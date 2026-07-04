Лисандро Мартинез оғир жароҳат туфайли фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаганини тан олди

·0·Спорт
Лисандро Мартинез оғир жароҳат туфайли фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаганини тан олди

Манчестер Юнайтед ва Аргентина терма жамоасининг етакчи ҳимоячиси Лисандро Мартинез ўзининг футболдаги келажаги сўроқ остида қолган қийин даврлар ҳақида очиқ-ойдин гапириб берди. Футболчи узоқ давом этган жароҳатлар ва руҳий тушкунлик сабабли профессионал фаолиятини якунлаш ҳақида жиддий ўйлаганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

28 ёшли марказий ҳимоячи Англия Премер-лигаси доирасида Кристал Пелас жамоасига қарши ўйинда тиззасининг олдинги хочсимон боғламларидан оғир жароҳат олган эди. Ушбу жароҳат уни узоқ муддатга сафдан чиқарди ва реабилитация жараёни кутилганидан анча мураккаб кечди. Футболчининг сўзларига кўра, айнан ўша пайтда у руҳан чарчаган ва катта футболдан бутунлай кетиш арафасида бўлган.

Оилавий бахт ва руҳий тикланиш

Мартинезнинг таъкидлашича, унинг қизи Auroraнинг дунёга келиши ҳаётидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлган. Агар фарзанди айнан ўша қийин паллада туғилмаганида, у бугун яшил майдонларда тўп сурмаётган бўлиши мумкинлигини тан олди. Қизининг туғилиши унга нафақат янги мотивация, балки оғир жароҳатдан тикланиш учун зарур бўлган руҳий куч бағишлаган.

"Жароҳатим билан нималар содир бўлганини ўйласам, йиғлагим келади. Агар жароҳат олган пайтимда қизим дунёга келмаганида, бугун бу ерда ўйнаётган бўлармидим, йўқми, билмайман. Бугун эса мен Жаҳон чемпионатида гол урдим", — дея ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашган футболчи Аргентина ва Кабо-Верде ўртасидаги учрашувдан сўнг.

Лисандро Мартинезнинг турмуш ўртоғи Мури Лопес Бенитез ҳам ижтимоий тармоқларда фарзандларининг дунёга келиши оила учун нақадар муҳим бўлганини ёзиб қолдирган. Унинг сўзларига кўра, Aurora уларнинг ҳаётига янги маъно олиб кирган ва футболчининг ўзига бўлган ишончини қайтаришга ёрдам берган. Бу жараён нафақат жисмоний машқлар, балки руҳий хотиржамлик ва ўзаро муҳаббат билан кечган.

Майдонга қайтиш ва янги зафарлар

Ҳозирда Лисандро Мартинез яна ўзининг энг яхши спорт формасига қайтмоқда. Аргентина терма жамоаси таркибида Маямида ўтган муҳим баҳсда у нафақат ҳимояда ишончли ҳаракат қилди, балки гол уриб, голли узатмани ҳам амалга оширди. Бу унинг нафақат Манчестер Юнайтед, балки миллий терма жамоа учун ҳам ўрнини тўлдириб бўлмас эканлигини яна бир бор исботлади.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мартинезнинг майдонга қайтиши қувонарли ҳол, чунки у ўзининг жанговар характери билан "Қассоб" лақабини олган ва дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири ҳисобланади. Унинг бу ҳикояси кўплаб жароҳат олган спортчилар учун ҳақиқий ўрнак бўла олади.

Хулоса қилиб айтганда, Лисандро Мартинезнинг фаолиятидаги ушбу инқирозли давр унинг оиласи кўмаги билан ортда қолди. Эндиликда у Манчестер Юнайтед сафида янги мавсумда ўзининг энг юқори даражасини намойиш этишга ва жамоасига совринлар ютишда ёрдам беришга тайёр.

Лисандро МартинезМанчестер ЮнайтедАргентинаФутболЖароҳат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдулкарим: «Биз фақат Мессига қарши ўйнамаймиз»Абдулкарим: «Биз фақат Мессига қарши ўйнамаймиз»Бугун, 16:18Тер Стеген фаолиятини Нидерландияда давом эттириши кутилмоқда: Барселона ва Аякс келишувга эришдиТер Стеген фаолиятини Нидерландияда давом эттириши кутилмоқда: Барселона ва Аякс келишувга эришдиБугун, 15:59Франция жиддий йўқотишга учради: Парагвайга қарши Тчуаменисиз ўйнайдиФранция жиддий йўқотишга учради: Парагвайга қарши Тчуаменисиз ўйнайдиБугун, 15:19Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»Бугун, 15:14Борнмут ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Альваро Родригуез трансфери ҳал бўлдиБорнмут ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Альваро Родригуез трансфери ҳал бўлдиБугун, 15:13Жамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиЖамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиБугун, 15:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди