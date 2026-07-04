Электромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолди
Глобал электромобил бозорида шиддатли рақобат давом этмоқда. 2026-йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, Хитойнинг BYD компанияси соф электр транспорт воситалари (BEV) савдоси бўйича яна бир бор Американинг Tesla корпорациясини ортда қолдириб, жаҳон етакчисига айланди. Бу кўрсаткич Хитой автосаноатининг глобал миқёсдаги ўрни тобора мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг апрель-июн ойларида BYD жами 557 090 дона электромобил сотишга муваффақ бўлган. Шу билан бирга, Илон Маск бошқарувидаги Tesla компанияси 480 126 дона автомобил етказиб берган. Икки гигант ўртасидаги фарқ қарийб 77 минг донани ёки 16 фоизни ташкил этди. Шуниси эътиборлики, Tesla ўз тарихидаги энг муваффақиятли иккинчи чоракни ўтказган бўлса-да, бу натижа хитойлик рақибини қувиб ўтиш учун етарли бўлмади.
Савдо динамикаси ва бозор улушиТаҳлиллар шуни кўрсатадики, ҳар икки компания ҳам ўсиш тенденциясини намойиш этмоқда, бироқ уларнинг стратегиялари турлича. BYD биринчи чоракка нисбатан савдо ҳажмини қарийб 80 фоизга оширишга эришди. Tesla эса ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 25 фоизлик ўсиш қайд этган. 2026-йилнинг биринчи ярми якунларига кўра, BYD 867 479 дона, Tesla эса 838 149 дона электромобил сотган ҳолда, хитойлик ишлаб чиқарувчи кичик фарқ билан пешқадамлик қилмоқда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу рақобат жуда аҳамиятли. Бугунги кунда мамлакатимиз кўчаларида BYD брендининг Сонг, Чазор ва Ҳан каби моделлари оммалашиб бораётган бўлса, Tesla асосан премиум сегмент сифатида ўз ўрнига эга. Глобал бозордаги бу каби рақобат нархларнинг арзонлашишига ва технологияларнинг янада такомиллашишига хизмат қилади.
Стратегик устунликлар ва келажак истиқболлариBYD муваффақиятининг асосий омилларидан бири бу — ишлаб чиқаришнинг вертикал интеграциялашганидир. Компания ўзининг машҳур Бладе Баттерй аккумуляторларини мустақил ишлаб чиқаради, бу эса таннархни назорат қилиш ва оммавий сегментда жозибадор нархларни таклиф этиш имконини беради. Tesla эса дастурий таъминот экотизими, қувватлантириш станциялари тармоғи ва бренд нуфузи бўйича устунликни сақлаб қолмоқда.
Европа бозорида ҳам BYD экспансияси жадаллашган. Хусусан, март ойида компаниянинг ушбу минтақадаги савдоси 150 фоиздан кўпроққа ошган. Бунга асосан Dolphin каби ҳамёнбоп моделлар ҳисобига эришилмоқда. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, 2026-йилда жаҳон бўйлаб жами 22,7 миллион дона электромобил сотилиши кутилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, электромобиллар бозори тезкор кенгайиш босқичидан бозор улуши учун кураш босқичига ўтмоқда. BYD миқёс ва арзон таннархга таянаётган бўлса, Tesla юқори технологиялар ва маржиналликни биринчи ўринга қўймоқда. Ҳозирча соф савдо ҳажми бўйича жаҳон тахти Хитой компаниясига тегишли бўлиб турибди.
…