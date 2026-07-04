Франция жиддий йўқотишга учради: Парагвайга қарши Тчуаменисиз ўйнайди

·0·Спорт
Франция жиддий йўқотишга учради: Парагвайга қарши Тчуаменисиз ўйнайди

Франция терма жамоаси жаҳон чемпионати 1/8 финали олдидан жиддий йўқотишга учради. Жамоа яримҳимоячиси Орельен Тчуамени жароҳат сабаб Парагвайга қарши муҳим учрашувда майдонга туша олмайди.

Тчуамени машғулотда жароҳат олди

RMC Sport хабарига кўра, 26 ёшли футболчи машғулот жараёнида сон қисмидан жароҳатланган.

Шу сабабли Тчуамени плей-офф босқичида Парагвайга қарши бўладиган баҳсни ўтказиб юборади. Унинг қачон сафга қайтиши ҳозирча маълум қилинмаган.

Унинг ўрнини Ману Коне эгаллаши мумкин

Франция терма жамоаси мураббийлар штаби Тчуаменининг ўрнига асосий таркибда Ману Конени майдонга тушириш имкониятини кўриб чиқмоқда.

Тчуамени жорий жаҳон чемпионатида Франция сафида шу пайтгача учта учрашувда иштирок этган эди.

Франция Швецияни йирик ҳисобда енгган

Дидье Дешам шогирдлари 1/16 финал босқичида Швеция терма жамоасини 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди.

Французлар ушбу ғалаба орқали 1/8 финалга йўл олди, аммо кейинги баҳс олдидан асосий яримҳимоячиларидан бирини йўқотди.

Парагвай Германияни сенсацион тарзда чиқариб юборди

Парагвай терма жамоаси эса плей-оффнинг илк босқичида катта сенсация қайд этди.

Жанубий америкаликлар Германия билан асосий ва қўшимча вақтда ғолибни аниқлай олмади. Пенальтилар сериясида эса «бундестим»ни мағлуб этиб, кейинги босқичга чиқди.

Энди Франция сенсация яратиб улгурган Парагвайга қарши Тчуаменисиз кураш олиб боради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»Бугун, 15:14Жамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиЖамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиБугун, 15:07Нурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиНурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиБугун, 14:40Неймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирдиНеймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 14:35Аббосбек Файзуллаев уйланяпти (видео)Аббосбек Файзуллаев уйланяпти (видео)Бугун, 14:17Златан Ибрагимович Криштиану Роналду ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»Златан Ибрагимович Криштиану Роналду ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»Бугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди