Электромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолди

·0·Авто
Электромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолди

Глобал электромобил бозорида шиддатли рақобат давом этмоқда. 2026-йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, Хитойнинг BYD компанияси соф электр транспорт воситалари (BEV) савдоси бўйича яна бир бор Американинг Tesla корпорациясини ортда қолдириб, жаҳон етакчисига айланди. Бу кўрсаткич Хитой автосаноатининг глобал миқёсдаги ўрни тобора мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг апрель-июн ойларида BYD жами 557 090 дона электромобил сотишга муваффақ бўлган. Шу билан бирга, Илон Маск бошқарувидаги Tesla компанияси 480 126 дона автомобил етказиб берган. Икки гигант ўртасидаги фарқ қарийб 77 минг донани ёки 16 фоизни ташкил этди. Шуниси эътиборлики, Tesla ўз тарихидаги энг муваффақиятли иккинчи чоракни ўтказган бўлса-да, бу натижа хитойлик рақибини қувиб ўтиш учун етарли бўлмади.

Савдо динамикаси ва бозор улуши

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, ҳар икки компания ҳам ўсиш тенденциясини намойиш этмоқда, бироқ уларнинг стратегиялари турлича. BYD биринчи чоракка нисбатан савдо ҳажмини қарийб 80 фоизга оширишга эришди. Tesla эса ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 25 фоизлик ўсиш қайд этган. 2026-йилнинг биринчи ярми якунларига кўра, BYD 867 479 дона, Tesla эса 838 149 дона электромобил сотган ҳолда, хитойлик ишлаб чиқарувчи кичик фарқ билан пешқадамлик қилмоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу рақобат жуда аҳамиятли. Бугунги кунда мамлакатимиз кўчаларида BYD брендининг Сонг, Чазор ва Ҳан каби моделлари оммалашиб бораётган бўлса, Tesla асосан премиум сегмент сифатида ўз ўрнига эга. Глобал бозордаги бу каби рақобат нархларнинг арзонлашишига ва технологияларнинг янада такомиллашишига хизмат қилади.

Стратегик устунликлар ва келажак истиқболлари

BYD муваффақиятининг асосий омилларидан бири бу — ишлаб чиқаришнинг вертикал интеграциялашганидир. Компания ўзининг машҳур Бладе Баттерй аккумуляторларини мустақил ишлаб чиқаради, бу эса таннархни назорат қилиш ва оммавий сегментда жозибадор нархларни таклиф этиш имконини беради. Tesla эса дастурий таъминот экотизими, қувватлантириш станциялари тармоғи ва бренд нуфузи бўйича устунликни сақлаб қолмоқда.

Европа бозорида ҳам BYD экспансияси жадаллашган. Хусусан, март ойида компаниянинг ушбу минтақадаги савдоси 150 фоиздан кўпроққа ошган. Бунга асосан Dolphin каби ҳамёнбоп моделлар ҳисобига эришилмоқда. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, 2026-йилда жаҳон бўйлаб жами 22,7 миллион дона электромобил сотилиши кутилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, электромобиллар бозори тезкор кенгайиш босқичидан бозор улуши учун кураш босқичига ўтмоқда. BYD миқёс ва арзон таннархга таянаётган бўлса, Tesla юқори технологиялар ва маржиналликни биринчи ўринга қўймоқда. Ҳозирча соф савдо ҳажми бўйича жаҳон тахти Хитой компаниясига тегишли бўлиб турибди.

BYDTeslaЭлектромобилАвтоСавдо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиГунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиБугун, 15:50Mercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаMercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаБугун, 09:50Ford янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателFord янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателБугун, 04:56Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриChery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриБугун, 03:23Ferrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиFerrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиКеча, 23:56Land Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишLand Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишКеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди