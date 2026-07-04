Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...

·26·Спорт
Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...

Аргентина миллий жамоаси ҳужумчиси Лионель Месси ЖЧ-2026 1/16 финалида Кабо-Верде устидан қўшимча бўлимларда қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалаба ҳақида фикр билдирди.

Аргентиналиклар фаворит сифатида майдонга тушган бўлса-да, рақиб уларга осонликча йўл бермади. Месси учрашувдаги асосий бурилиш нуқталари ва жамоасининг йўл қўйган хатолари ҳақида очиқ гапирди.

«Охиригача курашишни исботлаб келяпмиз»

Мессининг таъкидлашича, Аргентина терма жамоасининг энг муҳим хусусиятларидан бири — қандай вазият бўлишидан қатъи назар, сўнгги дақиқагача таслим бўлмаслик.

«Жамоамиз анча вақтдан буён бир нарсани исботлаб келмоқда: биз доимо охиригача курашамиз», — деди у.

Қийин кечган баҳсда ҳам аргентиналиклар ирода кўрсатиб, қўшимча бўлимларда ғалабани илиб кетди.

Стандарт вазиятлар Аргентинани қутқарди

Месси Кабо-Вердега қарши учрашувда стандарт вазиятлар ҳал қилувчи аҳамият касб этганини қайд этди.

«Охирги вақтларда стандарт вазиятлар бизда унчалик яхши ишламаётган эди. Аммо бундай ўйинларда улар жуда муҳим бўлади», — деди ҳужумчи.

Унинг сўзларига кўра, Аргентина таркибида ҳаводаги курашларда кучли ҳаракат қиладиган ва бош билан яхши ўйнайдиган футболчилар бор.

«Бизда бош билан яхши ўйнайдиган футболчилар бор ва бу устунликдан фойдаланишга муваффақ бўлдик».

Месси Кабо-Вердени мақтади

Аргентина сардори рақибнинг кучини ҳам алоҳида эътироф этди.

«Кабо-Верденинг Испания ва Уругвайга ютқазмагани тасодиф эмас», — деди Месси.

Унинг фикрича, Кабо-Верде тартибли, жисмонан бақувват ва рақибга босим ўтказишни биладиган жамоа эканини яна бир бор кўрсатди.

Аргентина голдан кейин ритмни йўқотди

Месси жамоаси биринчи бўлиб гол ургач, учрашувни назорат қилиш осонлашади деб ўйлаганини айтди. Аммо майдонда аксинча вазият юзага келди.

«Биринчи голни урдик ва энди ўз ритмимизни топамиз деб ўйладик. Лекин аксинча бўлди».

Аргентиналиклар тўпни тез-тез йўқота бошлади, орқага чекинди ва рақибга қарши самарали прессинг ташкил қила олмади.

«Биз тўпларни йўқотдик, орқага қайтдик ва самарали прессингни уддалай олмадик», — деди Месси.

Қийин ғалаба, муҳим сабоқ

Аргентина кейинги босқичга йўл олган бўлса-да, Кабо-Вердега қарши учрашув жамоага жиддий огоҳлантириш бўлди.

Мессининг сўзларидан ҳам кўриниб турибдики, «альбиселесте» плей-оффда хатоларни камайтириши ва ўйин давомида назоратни йўқотмаслиги керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)Бугун, 17:12ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)Бугун, 17:05ЖЧ-2026. 1/16 финал. Австралия - Миср 3:5 баҳсидаги голлар (видео)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Австралия - Миср 3:5 баҳсидаги голлар (видео)Бугун, 16:57Абдулкарим: «Биз фақат Мессига қарши ўйнамаймиз»Абдулкарим: «Биз фақат Мессига қарши ўйнамаймиз»Бугун, 16:18Лисандро Мартинез оғир жароҳат туфайли фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаганини тан олдиЛисандро Мартинез оғир жароҳат туфайли фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаганини тан олдиБугун, 16:11Тер Стеген фаолиятини Нидерландияда давом эттириши кутилмоқда: Барселона ва Аякс келишувга эришдиТер Стеген фаолиятини Нидерландияда давом эттириши кутилмоқда: Барселона ва Аякс келишувга эришдиБугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди