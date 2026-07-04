Арсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришди
Лондоннинг Арсенал клуби ва Туркиянинг Бешиктош жамоаси белгиялик ҳужумчи Леандро Троссард трансфери борасида якуний келишувга эришди. Микел Артета жамоасининг муҳим бўлакларидан бирига айланган 31 ёшли футболчи фаолиятини Туркияда давом эттиришга яқин турибди. Мазкур трансфер Лондон клуби учун таркибни ёшартириш ва молиявий барқарорликни таъминлаш йўлидаги навбатдаги қадам сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, турк гранди Арсенал билан музокараларда сезиларли натижага эришган ва футболчи учун 20 миллион евро тўлашга рози бўлган. Келишув шартларига кўра, Бешиктош дарҳол 18 миллион евро ўтказиб беради, қолган 2 миллион евро эса футболчининг кўрсаткичларига қараб бонус сифатида тўланади. Ҳозирда томонлар футболчининг шахсий шартномаси ва йиллик маоши (тахминан 9 миллион евро) бўйича сўнгги деталларни муҳокама қилмоқда.
Шартнома муддати ва трансфер сабаблариТроссарднинг Арсенал билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзига қадар амал қилади. Гарчи футболчи ўтган йили маоши оширилган янги битимга имзо чеккан бўлса-да, клуб раҳбарияти 30 ёшдан ошган ҳужумчини ҳозир сотишни энг мақбул вариант деб ҳисобламоқда. Шартнома якунланишига бир йил қолганида уни 20 миллион еврога пуллаш клуб молиявий ҳолати учун фойдали деб топилди.
Трансфер ҳақидаги расмий эълон Белгия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки якунлангач амалга оширилиши кутилмоқда. Ҳозирда Троссард Руди Гарсиа қўл остидаги терма жамоанинг асосий фигураларидан бири бўлиб, АҚШга қарши нимчорак финал баҳсига тайёргарлик кўрмоқда. Футболчи турнир давомида ажойиб ўйин кўрсатиб, Янги Зеландия ва Сенегалга қарши баҳсларда самарали ҳаракатлари билан ажралиб турди.
Троссарднинг Лондондаги меросиЛеандро Троссард 2023-йилнинг январида Брайтон клубидан 27 миллион фунт эвазига трансфер қилинган эди. Ўтган вақт мобайнида у Микел Артета тизимида универсал аскар вазифасини ўтади. Goal.com маълумотларига кўра, у Арсенал сафида 174 та ўйинда майдонга тушиб, 36 та гол ва 34 та голли узатмага муаллифлик қилган. Айниқса, чап қанотда ва марказий ҳужумда унинг ёрдами жамоа учун беқиёс бўлди.
Унинг фаолиятидаги энг ёрқин мавсум 2023-24 йилларга тўғри келди. Ўшанда белгиялик вингер Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси доирасида рақиблар дарвозасини 16 бор ишғол этишга муваффақ бўлган эди. Шунингдек, унинг Ливерпул дарвозасига йўллаган хет-трики мухлислар ёдида узоқ вақт сақланиб қолиши шубҳасиз.
Бешиктош учун ушбу трансфер нафақат таркибни кучайтириш, балки Европа майдонларидаги амбицияларини намойиш этиш воситасидир. Троссарднинг тажрибаси ва креатив ўйини Туркия Суперлигасида чемпионлик учун курашаётган жамоага катта ёрдам бериши кутилмоқда. Трансфернинг барча расмиятчиликлари яқин кунларда якунланиши режалаштирилган.
…