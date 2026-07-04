Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишди

·0·Ўзбекистон
Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишди

Президент Шавкат Мирзиёев 4 июль куни Тошкент шаҳрининг Сергели туманига ташриф буюриб, “Ўзгариш” ва "Иттифоқ" маҳаллаларида амалга оширилган бунёдкорлик ҳамда ободонлаштириш ишлари билан яқиндан танишди.

Бу ҳақда Президент матбуот хизмати маълум қилди.

Давлат раҳбари ҳудудни пиёда айланиб, янгидан барпо этилган ва таъмирланган кўчалар, савдо ва хизмат кўрсатиш масканлари, болалар майдончалари ҳамда аҳоли учун яратилган замонавий инфратузилмани кўздан кечирди.

Shavkat Mirziyoyev hamrohlar bilan "Manticha" oshxonasi yonidagi yo'lakda yurib bormoqda.

Ташриф давомида Президент маҳалла аҳолиси билан самимий мулоқот қилди. Айниқса, болалар билан суҳбатлашиб, улар билан эсдалик учун суратга тушгани ташрифнинг эътиборли лаҳзаларидан бири бўлди.

Shavkat Mirziyoyev hamrohlar davrasida qo‘lini ko‘ksiga qo‘yib yurib bormoqda.

Қайд этилишича, Янги Сергели кўчасида амалга оширилган лойиҳа натижасида 250 нафардан ортиқ янги иш ўрни яратилган. Шунингдек, ҳудудда савдо ва хизмат кўрсатиш шохобчалари, дам олиш масканлари ҳамда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга хизмат қиладиган янги объектлар фойдаланишга топширилган. Мазкур ўзгаришлар аҳоли турмуш сифатини яхшилаш ва янги иш ўринларини кўпайтиришга хизмат қилиши таъкидланди.

Ko‘p qavatli binolar orasida joylashgan yashil istirohat bog‘i.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент туристлар учун янада қулай шаҳарга айланадиТошкент туристлар учун янада қулай шаҳарга айланадиБугун, 16:25Қашқадарёда етиштирилган помидор қоқилари Европа ва Осиё бозорларига йўл олмоқдаҚашқадарёда етиштирилган помидор қоқилари Европа ва Осиё бозорларига йўл олмоқдаБугун, 15:48Ўзбекистонда ноёб ҳайвонларни овлаш тақиқланадиЎзбекистонда ноёб ҳайвонларни овлаш тақиқланадиБугун, 13:45Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)Бугун, 12:32Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Бугун, 12:25Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Бугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??