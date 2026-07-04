GeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юборди
NVIDIA компаниясининг энг сўнгги ва энг кучли график процессори бўлмиш GeForce RTX 5090 нафақат ўзининг юқори унумдорлиги, балки ишлаш жараёнида ажратиб чиқарадиган улкан иссиқлик қуввати билан ҳам диққат марказига тушди. Ижтимоий тармоқларда ушбу видеокарта ҳаддан ташқари қизиб кетиши натижасида компьютер бутловчи қисмларига зарар етказгани ҳақидаги илк хабарлар пайдо бўла бошлади. Бу ҳолат юқори қувватли тизимлар йиғувчи фойдаланувчилар учун жиддий огоҳлантириш бўлиб хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit форумининг РареСирен292 никли фойдаланувчиси ўзининг Asus ТУФ GeForce RTX 5090 видеокартаси билан боғлиқ кўнгилсиз ҳодиса ҳақида маълумот берди. Унинг сўзларига кўра, видеокарта вертикал ҳолатда ўрнатилганда, унинг орқа қисмидаги металл пластинка (баккплате) шунчалик қизиб кетганки, натижада унга яқин жойлашган райзер-кабелининг изоляцияси эриб кетган. Бу эса компьютер ичидаги бошқа қисмларнинг хавфсизлигига бевосита таҳдид солади.
Иссиқлик тарқалиши муаммосиМазкур ҳолатни ўрганган экспертлар ва форум иштирокчилари муаммо райзер-кабелининг ўзида эмас, балки видеокартанинг металл пластинкаси ажратаётган юқори ҳароратда эканлигини таъкидламоқда. GeForce RTX 5090 узоқ вақт давомида юқори юклама остида ишлаганда, унинг иссиқлик тарқатувчи қисмлари жуда юқори даражагача қизийди. Агар кабел ушбу металл пластинкага тегиб турса, ҳатто энг сифатли изоляция ҳам бундай иссиқлик босимига бардош бера олмаслиги маълум бўлди.
ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчи райзер-кабелини видеокартанинг баккплате қисмига жуда яқин жойлаштирган. Доимий контакт ва юқори ҳарорат таъсирида изоляция қатлами эриб, ҳатто видеокарта корпусига ёпишиб қолган. Бу каби ҳолатлар нафақат қурилманинг ишдан чиқишига, балки тизимда қисқа туташув содир бўлишига ҳам олиб келиши мумкин.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун тавсияларУшбу янгилик Ўзбекистондаги геймерлар ва профессионал видео монтаж усталари учун ҳам долзарбдир. Мамлакатимизда NVIDIA маҳсулотларига талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, янги авлод видеокарталарини ўрнатишда эҳтиёткорлик чораларини кўриш тавсия этилади. Айниқса, ёзнинг иссиқ кунларида компьютер корпуси ичидаги ҳаво айланиши ва бутловчи қисмларнинг бир-бирига тегиб турмаслиги муҳим аҳамиятга эга.
Мутахассислар GeForce RTX 5090 каби флагман қурилмаларни ўрнатишда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратишни маслаҳат беришади:
- Видеокарта ва бошқа кабеллар орасида етарли даражада бўш жой қолдириш;
- Корпус ичида кучли вентиляция тизимини йўлга қўйиш;
- Сифатсиз ёки арзон райзер-кабелларидан фойдаланмаслик;
- Видеокартанинг металл қисмлари бошқа симларга тегиб турмаслигини назорат қилиш.
…