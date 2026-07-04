Смартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқда
Смартфонлар оламида экран ўлчамлари бўйича янги пойга бошланмоқда. Сўнгги йилларда 6,7 ва 6,8 дюймли дисплейлар стандартга айланган бўлса, эндиликда ишлаб чиқарувчилар яна-да каттароқ ўлчамларни ўзлаштиришга киришди. Маълумотларга кўра, камида икки йирик бренд яқин орада бозорни улкан дисплейли қурилмалар билан ҳайратда қолдирмоқчи. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, ҳозирда бир вақтнинг ўзида икки компания — Redmi ва Honor брендлари 7 дюймли экранга эга смартфонлар устида иш олиб бормоқда. Бу каби ўлчамлар бир неча йил аввал планшетлар учун хос бўлган бўлса, бугунги кунда роmsиз технологиялар туфайли уларни ихчамроқ корпусга жойлаш имконияти пайдо бўлди.
Redmi ва Honor ўртасидаги рақобатГизмочина нашрининг ёзишича, Redmi бренди нафақат улкан экран, балки юқори унумдорликка эга платформани ҳам таклиф этади. Бу шуни англатадики, янги қурилма шунчаки бюджетли фаблед эмас, балки кучли ўйин смартфони бўлиши ҳам мумкин. Шунингдек, компания 6,59 дюймли дисплейга эга Pro-моделни ҳам тайёрлаётгани айтилмоқда, бироқ асосий эътибор барибир 7 дюймли гигантга қаратилади.
Honor компанияси эса ўзининг янги моделида техник жиҳатдан янада илгарилаб кетишни мақсад қилган. Инсайдернинг таъкидлашича, Honor тайёрлаётган 7 дюймли смартфон 185 Hz тасвир янгиланиш частотасига эга бўлади. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган аксарият флагманлардан (одатда 120 ёки 144 Hz) сезиларли даражада юқори ҳисобланади.
Бозордаги тенденциялар ва кутилмаларҲозирги вақтда бозорда 6,8 ва 6,9 дюймли экранли смартфонлар талайгина. Масалан, Apple ва Samsung каби гигантларнинг энг йирик моделлари ҳам шу кўрсаткичларга яқинлашиб қолган. Шу боис, 7 дюймли маррага ўтиш технологик жиҳатдан кутилмаган ҳодиса эмас, балки мантиқий ривожланиш босқичидир. Бу айниқса видео томоша қилишни ва мобил ўйинларни хуш кўрувчи фойдаланувчилар учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Redmi ва Honor брендлари ўзининг мустаҳкам ўрнига эга. Агар ушбу қурилмалар расман тақдим этилса, улар катта экранли гаджетларни афзал кўрадиган маҳаллий харидорлар орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Айниқса, ҳамёнбоп нарх ва юқори техник хусусиятлар уйғунлиги ушбу моделларнинг муваффақиятини таъминлаши мумкин.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Digital Chat Station инсайдери аввал ҳам кўплаб аниқ прогнозлари билан танилган. Хусусан, у Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro моделларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro смартфони Samsung дисплейи билан жиҳозланишини биринчилардан бўлиб хабар қилган эди. Бу эса янги 7 дюймли смартфонлар ҳақидаги маълумотларнинг ҳақиқатга яқинлигини яна бир бор тасдиқлайди.
…