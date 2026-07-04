Сурайё Қосимованинг “Тренд-Бренд”и тармоқларда катта қизиқиш уйғотди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Сурайё Қосимованинг янги “Тренд-Бренд” номли таронасидан қисқа лавҳа ижтимоий тармоқларда тарқалиб, қисқа вақт ичида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Қўшиқнинг ҳали тўлиқ талқини тақдим этилмаган бўлса-да, унинг қисқа парчаси тингловчиларда катта қизиқиш уйғотишга улгурди.
Эълон қилинган видеода таронанинг оҳанги ва услуби мухлислар эътиборини тортган. Ижтимоий тармоқларда кўплаб фойдаланувчилар қўшиқ замонавий руҳда яратилганини таъкидлаб, унинг тўлиқ версиясини интиқлик билан кутаётганини ёзмоқда.
Шу тариқа, ҳали расман тақдим этилмаган “Тренд-Бренд” таронаси қисқа парчасиёқ интернет фойдаланувчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиб, Сурайё Қосимованинг навбатдаги ижодий иши атрофидаги қизиқишни янада оширди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…