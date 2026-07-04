АҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилди

·0·Техно
АҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилди

АҚШнинг Ампера стартапи энергетика соҳасида инқилобий қадам ташлаб, 3D-принтер ёрдамида тайёрланган дунёдаги биринчи тўлиқ ўлчамли ядро реактори модулини намойиш этди. Ушбу технология келажакда сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказларини узлуксиз ва арзон энергия билан таъминлашда асосий ечимга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ампера томонидан ишлаб чиқилган ушбу қурилма завод шароитида йиғиладиган дунёдаги биринчи қаттиқ жисмли субкритик торий реактори сифатида тавсифланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг ўзига хослиги шундаки, у анъанавий уран ўрнига табиатда анча кенг тарқалган торий элементидан фойдаланади. Бу эса ядро энергетикасини хавфсизроқ ва барқарорроқ қилиш имконини беради.

Хавфсизлик ва инновацион конструкция

Реактор субкритик схема асосида қурилган бўлиб, у мустақил равишда занжирли реакцияни ушлаб тура олмайди. Жараённи давом эттириш учун ташқи нейтрон манбаи талаб этилади. Бундай ёндашув тизим хавфсизлигини кескин оширади, чунки реакциянинг назоратдан чиқиб кетиш ва портлаш хавфи деярли нолга тенглаштирилган.

Қурилманинг яна бир муҳим жиҳати унинг қаттиқ жисмли конструкциясидир. Унда ҳеч қандай ҳаракатланувчи қисмлар мавжуд эмас, бу эса техник хизмат кўрсатишни соддалаштиради ва эксплуатация муддатини узайтиради. 3D-босма технологияси (аддитив ишлаб чиқариш) эса мураккаб деталларни яхлит ҳолда чиқариш ва ишлаб чиқариш харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини берган.

Сунъий интеллект ва саноат учун қувват манбаи

Ҳозирда намойиш этилган намуна муҳандислик модули бўлиб, у ҳали электр энергияси ишлаб чиқармайди. Бироқ келажакда у 30 МВ қувватга эга бўлган йирик энергетик қурилманинг бир қисмига айланиши режалаштирилган. Тизим иссиқликни қайта ишлаш (рекуперация) технологияси билан ҳам жиҳозланади.

Ишлаб чиқарувчилар ушбу реакторларни қуйидаги соҳаларда қўллашни мақсад қилган:

  • Сунъий интеллект (AI) билан ишловчи йирик маълумотлар марказлари;
  • Саноат корхоналари ва ишлаб чиқариш мажмуалари;
  • Мудофаа тизимлари ва ҳарбий объектлар;
  • Денгиз кемалари ва узоқ масофали транспорт воситалари.

Ампера компанияси ҳозирча тижорий фойдаланиш муддатларини очиқламаган бўлса-да, заводда серияли ишлаб чиқариладиган модулли ядро қурилмаларини бозорга биринчилардан бўлиб олиб чиқишни режалаштирмоқда. Бу каби ихчам ва хавфсиз реакторлар келажакда Ўзбекистон каби энергия танқислиги сезилаётган ҳудудларда саноатни ривожлантириш учун муқобил ечим бўлиши мумкин.

АмпераЯдро реактори3Д-технологияТорийЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқдаЕвропадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқдаБугун, 17:53GeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юбордиGeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юбордиБугун, 17:26Сунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиСунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиБугун, 16:27АҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаАҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаБугун, 15:55Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиЯпония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиБугун, 15:20Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Бугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда