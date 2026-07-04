Ҳиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ҳиндистоннинг Уттар-Прадеш штатида суюлтирилган газ ташиётган танкер иштирокида йирик портлаш содир бўлди.
Дастлабки маълумотларга кўра, танкер йўл тўсиғига урилганидан сўнг ундан газ сизиб чиққан. Орадан кўп ўтмай сизиб чиққан газ алангаланиб, кучли портлаш ва ёнғинга сабаб бўлган.
Фожиа оқибатида 4 киши ҳалок бўлди, яна 2 киши турли даражадаги тан жароҳатлари олди. Ёнғин яқин атрофдаги транспорт воситаларига ҳам зарар етказиб, 2 та автомобил ва 16 та мотоцикл бутунлай ёниб кетди.
Маълум қилинишича, ҳодиса 26 июн куни содир бўлган. Унинг даҳшатли лаҳзалари кузатув камераларига ёзиб олинган. Ҳозирда воқеа юзасидан тергов ишлари олиб борилмоқда, портлашнинг аниқ сабаблари аниқланмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…