Лисандро Мартинез оғир жароҳат туфайли фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаганини тан олди
Манчестер Юнайтед ва Аргентина терма жамоасининг етакчи ҳимоячиси Лисандро Мартинез ўзининг футболдаги келажаги сўроқ остида қолган қийин даврлар ҳақида очиқ-ойдин гапириб берди. Футболчи узоқ давом этган жароҳатлар ва руҳий тушкунлик сабабли профессионал фаолиятини якунлаш ҳақида жиддий ўйлаганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
28 ёшли марказий ҳимоячи Англия Премер-лигаси доирасида Кристал Пелас жамоасига қарши ўйинда тиззасининг олдинги хочсимон боғламларидан оғир жароҳат олган эди. Ушбу жароҳат уни узоқ муддатга сафдан чиқарди ва реабилитация жараёни кутилганидан анча мураккаб кечди. Футболчининг сўзларига кўра, айнан ўша пайтда у руҳан чарчаган ва катта футболдан бутунлай кетиш арафасида бўлган.
Оилавий бахт ва руҳий тикланишМартинезнинг таъкидлашича, унинг қизи Auroraнинг дунёга келиши ҳаётидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлган. Агар фарзанди айнан ўша қийин паллада туғилмаганида, у бугун яшил майдонларда тўп сурмаётган бўлиши мумкинлигини тан олди. Қизининг туғилиши унга нафақат янги мотивация, балки оғир жароҳатдан тикланиш учун зарур бўлган руҳий куч бағишлаган.
"Жароҳатим билан нималар содир бўлганини ўйласам, йиғлагим келади. Агар жароҳат олган пайтимда қизим дунёга келмаганида, бугун бу ерда ўйнаётган бўлармидим, йўқми, билмайман. Бугун эса мен Жаҳон чемпионатида гол урдим", — дея ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашган футболчи Аргентина ва Кабо-Верде ўртасидаги учрашувдан сўнг.
Лисандро Мартинезнинг турмуш ўртоғи Мури Лопес Бенитез ҳам ижтимоий тармоқларда фарзандларининг дунёга келиши оила учун нақадар муҳим бўлганини ёзиб қолдирган. Унинг сўзларига кўра, Aurora уларнинг ҳаётига янги маъно олиб кирган ва футболчининг ўзига бўлган ишончини қайтаришга ёрдам берган. Бу жараён нафақат жисмоний машқлар, балки руҳий хотиржамлик ва ўзаро муҳаббат билан кечган.
Майдонга қайтиш ва янги зафарларҲозирда Лисандро Мартинез яна ўзининг энг яхши спорт формасига қайтмоқда. Аргентина терма жамоаси таркибида Маямида ўтган муҳим баҳсда у нафақат ҳимояда ишончли ҳаракат қилди, балки гол уриб, голли узатмани ҳам амалга оширди. Бу унинг нафақат Манчестер Юнайтед, балки миллий терма жамоа учун ҳам ўрнини тўлдириб бўлмас эканлигини яна бир бор исботлади.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мартинезнинг майдонга қайтиши қувонарли ҳол, чунки у ўзининг жанговар характери билан "Қассоб" лақабини олган ва дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири ҳисобланади. Унинг бу ҳикояси кўплаб жароҳат олган спортчилар учун ҳақиқий ўрнак бўла олади.
Хулоса қилиб айтганда, Лисандро Мартинезнинг фаолиятидаги ушбу инқирозли давр унинг оиласи кўмаги билан ортда қолди. Эндиликда у Манчестер Юнайтед сафида янги мавсумда ўзининг энг юқори даражасини намойиш этишга ва жамоасига совринлар ютишда ёрдам беришга тайёр.
…