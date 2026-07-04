Тер Стеген фаолиятини Нидерландияда давом эттириши кутилмоқда: Барселона ва Аякс келишувга эришди

·0·Спорт
Тер Стеген фаолиятини Нидерландияда давом эттириши кутилмоқда: Барселона ва Аякс келишувга эришди

Каталониянинг Барселона клуби ва Нидерландиянинг Аякс жамоаси тажрибали дарвозабон Марк-Андре тер Стегеннинг трансфери бўйича оғзаки келишувга эришди. Мазкур келишувга кўра, германиялик посбон мавсум якунига қадар ижара асосида Аmsтердам клуби шарафини ҳимоя қилади. Ушбу трансфер Барселона учун нафақат таркибни оптималлаштириш, балки молиявий юкни камайтириш йўлидаги навбатдаги қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АД нашри берган маълумотларга кўра, Барселона раҳбарияти Тер Стегеннинг маошининг катта қисмини тўлаб бериш мажбуриятини ўз зиммасига олган. Бу қадам клубнинг умумий иш ҳақи фондини қисқартириш ва Ла Лига томонидан ўрнатилган молиявий фейр-плей қоидаларига мослашиш истаги билан боғлиқ. 34 ёшли дарвозабон учун эса бу ўз фаолиятини қайта тиклаш ва мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш учун яхши имкониятдир.

Жароҳатлар ва рақобатдаги мағлубият

Тер Стегеннинг Барселонадаги сўнгги йиллари жароҳатлар туфайли анча омадсиз кечди. 2025-йилда тиззасидан олган оғир жароҳати уни етти ойга сафдан чиқарган эди. Шундан сўнг, белидаги муаммолар сабабли жарроҳлик амалиётини ўтади. Ўтган мавсумда Жирона клубига ижарага берилган бўлса-да, у ерда ҳам бор-йўғи иккита ўйинда иштирок этиб, мушакларидан жароҳат олиб, мавсумнинг қолган қисмини ўтказиб юборишга мажбур бўлди.

Ханси Флик бошқарувидаги янги Барселонада Тер Стеген ўзининг аввалги мавқеини йўқотиб қўйди. Ҳозирда у ёш дарвозабон Жоан Гарсиа ва тажрибали Вожсиеч Сзкзеснйдан кейинги учинчи рақамли посбонга айланиб қолган. Бу ҳолат футболчининг Германия терма жамоасидаги ўрнига ҳам таъсир қилди: Юлиан Нагельсманн 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномада Мануэль Нойерга ишонч билдиришни афзал кўрди.

Клуб билан совуқлашган муносабатлар

Goal.com хабарига кўра, футболчи ва клуб раҳбарияти ўртасидаги муносабатлар 2025-йилнинг августида анча таранглашган эди. Ўшанда Тер Стегеннинг жароҳати вақтида бошқа футболчини рўйхатдан ўтказиш билан боғлиқ ҳужжатлардаги тушунмовчилик сабаб, у вақтинча сардорлик боғичидан маҳрум қилинган. Гарчи муаммо тезда ҳал этилиб, унинг мақоми тикланган бўлса-да, бу воқеа жамоа ичидаги муҳитга ўз таъсирини кўрсатмай қолмади.

Тер Стегеннинг Барселона билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган. Аввалги мавсумлардан қолиб кетган тўланмаган маошлар клуб бюджетига катта босим ўтказмоқда. Шу сабабли, юқори маош олувчи фахрий футболчини ижарага бериш ҳар икки томон учун ҳам энг мақбул ечим сифатида кўрилмоқда.

Яқин кунларда дарвозабон Аmsтердамга учиб кетиши ва тиббий кўрикдан ўтиши режалаштирилган. Аякс сафида у нафақат жисмоний ҳолатини тиклаши, балки ўзига бўлган ишончни қайтариши мумкин. Барселона эса 2026-27-йилги мавсум олдидан таркибни ёшартириш ва молиявий барқарорликни таъминлашда давом этади.

БарселонаАяксТер СтегенТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция жиддий йўқотишга учради: Парагвайга қарши Тчуаменисиз ўйнайдиФранция жиддий йўқотишга учради: Парагвайга қарши Тчуаменисиз ўйнайдиБугун, 15:19Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»Бугун, 15:14Борнмут ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Альваро Родригуез трансфери ҳал бўлдиБорнмут ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Альваро Родригуез трансфери ҳал бўлдиБугун, 15:13Жамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиЖамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиБугун, 15:07Нурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиНурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиБугун, 14:40Неймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирдиНеймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди