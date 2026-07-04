Йўқолган ит вирусли видео сабаб эгасига қайтди

·26·Дунё
Йўқолган ит вирусли видео сабаб эгасига қайтди

Бир ой давомида бедарак йўқолган Горда лақабли ит кутилмаганда интернетда оммалашган видео туфайли топилди. Қизиқарли воқеа ижтимоий тармоқларда кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.

Маълум бўлишича, итнинг эгаси Мексика терма жамоаси ғалабасини нишонлаётган мухлислар акс этган вирусли видеони томоша қилаётганида, тасодифан оломон орасида ўз итини пайқаб қолган.

Шундан сўнг у видеода кўриниб турган бинолар ва атроф-муҳитни синчиклаб ўрганиб, тасвир қаерда олинганини аниқлашга муваффақ бўлган. Белгиланган манзилга етиб борган эгаси узоқ изланган Горда билан яна учрашган.

Яхшиямки, ит соғ-саломат ҳолда топилиб, ўз эгаларига қайтарилган. Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотиб, кўплаб фойдаланувчилар баъзан оддий тасодиф ҳам энг бахтли учрашувларга сабаб бўлишини таъкидламоқда.

ГордаМексика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиМексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиБугун, 15:58Ҳиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиҲиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиБугун, 15:52Ихтиролари билан ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборган олти нафар ихтирочи аёл!Ихтиролари билан ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборган олти нафар ихтирочи аёл!Бугун, 15:34Туркияда кичкина бола балкон ташқарисида осилиб қолдиТуркияда кичкина бола балкон ташқарисида осилиб қолдиБугун, 15:30ЖССТ "Ҳондиус" кемасидаги хантавирус эпидемияси тугаганини эълон қилдиЖССТ "Ҳондиус" кемасидаги хантавирус эпидемияси тугаганини эълон қилдиБугун, 15:21Чақалоғини орқасига боғлаб меҳнат қилаётган ишчи интенетда кўпчиликни таъсирлантирмоқда!Чақалоғини орқасига боғлаб меҳнат қилаётган ишчи интенетда кўпчиликни таъсирлантирмоқда!Бугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди