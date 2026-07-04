Мексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқланди
Мексиканинг Веракрус штатида ўғирлаб кетилган журналист Роксана Гусманнинг қолдиқлари топилди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Маълум қилинишича, жорий йилнинг 2 июнь куни қуролланган ва ниқобли шахслар жиноятлар ҳақида ёзиб келган «Pulso Informativo del Sureste» нашри раҳбарининг уйига бостириб кириб, уни ўғирлаб кетган.
Тергов маълумотларига кўра, жиноятчилар журналистни ўлдиргач, жасадини ёнилғи тўлдирилган бочкаларда ёқиб юборишга уринган. Кейинчалик ҳовлидан топилган суяк қолдиқлари суд-тиббий экспертизаси орқали Роксана Гусманга тегишли экани тасдиқланди.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу жиноят юзасидан саккиз нафар гумонланувчини, жумладан Ишуатлан-дель-Суресте муниципалитетининг тўрт нафар полиция ходимини қўлга олди. Улар жиноий гуруҳга ресурс, озиқ-овқат ва логистик ёрдам кўрсатганликда гумон қилинмоқда.
Article 19 ҳуқуқни ҳимоя қилиш ташкилоти маълумотига кўра, жорий йилда Мексикада касбий фаолияти сабаб яна икки журналист ўлдирилган. Ташкилот ҳисобича, 2024 йил октябридан буён мамлакатда ҳалок бўлган журналистлар сони 10 нафарга етган. Бу эса Мексика журналистлар учун энг хавфли давлатлардан бири эканини яна бир бор кўрсатмоқда.
…