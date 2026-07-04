АҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқда

·0·Техно
АҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқда

АҚШда ёзги таътил вақтида бўш турган юзлаб электр мактаб автобуслари мамлакат энергетика тизимига ёрдам бериш учун янги вазифани бажаришга киришди. Ушбу улкан "ғилдиракли аккумуляторлар" аномал иссиқ кунларида электр тармоғидаги юкламани камайтириш ва энергия етишмовчилигининг олдини олиш учун хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, ҳозирда Калифорниядан тортиб Шимолий Каролинагача бўлган штатларда 200 дан ортиқ автобус махсус лойиҳа доирасида умумий тармоққа уланган. Бу жараёнда Веҳикле-то-Грид (В2Г) технологиясидан фойдаланилмоқда. Мазкур технология электромобилларга нафақат қувват олиш, балки эҳтиёж юқори бўлган вақтларда тўпланган энергияни қайта тармоққа узатиш имконини беради.

Жаҳон ресурслари институти (ВРИ) ҳисоботига кўра, АҚШдаги мавжуд 6700 та электр автобусидан тахминан 230 таси ушбу дастурда иштирок этмоқда. Улар бир вақтнинг ўзида тармоққа 8 МВ·соатгача электр энергияси етказиб бериш қувватига эга. Гарчи бу кўрсаткич 67 миллион аҳолига хизмат қилувчи ПЖМ каби йирик тизимлар истеъмоли олдида кичик кўринса-да, маҳаллий даражадаги барқарорликни таъминлашда муҳим рол ўйнамоқда.

В2Г технологиясининг афзалликлари

Электр мактаб автобуслари бундай вазифалар учун жуда мос келади, чунки уларнинг ҳар бири 200 кВ·соатдан ортиқ сиғимли аккумуляторлар билан жиҳозланган. Ёз ойларида, ўқувчилар таътилда бўлгани сабабли, транспорт воситалари деярли ҳаракатсиз туради. Бу эса улардан энергияни сақлаш ва энг тиғиз пайтларда (пик вақтларида) қайтариб бериш учун самарали фойдаланиш имконини яратади.

Ҳозирги вақтда АҚШнинг 21 та штатида 31 та энергетика компанияси ушбу дастурларни қўллаб-қувватламоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бу усул нафақат тармоқни ҳимоя қилади, балки мактаб округларига қўшимча даромад келтириши ёки электр харажатларини қоплашга ёрдам бериши мумкин.

Келажакдаги истиқболлар

ВРИ прогнозларига кўра, яқин йилларда электр мактаб автобуслари парки икки баравардан кўпроққа кўпайиб, 14 625 тага етиши кутилмоқда. Уларнинг аксарияти икки томонлама энергия алмашинуви функциясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса келажакда йирик шаҳарлар энергетика хавфсизлигини таъминлашда электромобилларнинг ўрни беқиёс бўлишидан далолат беради.

Ўзбекистон шароитида ҳам аномал иссиқ ва совуқ кунларда электр тармоғига тушадиган юкламани бошқариш долзарб масала ҳисобланади. АҚШ тажрибаси шуни кўрсатадики, транспорт тизимини электрлаштириш нафақат экология, балки энергетика тизими барқарорлиги учун ҳам стратегик аҳамиятга эга. Келажакда мамлакатимизда ҳам жамоат транспортини электрлаштириш орқали шундай ақлли тизимларни жорий этиш имкониятлари мавжуд.

АҚШЭлектромобилЭнергетикаТехнологияВ2Г
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиЯпония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиБугун, 15:20Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Бугун, 14:58Samsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўладиSamsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўладиБугун, 14:55Lenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошландиLenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошландиБугун, 14:21iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиБугун, 13:53Revolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиRevolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда