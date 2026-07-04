Смартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқда

·0·Техно
Смартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқда

Смартфонлар оламида экран ўлчамлари бўйича янги пойга бошланмоқда. Сўнгги йилларда 6,7 ва 6,8 дюймли дисплейлар стандартга айланган бўлса, эндиликда ишлаб чиқарувчилар яна-да каттароқ ўлчамларни ўзлаштиришга киришди. Маълумотларга кўра, камида икки йирик бренд яқин орада бозорни улкан дисплейли қурилмалар билан ҳайратда қолдирмоқчи. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, ҳозирда бир вақтнинг ўзида икки компания — Redmi ва Honor брендлари 7 дюймли экранга эга смартфонлар устида иш олиб бормоқда. Бу каби ўлчамлар бир неча йил аввал планшетлар учун хос бўлган бўлса, бугунги кунда роmsиз технологиялар туфайли уларни ихчамроқ корпусга жойлаш имконияти пайдо бўлди.

Redmi ва Honor ўртасидаги рақобат

Гизмочина нашрининг ёзишича, Redmi бренди нафақат улкан экран, балки юқори унумдорликка эга платформани ҳам таклиф этади. Бу шуни англатадики, янги қурилма шунчаки бюджетли фаблед эмас, балки кучли ўйин смартфони бўлиши ҳам мумкин. Шунингдек, компания 6,59 дюймли дисплейга эга Pro-моделни ҳам тайёрлаётгани айтилмоқда, бироқ асосий эътибор барибир 7 дюймли гигантга қаратилади.

Honor компанияси эса ўзининг янги моделида техник жиҳатдан янада илгарилаб кетишни мақсад қилган. Инсайдернинг таъкидлашича, Honor тайёрлаётган 7 дюймли смартфон 185 Hz тасвир янгиланиш частотасига эга бўлади. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган аксарият флагманлардан (одатда 120 ёки 144 Hz) сезиларли даражада юқори ҳисобланади.

Бозордаги тенденциялар ва кутилмалар

Ҳозирги вақтда бозорда 6,8 ва 6,9 дюймли экранли смартфонлар талайгина. Масалан, Apple ва Samsung каби гигантларнинг энг йирик моделлари ҳам шу кўрсаткичларга яқинлашиб қолган. Шу боис, 7 дюймли маррага ўтиш технологик жиҳатдан кутилмаган ҳодиса эмас, балки мантиқий ривожланиш босқичидир. Бу айниқса видео томоша қилишни ва мобил ўйинларни хуш кўрувчи фойдаланувчилар учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Redmi ва Honor брендлари ўзининг мустаҳкам ўрнига эга. Агар ушбу қурилмалар расман тақдим этилса, улар катта экранли гаджетларни афзал кўрадиган маҳаллий харидорлар орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Айниқса, ҳамёнбоп нарх ва юқори техник хусусиятлар уйғунлиги ушбу моделларнинг муваффақиятини таъминлаши мумкин.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Digital Chat Station инсайдери аввал ҳам кўплаб аниқ прогнозлари билан танилган. Хусусан, у Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro моделларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro смартфони Samsung дисплейи билан жиҳозланишини биринчилардан бўлиб хабар қилган эди. Бу эса янги 7 дюймли смартфонлар ҳақидаги маълумотларнинг ҳақиқатга яқинлигини яна бир бор тасдиқлайди.

СмартфонRedmiHonorТехнологияДисплей
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиЕвропанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиБугун, 21:00Хитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқдиХитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқдиБугун, 20:55AMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирдиAMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирдиБугун, 20:22Xiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиXiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиБугун, 19:56Хитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқХитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқБугун, 19:29Vivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманVivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманБугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда