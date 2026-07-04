Тер Стеген фаолиятини Нидерландияда давом эттириши кутилмоқда: Барселона ва Аякс келишувга эришди
Каталониянинг Барселона клуби ва Нидерландиянинг Аякс жамоаси тажрибали дарвозабон Марк-Андре тер Стегеннинг трансфери бўйича оғзаки келишувга эришди. Мазкур келишувга кўра, германиялик посбон мавсум якунига қадар ижара асосида Аmsтердам клуби шарафини ҳимоя қилади. Ушбу трансфер Барселона учун нафақат таркибни оптималлаштириш, балки молиявий юкни камайтириш йўлидаги навбатдаги қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АД нашри берган маълумотларга кўра, Барселона раҳбарияти Тер Стегеннинг маошининг катта қисмини тўлаб бериш мажбуриятини ўз зиммасига олган. Бу қадам клубнинг умумий иш ҳақи фондини қисқартириш ва Ла Лига томонидан ўрнатилган молиявий фейр-плей қоидаларига мослашиш истаги билан боғлиқ. 34 ёшли дарвозабон учун эса бу ўз фаолиятини қайта тиклаш ва мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш учун яхши имкониятдир.
Жароҳатлар ва рақобатдаги мағлубиятТер Стегеннинг Барселонадаги сўнгги йиллари жароҳатлар туфайли анча омадсиз кечди. 2025-йилда тиззасидан олган оғир жароҳати уни етти ойга сафдан чиқарган эди. Шундан сўнг, белидаги муаммолар сабабли жарроҳлик амалиётини ўтади. Ўтган мавсумда Жирона клубига ижарага берилган бўлса-да, у ерда ҳам бор-йўғи иккита ўйинда иштирок этиб, мушакларидан жароҳат олиб, мавсумнинг қолган қисмини ўтказиб юборишга мажбур бўлди.
Ханси Флик бошқарувидаги янги Барселонада Тер Стеген ўзининг аввалги мавқеини йўқотиб қўйди. Ҳозирда у ёш дарвозабон Жоан Гарсиа ва тажрибали Вожсиеч Сзкзеснйдан кейинги учинчи рақамли посбонга айланиб қолган. Бу ҳолат футболчининг Германия терма жамоасидаги ўрнига ҳам таъсир қилди: Юлиан Нагельсманн 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномада Мануэль Нойерга ишонч билдиришни афзал кўрди.
Клуб билан совуқлашган муносабатларGoal.com хабарига кўра, футболчи ва клуб раҳбарияти ўртасидаги муносабатлар 2025-йилнинг августида анча таранглашган эди. Ўшанда Тер Стегеннинг жароҳати вақтида бошқа футболчини рўйхатдан ўтказиш билан боғлиқ ҳужжатлардаги тушунмовчилик сабаб, у вақтинча сардорлик боғичидан маҳрум қилинган. Гарчи муаммо тезда ҳал этилиб, унинг мақоми тикланган бўлса-да, бу воқеа жамоа ичидаги муҳитга ўз таъсирини кўрсатмай қолмади.
Тер Стегеннинг Барселона билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган. Аввалги мавсумлардан қолиб кетган тўланмаган маошлар клуб бюджетига катта босим ўтказмоқда. Шу сабабли, юқори маош олувчи фахрий футболчини ижарага бериш ҳар икки томон учун ҳам энг мақбул ечим сифатида кўрилмоқда.
Яқин кунларда дарвозабон Аmsтердамга учиб кетиши ва тиббий кўрикдан ўтиши режалаштирилган. Аякс сафида у нафақат жисмоний ҳолатини тиклаши, балки ўзига бўлган ишончни қайтариши мумкин. Барселона эса 2026-27-йилги мавсум олдидан таркибни ёшартириш ва молиявий барқарорликни таъминлашда давом этади.
…