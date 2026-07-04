Абдулкарим: «Биз фақат Мессига қарши ўйнамаймиз»
Миср терма жамоаси ва «Барселона» клуби аъзоси Ҳамза Абдулкарим ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага қарши кечадиган баҳс олдидан фикр билдирди.
18 ёшли футболчи барчанинг эътибори Лионель Мессига қаратилган бўлса-да, мисрликлар бутун Аргентина жамоасига қарши курашишини таъкидлади.
Икки жамоа ҳам қийин йўлдан ўтди
Миср терма жамоаси плей-оффнинг илк босқичида Австралияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди.
Аргентина эса Кабо-Вердега қарши ўта кескин баҳсда қўшимча бўлимлардан сўнг 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Шу тариқа, навбатдаги босқичда Миср ва амалдаги жаҳон чемпионлари ўзаро тўқнаш келади.
Месси ҳақидаги саволга қатъий жавоб
Абдулкаримдан жаҳон чемпионатида Лионель Мессига қарши ўйнашни орзу қилган-қилмагани сўралди.
«Биз биргина Мессига қарши эмас, Аргентина миллий жамоасига қарши ўйнаймиз», — деди футболчи.
Ёш ҳужумчининг бу жавоби Миср термаси рақибнинг бир футболчисига эмас, балки бутун жамоасига қарши тайёргарлик кўраётганини кўрсатди.
Ҳозирча барча ўйинларда захирадан тушди
Ҳамза Абдулкарим Миср терма жамоасининг ушбу мундиалдаги тўртта учрашувининг барчасида майдонга тушди.
Бироқ у ҳар бир баҳсда сўнгги дақиқаларда захирадан ўйинга қўшилган. Шунга қарамай, 18 ёшли футболчи жамоанинг муҳим ёш иқтидорларидан бири сифатида қаралмоқда.
«Барселона» уни сотиб олишга қарор қилган
Июнь ойи бошида «Барселона» Абдулкаримни Мисрнинг «Ал-Аҳли» клубидан сотиб олишга қарор қилгани маълум бўлган эди.
Энди ёш футболчи Аргентинага қарши баҳсда яна имконият олиши ва жаҳон футболи юлдузларига қарши майдонга тушиши мумкин.
…