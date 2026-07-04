Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Нодир Зоитов мухлислари учун навбатдаги мусиқий премьерани тақдим этди. Санъаткор бугун соат 17:00 да “Қизалоғим” номли янги таронасининг аудио талқинини YouTube платформасида эълон қилди.
Янги қўшиқ қисқа вақт ичида тингловчилар эътиборини тортиб, ижтимоий тармоқларда ҳам муҳокама қилина бошлади. Мухлислар изоҳларда таронанинг мазмуни ва оҳангига юқори баҳо бериб, қўшиқни илиқ кутиб олганини билдирмоқда.
Айни пайтда “Қизалоғим” қўшиғининг фақат аудио талқини тақдим этилган. Тингловчилар эса эндиликда ушбу таронага видеоклип ҳам суратга олиниши мумкинлиги ҳақида тахминлар билдирмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…