Наскар пойгачиси Скотт Спеед бошқаради. Компания йўл автомобиллари тоифасида энг яхши натижани қайд этишни кўзламоқда.
Маълумот учун, ўтган йилги тадбирда ишлаб чиқаришдаги йўл автомобиллари орасида энг тезкор натижани Коэнигсегг Жеско Аттакк (Жеско Абсолут вариантларидан бири) 47,14 сония билан қайд этган эди. Мутлақ рекорд эса ҳали ҳам МкМуртрй Спеирлинг электромобилига тегишли бўлиб, у масофани 39,08 сонияда босиб ўтган.
Прожект Ф-26 нафақат тезлик, балки дизайн жиҳатидан ҳам қирувчи самолётларни эслатувчи аэродинамик элементлари билан ажралиб туради. Ушбу лойиҳа классик Porsche ишқибозлари учун ҳам, замонавий гиперкар ишқибозлари учун ҳам бирдек қизиқарли бўлиши кутилмоқда. Гунтер Веркс ушбу модел орқали ҳаво билан совутиладиган двигателлар даври ҳали тугамаганини исботламоқчи.
…