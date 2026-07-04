Ислом Каримов имзо қўйган ноёб “Матиз” видеоси катта қизиқиш уйғотди
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти Ислом Каримов имзо қўйган “Матиз” автомобили акс этган ноёб видеолавҳалар кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Видеода автомобил кузовида Ислом Каримовнинг шахсий имзоси сақланиб қолгани кўринади. Мазкур ҳолат ушбу автомобилни оддий транспорт воситасидан тарихий аҳамиятга эга экспонатга айлантирган.
Маълум бўлишича, бу янги конвеердан чиққан илк маҳаллий ишлаб чиқарилган “Матиз” автомобили бўлиб, унга Ислом Каримов 2001 йилда Ўзбекистон Мустақиллигининг 10 йиллиги муносабати билан эсдалик совғаси сифатида имзо қўйган.
Шу боис мазкур автомобил нафақат Ўзбекистон автомобил саноати тарихининг муҳим саҳифаларидан бири, балки мамлакат мустақиллигининг илк йилларига оид рамзий экспонат сифатида ҳам эътироф этилмоқда.
Видеолавҳалар эълон қилингач, улар қисқа вақт ичида минглаб фойдаланувчилар томонидан томоша қилиниб, тарих ихлосмандлари ва автомобил ишқибозлари ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик ушбу ноёб “Матиз”ни Ўзбекистон автомобилсозлиги тарихининг қадрли ёдгорликларидан бири сифатида баҳоламоқда.
…