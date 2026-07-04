Туркияда кичкина бола балкон ташқарисида осилиб қолди

·0·Дунё
Туркияда кичкина бола балкон ташқарисида осилиб қолди

Туркиянинг Денизли шаҳрида фожиага айланиши мумкин бўлган ҳодиса содир бўлди. Уйда ўйнаб юрган кичкина бола эҳтиётсизлик оқибатида деразадан чиқиб, балконни ўраб турган ҳимоя тўрининг ташқи томонига осилиб қолган.

Вазиятни пайқаган боланинг онаси зудлик билан унинг қўлидан ушлаб қолган. Бироқ болани юқорига тортиб олишнинг имкони бўлмаган. Шунга қарамай, она тахминан 10 дақиқа давомида бор кучи билан боласини қўйиб юбормай, уни пастга қулаб тушишдан сақлаб турган.

Воқеа ҳақида хабар олган қутқарув хизматлари қисқа фурсатда ҳодиса жойига етиб келган. Ўт ўчирувчилар махсус нарвон ёрдамида балконга чиқиб, ҳимоя тўрини эҳтиёткорлик билан кесган ва болани хавфсиз тарзда ичкарига олиб киришга муваффақ бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖССТ "Ҳондиус" кемасидаги хантавирус эпидемияси тугаганини эълон қилдиЖССТ "Ҳондиус" кемасидаги хантавирус эпидемияси тугаганини эълон қилдиБугун, 15:21Чақалоғини орқасига боғлаб меҳнат қилаётган ишчи интенетда кўпчиликни таъсирлантирмоқда!Чақалоғини орқасига боғлаб меҳнат қилаётган ишчи интенетда кўпчиликни таъсирлантирмоқда!Бугун, 15:17Швейцария музликлари рекорд даражада тез эримоқдаШвейцария музликлари рекорд даражада тез эримоқдаБугун, 14:2540 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқди40 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқдиБугун, 13:03Хитойда бошида туёқ ўсган сигир тармоқларда машҳур бўлди! (видео)Хитойда бошида туёқ ўсган сигир тармоқларда машҳур бўлди! (видео)Бугун, 11:36Чиқинди деб ўйлаган картина миллионлаб долларга баҳоландиЧиқинди деб ўйлаган картина миллионлаб долларга баҳоландиБугун, 10:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди