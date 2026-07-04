ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)

·0·Спорт
ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)

Жаҳон чемпионатининг яна бир драматик баҳси якунига етди. 1/16 финал босқичида амалдаги чемпион Аргентина дебютант Кабо-Верде билан тўқнаш келиб, жиддий қаршиликка учради ва голларга бой "драма"нинг қўшимча бўлимларидагина ғалаба қозонишга муваффақ бўлди.

ЖЧ-2026. 1/16 финал
Аргентина — Кабо-Верде 3:2
3 июл, Майами
Голлар: Месси (29), Лисандро Мартинес (92), Борхес (111, автогол) — Д.Дуарте (59), Л.Кабрал (103).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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