GeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юборди

·32·Техно
GeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юборди

NVIDIA компаниясининг энг сўнгги ва энг кучли график процессори бўлмиш GeForce RTX 5090 нафақат ўзининг юқори унумдорлиги, балки ишлаш жараёнида ажратиб чиқарадиган улкан иссиқлик қуввати билан ҳам диққат марказига тушди. Ижтимоий тармоқларда ушбу видеокарта ҳаддан ташқари қизиб кетиши натижасида компьютер бутловчи қисмларига зарар етказгани ҳақидаги илк хабарлар пайдо бўла бошлади. Бу ҳолат юқори қувватли тизимлар йиғувчи фойдаланувчилар учун жиддий огоҳлантириш бўлиб хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit форумининг РареСирен292 никли фойдаланувчиси ўзининг Asus ТУФ GeForce RTX 5090 видеокартаси билан боғлиқ кўнгилсиз ҳодиса ҳақида маълумот берди. Унинг сўзларига кўра, видеокарта вертикал ҳолатда ўрнатилганда, унинг орқа қисмидаги металл пластинка (баккплате) шунчалик қизиб кетганки, натижада унга яқин жойлашган райзер-кабелининг изоляцияси эриб кетган. Бу эса компьютер ичидаги бошқа қисмларнинг хавфсизлигига бевосита таҳдид солади.

Иссиқлик тарқалиши муаммоси

Мазкур ҳолатни ўрганган экспертлар ва форум иштирокчилари муаммо райзер-кабелининг ўзида эмас, балки видеокартанинг металл пластинкаси ажратаётган юқори ҳароратда эканлигини таъкидламоқда. GeForce RTX 5090 узоқ вақт давомида юқори юклама остида ишлаганда, унинг иссиқлик тарқатувчи қисмлари жуда юқори даражагача қизийди. Агар кабел ушбу металл пластинкага тегиб турса, ҳатто энг сифатли изоляция ҳам бундай иссиқлик босимига бардош бера олмаслиги маълум бўлди.

ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчи райзер-кабелини видеокартанинг баккплате қисмига жуда яқин жойлаштирган. Доимий контакт ва юқори ҳарорат таъсирида изоляция қатлами эриб, ҳатто видеокарта корпусига ёпишиб қолган. Бу каби ҳолатлар нафақат қурилманинг ишдан чиқишига, балки тизимда қисқа туташув содир бўлишига ҳам олиб келиши мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун тавсиялар

Ушбу янгилик Ўзбекистондаги геймерлар ва профессионал видео монтаж усталари учун ҳам долзарбдир. Мамлакатимизда NVIDIA маҳсулотларига талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, янги авлод видеокарталарини ўрнатишда эҳтиёткорлик чораларини кўриш тавсия этилади. Айниқса, ёзнинг иссиқ кунларида компьютер корпуси ичидаги ҳаво айланиши ва бутловчи қисмларнинг бир-бирига тегиб турмаслиги муҳим аҳамиятга эга.

Мутахассислар GeForce RTX 5090 каби флагман қурилмаларни ўрнатишда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратишни маслаҳат беришади:

  • Видеокарта ва бошқа кабеллар орасида етарли даражада бўш жой қолдириш;
  • Корпус ичида кучли вентиляция тизимини йўлга қўйиш;
  • Сифатсиз ёки арзон райзер-кабелларидан фойдаланмаслик;
  • Видеокартанинг металл қисмлари бошқа симларга тегиб турмаслигини назорат қилиш.
Ҳозирча бу GeForce RTX 5090 билан боғлиқ оммавий муаммо эмас, балки хусусий ҳолат сифатида баҳоланмоқда. Бироқ, янги авлод видеокарталарининг энергия истеъмоли ва иссиқлик ажратиши ортиб бораётганини инобатга олсак, фойдаланувчилар ўз компьютерларини йиғишда янада масъулиятли бўлишлари талаб этилади.

NVIDIAGeForce RTX 5090ТехнологияAsusВидеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқдаЕвропадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқдаБугун, 17:53Сунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиСунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиБугун, 16:27АҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаАҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаБугун, 15:55Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиЯпония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиБугун, 15:20Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Бугун, 14:58Samsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўладиSamsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўладиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда