Ливерпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотди
Англиянинг Ливерпул клуби ўзининг кўп йиллик етакчиси ва сардори Виргил ван Дижк борасидаги позициясини кескин ўзгартирди. Сўнгги маълумотларга кўра, мерсисайдликлар раҳбарияти тажрибали ҳимоячи учун келиб тушадиган жиддий таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Ушбу қарор клубдаги янги давр ва таркибни тубдан ёшартириш стратегиясининг бир қисми сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ТEАМталк нашри тарқатган хабарга кўра, Ливерпулнинг Премер-лигадаги омадсиз иштироки ва мураббийлар штабидаги ўзгаришлар 34 ёшли нидерландиялик ҳимоячининг жамоа учун «дахлсиз» деган мақомини бекор қилинишига сабаб бўлган. Гарчи футболчи 2025-йилда шартномасини узайтирган бўлса-да, клуб мутасаддилари айни дамда ушбу келишув шартларидан бироз афсусда экани айтилмоқда.
Милан ва бошқа даъвогарларҲозирда Виргил ван Дижк хизматларига Италиянинг Милан клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда. «Россонерилар»нинг янги бош мураббийи Рубен Аморим нидерландиялик футболчини ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун асосий мақсад деб белгилаган. Италия клуби вакиллари аллақачон воситачилар орқали трансфернинг молиявий шартларини ўрганишни бошлаб юборган.
Европадан ташқари, Саудия Арабистони Pro лигаси, АҚШнинг MLS чемпионати ва Туркия клублари ҳам тажрибали ҳимоячини ўз сафига қўшиб олишга қарши эмас. Ливерпул раҳбарияти сардорни мажбуран сотиб юбормоқчи эмас, бироқ клуб манфаатлари учун мос келадиган таклиф тушса, музокараларга киришишга тайёрлигини янги бош мураббий Андони Ираолага маълум қилган.
Ҳимоядаги муаммолар ва янги мавсумВан Дижкнинг кетиши Ливерпул мудофаа чизиғи учун катта йўқотиш бўлиши мумкин. Сабаби, жамоани аллақачон Ибраима Конате тарк этган, Джо Гомеснинг келажаги эса сўроқ остида қолмоқда. Агар сардор сотиб юборилса, клуб трансфер ойнаси ёпилгунга қадар унинг ўрнини боса оладиган юқори даражадаги ҳимоячини топиши шарт бўлади.
GOAL.com нашрининг ёзишича, Андони Ираола янги мавсум олдидан жуда мураккаб вазиятга тушиб қолган. У 23-август куни Нюкасл Юнайтедга қарши бўладиган Премер-лиганинг очилиш ўйинига қадар ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал этиши лозим. Муҳаммад Салах ва Энди Робертсон каби етакчилар кетганидан сўнг, Ван Дижкнинг ҳам трансфер қилиниши Ливерпулда бутунлай янги жамоа шаклланаётганидан далолат беради.
…