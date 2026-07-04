ЖЧ-2026. 1/16 финал. Австралия - Миср 3:5 баҳсидаги голлар (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Сўнгра жамоалар пеналтилар сериясида куч синашди. Унда эса мисрликлар 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Жаҳон чемпионатида 1/16 финал босқичи баҳслари давом этмоқда. Австралия ҳамда Миср жамоалари ўртасида кечган беллашувнинг асосий вақти ва қўшимча бўлимларда ғолиб номи аниқланмади.
Сўнгра жамоалар пеналтилар сериясида куч синашди. Унда эса мисрликлар 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
ЖЧ-2026. 1/16 финал босқичи.
Австралия — Миср 1:1
Пеналтилар серияси — 2:4
4 июл, Арлингтон.
Голлар: Ҳани 55 (авт) — Ашур 13.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…