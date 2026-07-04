Арсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришди

·0·Спорт
Арсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришди

Лондоннинг Арсенал клуби ва Туркиянинг Бешиктош жамоаси белгиялик ҳужумчи Леандро Троссард трансфери борасида якуний келишувга эришди. Микел Артета жамоасининг муҳим бўлакларидан бирига айланган 31 ёшли футболчи фаолиятини Туркияда давом эттиришга яқин турибди. Мазкур трансфер Лондон клуби учун таркибни ёшартириш ва молиявий барқарорликни таъминлаш йўлидаги навбатдаги қадам сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, турк гранди Арсенал билан музокараларда сезиларли натижага эришган ва футболчи учун 20 миллион евро тўлашга рози бўлган. Келишув шартларига кўра, Бешиктош дарҳол 18 миллион евро ўтказиб беради, қолган 2 миллион евро эса футболчининг кўрсаткичларига қараб бонус сифатида тўланади. Ҳозирда томонлар футболчининг шахсий шартномаси ва йиллик маоши (тахминан 9 миллион евро) бўйича сўнгги деталларни муҳокама қилмоқда.

Шартнома муддати ва трансфер сабаблари

Троссарднинг Арсенал билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзига қадар амал қилади. Гарчи футболчи ўтган йили маоши оширилган янги битимга имзо чеккан бўлса-да, клуб раҳбарияти 30 ёшдан ошган ҳужумчини ҳозир сотишни энг мақбул вариант деб ҳисобламоқда. Шартнома якунланишига бир йил қолганида уни 20 миллион еврога пуллаш клуб молиявий ҳолати учун фойдали деб топилди.

Трансфер ҳақидаги расмий эълон Белгия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки якунлангач амалга оширилиши кутилмоқда. Ҳозирда Троссард Руди Гарсиа қўл остидаги терма жамоанинг асосий фигураларидан бири бўлиб, АҚШга қарши нимчорак финал баҳсига тайёргарлик кўрмоқда. Футболчи турнир давомида ажойиб ўйин кўрсатиб, Янги Зеландия ва Сенегалга қарши баҳсларда самарали ҳаракатлари билан ажралиб турди.

Троссарднинг Лондондаги мероси

Леандро Троссард 2023-йилнинг январида Брайтон клубидан 27 миллион фунт эвазига трансфер қилинган эди. Ўтган вақт мобайнида у Микел Артета тизимида универсал аскар вазифасини ўтади. Goal.com маълумотларига кўра, у Арсенал сафида 174 та ўйинда майдонга тушиб, 36 та гол ва 34 та голли узатмага муаллифлик қилган. Айниқса, чап қанотда ва марказий ҳужумда унинг ёрдами жамоа учун беқиёс бўлди.

Унинг фаолиятидаги энг ёрқин мавсум 2023-24 йилларга тўғри келди. Ўшанда белгиялик вингер Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси доирасида рақиблар дарвозасини 16 бор ишғол этишга муваффақ бўлган эди. Шунингдек, унинг Ливерпул дарвозасига йўллаган хет-трики мухлислар ёдида узоқ вақт сақланиб қолиши шубҳасиз.

Бешиктош учун ушбу трансфер нафақат таркибни кучайтириш, балки Европа майдонларидаги амбицияларини намойиш этиш воситасидир. Троссарднинг тажрибаси ва креатив ўйини Туркия Суперлигасида чемпионлик учун курашаётган жамоага катта ёрдам бериши кутилмоқда. Трансфернинг барча расмиятчиликлари яқин кунларда якунланиши режалаштирилган.

АрсеналБешиктошЛеандро ТроссардТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаРубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаБугун, 21:13Анге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайдиАнге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайдиБугун, 20:50Манчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиМанчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиБугун, 20:38Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Бугун, 20:10ЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиБугун, 20:02Коул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиКоул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди