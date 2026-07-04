Қашқадарёда етиштирилган помидор қоқилари Европа ва Осиё бозорларига йўл олмоқда

·20·Ўзбекистон
Қашқадарёда етиштирилган помидор қоқилари Европа ва Осиё бозорларига йўл олмоқда

Қашқадарё вилояти Чироқчи туманида етиштирилган помидорлардан тайёрланаётган қоқи маҳсулотлари Италия ва Туркия бозорларига экспорт қилинмоқда.

Қуёшда пишган қизил помидорлар қайта ишланиб, қўшимча қийматга эга маҳсулотга айлантирилмоқда. Бу орқали Чироқчи туманининг экспорт салоҳияти ҳам кенгаймоқда.

Маълум қилинишича, Италия ва Туркияга жами 50 тонна помидор қоқиси етказиб бериш бўйича шартнома тузилган. Помидорни тайёр маҳсулот ҳолатига келтириш жараёни тахминан беш кун давом этади. Шундан сўнг қоқилар қадоқланиб, экспортга жўнатилади.

Дастлаб даладан териб олинган помидорлар сараланади ва иккига бўлинади. Кейинги босқичда улар махсус жойларга ёйилиб, табиий қуёш нури остида қуритилади.

Маҳсулот тайёр бўлгач, сифат назоратидан ўтказилади ва қадоқлаш ишлари бошланади. Шу тариқа, маҳаллий далаларда етиштирилган помидорлар Европа ва Осиё бозорларига тайёр маҳсулот сифатида чиқарилмоқда.

ҚашқадарёЧироқчиИталияТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ноёб ҳайвонларни овлаш тақиқланадиЎзбекистонда ноёб ҳайвонларни овлаш тақиқланадиБугун, 13:45Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)Бугун, 12:32Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Бугун, 12:25Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Бугун, 12:13Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Бугун, 11:59Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Бугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??