450 минг долларлик ишни ташлаган ўзбекистонлик бугун миллионлик бизнес эгаси

·1·Жамият
450 минг долларлик ишни ташлаган ўзбекистонлик бугун миллионлик бизнес эгаси

Бир пайтлар дунёнинг энг йирик технологик компанияларида ишлаб, йилига 450 минг доллар маош олган ўзбекистонлик Салоҳиддин Абдулкафий бугун бутунлай бошқа йўлни танлаган. У ҳозир АҚШнинг Техас штатида фаолият юритаётган ҳалол ББҚ ресторани эгаси сифатида муваффақият қозонмоқда.

35 ёшли тадбиркор 2024 йил декабрь ойида ўз ресторанига асос солган. Қисқа вақт ичида бизнеси тез суръатларда ривожланиб, ҳозирда йиллик айланмаси 2 миллион доллардан ошгани айтилмоқда.

Салоҳиддин ресторан бизнесига киришдан олдин 14 йил давомида технология соҳасида фаолият юритган. У Microsoft, Google, YouTube ва Shopify каби дунёга машҳур компанияларда ишлаган ҳамда фаолиятининг энг юқори нуқтасида йилига 450 минг доллар даромад олган.

Бироқ юқори маош ва нуфузли лавозим унга кутилган қониқишни бермаган. Унинг таъкидлашича, вақт ўтиши билан технология соҳасидаги ишлар инсонлар ҳаётини яхшилашдан кўра, компаниялар фойдасини оширишга кўпроқ хизмат қилаётгандек туюла бошлаган.

Qizil kiyimdagi oshpaz go'shtli taomlarni tayyorlamoqda va ko'rsatmoqda.

“Назаримда, ишимиз одамлар ҳаётини яхшилаш ёки бизнесга ёрдам беришдан кўра, кўпроқ пул ишлашга қаратилиб қолгандек эди”, — дейди Салоҳиддин Business Insider нашрига берган интервюсида.

Айнан шу қарашлар уни фаолиятини тубдан ўзгартиришга ундаган. Салоҳиддин юқори маошли IT карьерасини ортда қолдириб, ресторан бизнесига киришга қарор қилган. Бугунги кунда эса у Техасдаги ҳалол ББҚ ресторани орқали нафақат муваффақиятли тадбиркор, балки ўзбекистонликлар учун илҳом манбаига ҳам айланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергелида янги мактаблар ва сунъий кўллар қуриладиСергелида янги мактаблар ва сунъий кўллар қуриладиБугун, 16:23Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?Бугун, 16:21Ишонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиИшонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиБугун, 13:56Тошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилдиТошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилдиБугун, 13:48Учтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолдиУчтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 13:40Тошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиТошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиБугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди