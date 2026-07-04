Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...
Аргентина миллий жамоаси ҳужумчиси Лионель Месси ЖЧ-2026 1/16 финалида Кабо-Верде устидан қўшимча бўлимларда қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалаба ҳақида фикр билдирди.
Аргентиналиклар фаворит сифатида майдонга тушган бўлса-да, рақиб уларга осонликча йўл бермади. Месси учрашувдаги асосий бурилиш нуқталари ва жамоасининг йўл қўйган хатолари ҳақида очиқ гапирди.
«Охиригача курашишни исботлаб келяпмиз»
Мессининг таъкидлашича, Аргентина терма жамоасининг энг муҳим хусусиятларидан бири — қандай вазият бўлишидан қатъи назар, сўнгги дақиқагача таслим бўлмаслик.
«Жамоамиз анча вақтдан буён бир нарсани исботлаб келмоқда: биз доимо охиригача курашамиз», — деди у.
Қийин кечган баҳсда ҳам аргентиналиклар ирода кўрсатиб, қўшимча бўлимларда ғалабани илиб кетди.
Стандарт вазиятлар Аргентинани қутқарди
Месси Кабо-Вердега қарши учрашувда стандарт вазиятлар ҳал қилувчи аҳамият касб этганини қайд этди.
«Охирги вақтларда стандарт вазиятлар бизда унчалик яхши ишламаётган эди. Аммо бундай ўйинларда улар жуда муҳим бўлади», — деди ҳужумчи.
Унинг сўзларига кўра, Аргентина таркибида ҳаводаги курашларда кучли ҳаракат қиладиган ва бош билан яхши ўйнайдиган футболчилар бор.
«Бизда бош билан яхши ўйнайдиган футболчилар бор ва бу устунликдан фойдаланишга муваффақ бўлдик».
Месси Кабо-Вердени мақтади
Аргентина сардори рақибнинг кучини ҳам алоҳида эътироф этди.
«Кабо-Верденинг Испания ва Уругвайга ютқазмагани тасодиф эмас», — деди Месси.
Унинг фикрича, Кабо-Верде тартибли, жисмонан бақувват ва рақибга босим ўтказишни биладиган жамоа эканини яна бир бор кўрсатди.
Аргентина голдан кейин ритмни йўқотди
Месси жамоаси биринчи бўлиб гол ургач, учрашувни назорат қилиш осонлашади деб ўйлаганини айтди. Аммо майдонда аксинча вазият юзага келди.
«Биринчи голни урдик ва энди ўз ритмимизни топамиз деб ўйладик. Лекин аксинча бўлди».
Аргентиналиклар тўпни тез-тез йўқота бошлади, орқага чекинди ва рақибга қарши самарали прессинг ташкил қила олмади.
«Биз тўпларни йўқотдик, орқага қайтдик ва самарали прессингни уддалай олмадик», — деди Месси.
Қийин ғалаба, муҳим сабоқ
Аргентина кейинги босқичга йўл олган бўлса-да, Кабо-Вердега қарши учрашув жамоага жиддий огоҳлантириш бўлди.
Мессининг сўзларидан ҳам кўриниб турибдики, «альбиселесте» плей-оффда хатоларни камайтириши ва ўйин давомида назоратни йўқотмаслиги керак.
…