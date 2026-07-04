Франция жиддий йўқотишга учради: Парагвайга қарши Тчуаменисиз ўйнайди
Франция терма жамоаси жаҳон чемпионати 1/8 финали олдидан жиддий йўқотишга учради. Жамоа яримҳимоячиси Орельен Тчуамени жароҳат сабаб Парагвайга қарши муҳим учрашувда майдонга туша олмайди.
Тчуамени машғулотда жароҳат олди
RMC Sport хабарига кўра, 26 ёшли футболчи машғулот жараёнида сон қисмидан жароҳатланган.
Шу сабабли Тчуамени плей-офф босқичида Парагвайга қарши бўладиган баҳсни ўтказиб юборади. Унинг қачон сафга қайтиши ҳозирча маълум қилинмаган.
Унинг ўрнини Ману Коне эгаллаши мумкин
Франция терма жамоаси мураббийлар штаби Тчуаменининг ўрнига асосий таркибда Ману Конени майдонга тушириш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Тчуамени жорий жаҳон чемпионатида Франция сафида шу пайтгача учта учрашувда иштирок этган эди.
Франция Швецияни йирик ҳисобда енгган
Дидье Дешам шогирдлари 1/16 финал босқичида Швеция терма жамоасини 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди.
Французлар ушбу ғалаба орқали 1/8 финалга йўл олди, аммо кейинги баҳс олдидан асосий яримҳимоячиларидан бирини йўқотди.
Парагвай Германияни сенсацион тарзда чиқариб юборди
Парагвай терма жамоаси эса плей-оффнинг илк босқичида катта сенсация қайд этди.
Жанубий америкаликлар Германия билан асосий ва қўшимча вақтда ғолибни аниқлай олмади. Пенальтилар сериясида эса «бундестим»ни мағлуб этиб, кейинги босқичга чиқди.
Энди Франция сенсация яратиб улгурган Парагвайга қарши Тчуаменисиз кураш олиб боради.
…