Абдулкарим: «Биз фақат Мессига қарши ўйнамаймиз»

·21·Спорт
Абдулкарим: «Биз фақат Мессига қарши ўйнамаймиз»

Миср терма жамоаси ва «Барселона» клуби аъзоси Ҳамза Абдулкарим ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага қарши кечадиган баҳс олдидан фикр билдирди.

18 ёшли футболчи барчанинг эътибори Лионель Мессига қаратилган бўлса-да, мисрликлар бутун Аргентина жамоасига қарши курашишини таъкидлади.

Икки жамоа ҳам қийин йўлдан ўтди

Миср терма жамоаси плей-оффнинг илк босқичида Австралияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди.

Аргентина эса Кабо-Вердега қарши ўта кескин баҳсда қўшимча бўлимлардан сўнг 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

Шу тариқа, навбатдаги босқичда Миср ва амалдаги жаҳон чемпионлари ўзаро тўқнаш келади.

Месси ҳақидаги саволга қатъий жавоб

Абдулкаримдан жаҳон чемпионатида Лионель Мессига қарши ўйнашни орзу қилган-қилмагани сўралди.

«Биз биргина Мессига қарши эмас, Аргентина миллий жамоасига қарши ўйнаймиз», — деди футболчи.

Ёш ҳужумчининг бу жавоби Миср термаси рақибнинг бир футболчисига эмас, балки бутун жамоасига қарши тайёргарлик кўраётганини кўрсатди.

Ҳозирча барча ўйинларда захирадан тушди

Ҳамза Абдулкарим Миср терма жамоасининг ушбу мундиалдаги тўртта учрашувининг барчасида майдонга тушди.

Бироқ у ҳар бир баҳсда сўнгги дақиқаларда захирадан ўйинга қўшилган. Шунга қарамай, 18 ёшли футболчи жамоанинг муҳим ёш иқтидорларидан бири сифатида қаралмоқда.

«Барселона» уни сотиб олишга қарор қилган

Июнь ойи бошида «Барселона» Абдулкаримни Мисрнинг «Ал-Аҳли» клубидан сотиб олишга қарор қилгани маълум бўлган эди.

Энди ёш футболчи Аргентинага қарши баҳсда яна имконият олиши ва жаҳон футболи юлдузларига қарши майдонга тушиши мумкин.

Ҳамза АбдулкаримЛионель МессиБарселонаМисрАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лисандро Мартинез оғир жароҳат туфайли фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаганини тан олдиЛисандро Мартинез оғир жароҳат туфайли фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаганини тан олдиБугун, 16:11Тер Стеген фаолиятини Нидерландияда давом эттириши кутилмоқда: Барселона ва Аякс келишувга эришдиТер Стеген фаолиятини Нидерландияда давом эттириши кутилмоқда: Барселона ва Аякс келишувга эришдиБугун, 15:59Франция жиддий йўқотишга учради: Парагвайга қарши Тчуаменисиз ўйнайдиФранция жиддий йўқотишга учради: Парагвайга қарши Тчуаменисиз ўйнайдиБугун, 15:19Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»Бугун, 15:14Борнмут ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Альваро Родригуез трансфери ҳал бўлдиБорнмут ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Альваро Родригуез трансфери ҳал бўлдиБугун, 15:13Жамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиЖамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиБугун, 15:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди