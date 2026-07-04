Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!

·0·Маданият
Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!

Шоҳруҳхоннинг "Лола" номли янги қўшиғи ва унга ишланган клип Youtube платформасида тақдим этилди. Хонанда бу ҳақда ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифалари орқали маълум қилди.

Қўшиқ премьерасигача бўлган даврда қисқа лавҳалар мухлисларда қизиқиш уйғотган эди. Энди таронанинг тўлиқ талқини ва клипини томоша қилиш мумкин.

Шоҳруҳхоннинг ижтимоий тармоқдаги эълонидан сўнг мухлислар изоҳларда янги ижодий ишга муносабат билдирмоқда. Кўпчилик хонандага омад тилаб, клип ҳақидаги фикрларини қолдирган.

"Лола" қўшиғига ишланган клип айни пайтда Youtube платформасида очиқ ҳолда жойлаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурайё Қосимованинг “Тренд-Бренд”и тармоқларда катта қизиқиш уйғотди (видео)Сурайё Қосимованинг “Тренд-Бренд”и тармоқларда катта қизиқиш уйғотди (видео)Бугун, 18:15Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)Бугун, 12:19Роналдунинг турмуш ўртоғи Жоржина Родригес ўзининг илк кийим брендини ишга туширдиРоналдунинг турмуш ўртоғи Жоржина Родригес ўзининг илк кийим брендини ишга туширдиБугун, 11:39Ботир Қодировнинг “Бидиш-бидиш” номли қисқа таронаси тармоқларни қиздирмоқда! (видео)Ботир Қодировнинг “Бидиш-бидиш” номли қисқа таронаси тармоқларни қиздирмоқда! (видео)Бугун, 11:30Умид Искандаров яна бир бор ота бўлганини маълум қилдиУмид Искандаров яна бир бор ота бўлганини маълум қилдиБугун, 10:31«Энола Холмс 3» нега аввалги қисмлардек таассурот қолдирмади?«Энола Холмс 3» нега аввалги қисмлардек таассурот қолдирмади?Бугун, 02:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди