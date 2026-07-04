Ливерпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотди

·0·Спорт
Ливерпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотди

Англиянинг Ливерпул клуби ўзининг кўп йиллик етакчиси ва сардори Виргил ван Дижк борасидаги позициясини кескин ўзгартирди. Сўнгги маълумотларга кўра, мерсисайдликлар раҳбарияти тажрибали ҳимоячи учун келиб тушадиган жиддий таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Ушбу қарор клубдаги янги давр ва таркибни тубдан ёшартириш стратегиясининг бир қисми сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ТEАМталк нашри тарқатган хабарга кўра, Ливерпулнинг Премер-лигадаги омадсиз иштироки ва мураббийлар штабидаги ўзгаришлар 34 ёшли нидерландиялик ҳимоячининг жамоа учун «дахлсиз» деган мақомини бекор қилинишига сабаб бўлган. Гарчи футболчи 2025-йилда шартномасини узайтирган бўлса-да, клуб мутасаддилари айни дамда ушбу келишув шартларидан бироз афсусда экани айтилмоқда.

Милан ва бошқа даъвогарлар

Ҳозирда Виргил ван Дижк хизматларига Италиянинг Милан клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда. «Россонерилар»нинг янги бош мураббийи Рубен Аморим нидерландиялик футболчини ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун асосий мақсад деб белгилаган. Италия клуби вакиллари аллақачон воситачилар орқали трансфернинг молиявий шартларини ўрганишни бошлаб юборган.

Европадан ташқари, Саудия Арабистони Pro лигаси, АҚШнинг MLS чемпионати ва Туркия клублари ҳам тажрибали ҳимоячини ўз сафига қўшиб олишга қарши эмас. Ливерпул раҳбарияти сардорни мажбуран сотиб юбормоқчи эмас, бироқ клуб манфаатлари учун мос келадиган таклиф тушса, музокараларга киришишга тайёрлигини янги бош мураббий Андони Ираолага маълум қилган.

Ҳимоядаги муаммолар ва янги мавсум

Ван Дижкнинг кетиши Ливерпул мудофаа чизиғи учун катта йўқотиш бўлиши мумкин. Сабаби, жамоани аллақачон Ибраима Конате тарк этган, Джо Гомеснинг келажаги эса сўроқ остида қолмоқда. Агар сардор сотиб юборилса, клуб трансфер ойнаси ёпилгунга қадар унинг ўрнини боса оладиган юқори даражадаги ҳимоячини топиши шарт бўлади.

GOAL.com нашрининг ёзишича, Андони Ираола янги мавсум олдидан жуда мураккаб вазиятга тушиб қолган. У 23-август куни Нюкасл Юнайтедга қарши бўладиган Премер-лиганинг очилиш ўйинига қадар ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал этиши лозим. Муҳаммад Салах ва Энди Робертсон каби етакчилар кетганидан сўнг, Ван Дижкнинг ҳам трансфер қилиниши Ливерпулда бутунлай янги жамоа шаклланаётганидан далолат беради.

ЛиверпулВиргил ван ДижкТрансферларМиланПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Бугун, 17:16ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)Бугун, 17:12ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)Бугун, 17:05ЖЧ-2026. 1/16 финал. Австралия - Миср 3:5 баҳсидаги голлар (видео)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Австралия - Миср 3:5 баҳсидаги голлар (видео)Бугун, 16:57Абдулкарим: «Биз фақат Мессига қарши ўйнамаймиз»Абдулкарим: «Биз фақат Мессига қарши ўйнамаймиз»Бугун, 16:18Лисандро Мартинез оғир жароҳат туфайли фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаганини тан олдиЛисандро Мартинез оғир жароҳат туфайли фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаганини тан олдиБугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди