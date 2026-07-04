Ўзбекистонда мол гўштининг нархи пасайиши мумкин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонга Хитойдан 325 бош наслли қорамол партияси етказиб берилди. Бу турдаги қорамоллар мамлакатга биринчи марта олиб келингани айтилмоқда.
Ҳайвонлар 4 минг километрдан зиёд йўл босган. Уларнинг ҳар бири 900 килограммгача вазнга етиши, бир йилда эса 5 500 литргача сут бериши мумкин.
Қорамолларнинг яна бир жиҳати маҳаллий иқлимга мослаша олишидир. Бу уларни Ўзбекистон шароитида парвариш қилиш ва кўпайтириш имконини кенгайтиради.
Мутахассислар бундай наслли қорамоллар чорвачиликда маҳсулдорликни оширишини кутмоқда. Гўшт ва сут ишлаб чиқариш ҳажми кўпайса, ички бозордаги таъминот яхшиланиши мумкин.
Таъминотнинг ортиши келгусида мол гўшти нархларини барқарорлаштиришга ёки маълум даражада пасайтиришга хизмат қилиши эҳтимол қилинмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…