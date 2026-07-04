Сунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтди

·26·Техно
Сунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтди

АҚШнинг Юта штатида технология олами учун муҳим воқеа юз берди: Валар Атомикс компанияси ўзининг Вард-250 русумли микрореактори ёрдамида NVIDIA ДГХ Spark сунъий интеллект компьютерини электр энергияси билан таъминлади. Ушбу намойиш энергетика ва юқори технологиялар чорраҳасидаги янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Мазкур жараён шунчаки тажриба эмас, балки келажакдаги "AI-фабрикалари" учун мустақил энергия манбасини яратиш йўлидаги илк жиддий қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reuters агентлиги хабарига кўра, Валар Атомикс ва NVIDIA ўртасидаги ҳамкорлик бевосита атом генерацияси ҳисобига ишлайдиган ихчам ҳисоблаш марказларини қуришга йўналтирилган. Намойишнинг асосий техник ютуғи шундаки, реактор нафақат бошқариладиган занжирли реакцияга кирди, балки реал электр юкламасига уланди. Аввалроқ, 18-июн куни АҚШ Энергетика вазирлиги (ДОE) ушбу объектдаги ядро реакцияси ўз-ўзини таъминлаш даражасига етганини тасдиқлаган эди.

Техник имкониятлар ва энергия сарфи

Вард-250 реактори юқори ҳароратли газ билан совутиладиган (ҲТГР) тизимлар сирасига киради. У ТРИСО ёқилғиси, графит секинлаштиргичи ва гелийдан иссиқлик ташувчи сифатида фойдаланади. Синов давомида реактор ўз қувватининг тахминан 37 фоизида ишлаб, 100 кВ иссиқлик энергиясини ҳосил қилди. Бу иссиқлик махсус конвертор орқали электрга айлантирилиб, NVIDIA ДГХ Spark қурилмасини қувватлантиришга йўналтирилди.

Шуни таъкидлаш жоизки, NVIDIA ДГХ Spark модели GB10 Grace Blackwell чипига асосланган бўлиб, тахминан 240 В энергия истеъмол қилади. Бу саноат миқёсидаги маълумотлар марказларига (Дата Сентер) нисбатан анча кичик кўрсаткичдир. Масалан, 30 МВ қувватга эга йирик марказни ишлатиш учун юз мингдан ортиқ шундай қурилма талаб этилади. Шунга қарамай, лаборатория шароитидан реал юкламага ўтилиши муҳандислик нуқтаи назаридан катта ютуқ ҳисобланади.

Совутиш тизими ва экологик самарадорлик

NVIDIA ҳозирда маълумотлар марказлари учун суюқлик ёрдамида совутиш тизимларини фаол ривожлантирмоқда. Ушбу тизимлар 45 °К гача бўлган кириш ҳароратида ишлашга мўлжалланган бўлиб, бу қуруқ совутиш минораларидан фойдаланган ҳолда сув сарфини деярли нолга тушириш имконини беради. Бу айниқса сув ресурслари чекланган ҳудудлар учун жуда муҳим технологик ечимдир.

Валар Атомикс келажакда Юта штатида 30 МВ қувватли йирик лойиҳани амалга оширишни режалаштирмоқда. Бироқ, Томъс Ҳардваре нашри таъкидлашича, лойиҳанинг тижорий лицензияланиши ва саноат миқёсида кенгайиши бўйича ҳали кўплаб саволлар очиқ қолмоқда. АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссияси (НРК) томонидан тўлиқ рухсатнома олиниши бу каби лойиҳаларнинг оммалашиши учун асосий шарт ҳисобланади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ядровий стартаплар кичик реакторларни сунъий интеллект марказлари учун тўғридан-тўғри энергия манбаи сифатида таклиф қилмоқда. NVIDIA каби гигантлар эса атом генерациясини барқарор ва мустақил энергия манбаи сифатида кўрмоқда. Ҳозирча бу технология лаборатория босқичида бўлса-да, яқин келажакда сунъий интеллект инфратузилмасининг ажралмас қисмига айланиши эҳтимоли юқори.

NVIDIAВалар АтомиксМикрореакторСунъий IntelлектЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаАҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаБугун, 15:55Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиЯпония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиБугун, 15:20Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Бугун, 14:58Samsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўладиSamsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўладиБугун, 14:55Lenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошландиLenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошландиБугун, 14:21iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда