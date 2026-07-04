Гунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этди

·0·Авто
Гунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этди

Калифорниянинг машҳур Гунтер Веркс тюнинг студияси ўзининг янги лойиҳаси — Прожект Ф-26 моделини эълон қилди. Ушбу автомобил афсонавий Porsche 911 Слантносе моделининг замонавий ва ўта кучли талқини бўлиб, у келаси ҳафтада бўлиб ўтадиган нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида ўз класси бўйича рекорд ўрнатишни мақсад қилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Прожект Ф-26 номи бежиз танланмаган: компания ушбу моделдан жами 26 дона ишлаб чиқаришни режалаштирган. Ҳар бир нусханинг нархи тахминан 1,2 миллион фунт стерлингни ташкил этади. Автомобил 1970-йиллардаги Porsche 935 Слантносе пойга машинасидан илҳомланган ҳолда яратилган бўлиб, унинг асоси сифатида 993-авлодга мансуб Porsche 911 шассиси олинган.

Техник имкониятлар ва қувват

Автомобилнинг юраги — 4,0 литрли, иккита турбокомпрессорли Мезгер двигателидир. Қизиқарли жиҳати шундаки, у Porsche анъаналарига содиқ қолган ҳолда ҳаво ёрдамида совутилади. Махсус пойга муҳандислари билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган ушбу агрегат 1067 от кучи ва 1017 Нм айлантирувчи моментни тақдим этади. Таққослаш учун, бу кўрсаткич ҳатто Ferrari 849 Тестаросса моделидан ҳам юқорироқдир.

Бундай улкан қувват олти поғонали механик узатмалар қутиси ва чекланган сирпанишли дифференциал орқали орқа ғилдиракларга узатилади. Автомобилнинг бутун кузови углерод толасидан (карбон) ишланган бўлиб, унинг қуруқ вазни бор-йўғи 1225 килограммни ташкил этади. Бу ҳатто Лотус Эмира каби енгил спорткарлардан ҳам камроқ демакдир.

Гудвуд тепалигидаги пойга

Гунтер Веркс компанияси ушбу модел билан Ғарбий Сассексдаги 1,16 милялик (1,86 км) машҳур тепаликка кўтарилиш пойгасида қатнашади. Машинани собиқ Formula 1 ва Наскар пойгачиси Скотт Спеед бошқаради. Компания йўл автомобиллари тоифасида энг яхши натижани қайд этишни кўзламоқда.

Маълумот учун, ўтган йилги тадбирда ишлаб чиқаришдаги йўл автомобиллари орасида энг тезкор натижани Коэнигсегг Жеско Аттакк (Жеско Абсолут вариантларидан бири) 47,14 сония билан қайд этган эди. Мутлақ рекорд эса ҳали ҳам МкМуртрй Спеирлинг электромобилига тегишли бўлиб, у масофани 39,08 сонияда босиб ўтган.

Прожект Ф-26 нафақат тезлик, балки дизайн жиҳатидан ҳам қирувчи самолётларни эслатувчи аэродинамик элементлари билан ажралиб туради. Ушбу лойиҳа классик Porsche ишқибозлари учун ҳам, замонавий гиперкар ишқибозлари учун ҳам бирдек қизиқарли бўлиши кутилмоқда. Гунтер Веркс ушбу модел орқали ҳаво билан совутиладиган двигателлар даври ҳали тугамаганини исботламоқчи.

PorscheГунтер ВерксГиперкарАвтоГоодвоод
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаMercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаБугун, 09:50Ford янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателFord янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателБугун, 04:56Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриChery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриБугун, 03:23Ferrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиFerrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиКеча, 23:56Land Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишLand Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишКеча, 22:58Yandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаYandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаКеча, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди