Ўзбекистонда мол гўштининг нархи пасайиши мумкин

·51·Ўзбекистон
Ўзбекистонда мол гўштининг нархи пасайиши мумкин

Ўзбекистонга Хитойдан 325 бош наслли қорамол партияси етказиб берилди. Бу турдаги қорамоллар мамлакатга биринчи марта олиб келингани айтилмоқда.

Ҳайвонлар 4 минг километрдан зиёд йўл босган. Уларнинг ҳар бири 900 килограммгача вазнга етиши, бир йилда эса 5 500 литргача сут бериши мумкин.

Қорамолларнинг яна бир жиҳати маҳаллий иқлимга мослаша олишидир. Бу уларни Ўзбекистон шароитида парвариш қилиш ва кўпайтириш имконини кенгайтиради.

Мутахассислар бундай наслли қорамоллар чорвачиликда маҳсулдорликни оширишини кутмоқда. Гўшт ва сут ишлаб чиқариш ҳажми кўпайса, ички бозордаги таъминот яхшиланиши мумкин.

Таъминотнинг ортиши келгусида мол гўшти нархларини барқарорлаштиришга ёки маълум даражада пасайтиришга хизмат қилиши эҳтимол қилинмоқда.

ЎзбекистонХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислом Каримов имзо қўйган ноёб “Матиз” видеоси катта қизиқиш уйғотдиИслом Каримов имзо қўйган ноёб “Матиз” видеоси катта қизиқиш уйғотдиБугун, 17:21Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат фуқаролари яшайди?Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат фуқаролари яшайди?Бугун, 17:03 Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишди Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишдиБугун, 16:45Тошкент туристлар учун янада қулай шаҳарга айланадиТошкент туристлар учун янада қулай шаҳарга айланадиБугун, 16:25Қашқадарёда етиштирилган помидор қоқилари Европа ва Осиё бозорларига йўл олмоқдаҚашқадарёда етиштирилган помидор қоқилари Европа ва Осиё бозорларига йўл олмоқдаБугун, 15:48Ўзбекистонда ноёб ҳайвонларни овлаш тақиқланадиЎзбекистонда ноёб ҳайвонларни овлаш тақиқланадиБугун, 13:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??