Туркияда кичкина бола балкон ташқарисида осилиб қолди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркиянинг Денизли шаҳрида фожиага айланиши мумкин бўлган ҳодиса содир бўлди. Уйда ўйнаб юрган кичкина бола эҳтиётсизлик оқибатида деразадан чиқиб, балконни ўраб турган ҳимоя тўрининг ташқи томонига осилиб қолган.
Вазиятни пайқаган боланинг онаси зудлик билан унинг қўлидан ушлаб қолган. Бироқ болани юқорига тортиб олишнинг имкони бўлмаган. Шунга қарамай, она тахминан 10 дақиқа давомида бор кучи билан боласини қўйиб юбормай, уни пастга қулаб тушишдан сақлаб турган.
Воқеа ҳақида хабар олган қутқарув хизматлари қисқа фурсатда ҳодиса жойига етиб келган. Ўт ўчирувчилар махсус нарвон ёрдамида балконга чиқиб, ҳимоя тўрини эҳтиёткорлик билан кесган ва болани хавфсиз тарзда ичкарига олиб киришга муваффақ бўлган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…