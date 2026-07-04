Алибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқлади

·33·Техно
Алибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқлади

Хитойнинг технологик гиганти Алибаба ўз ходимлари учун Anthropic компанияси томонидан ишлаб чиқилган Claude Коде дастурлаш воситасидан фойдаланишга расмий тақиқ жорий этди. 10-июльдан кучга кириши кутилаётган ушбу қарор нафақат хавфсизлик чораси, балки глобал сунъий интеллект бозоридаги сиёсий ва технологик қарама-қаршиликларнинг навбатдаги босқичи сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Аслида, АҚШда жойлашган Anthropic компанияси аллақачон Хитой компаниялари ва уларга тегишли бўлган хорижий тузилмаларнинг ўз моделларидан фойдаланишини чеклаб қўйган эди. Бироқ, кўплаб фойдаланувчилар турли айланма йўллар орқали ушбу тизимга кириш имконини топаётган эди. Охирги маълумотларга кўра, Anthropic ушбу "тирқишларни" ёпиш устида фаол иш олиб бормоқда ва тизимни рухсатсиз фойдаланувчилардан ҳимоя қилмоқда.

Reddit платформасида тарқалган хабарларга кўра, Claude Коде дастурининг маълум бир версияси яширинча фойдаланувчиларнинг Хитойга алоқадорлигини аниқлаш функциясига эга бўлган. Anthropic вакили Тариқ Шиҳипар Х (собиқ Twitter) тармоғида ушбу ҳолатга изоҳ бериб, бу март ойида бошланган эксперимент эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ушбу чора рухсатсиз сотувчилар томонидан ҳисоб маълумотларини суиистеъмол қилиш ва "дистиллация" (бир сунъий интеллект модели маълумотлари асосида бошқасини ўқитиш) амалиётидан ҳимояланиш учун жорий этилган.

Хавфсизлик чоралари ва ички муқобиллар

Алибаба раҳбарияти Claude Коде воситасини "юқори хавфли дастурий таъминот" тоифасига киритди. Компания ўз ходимларига ушбу восита ўрнига ўзининг шахсий ишланмаси бўлган Қодер воситасидан фойдаланишни қатъий тавсия қилмоқда. Бу қадам нафақат корпоратив маълумотлар сизиб чиқишининг олдини олиш, балки маҳаллий технологик мустақилликни мустаҳкамлашга қаратилган.

Ушбу вазият АҚШ ва Хитой ўртасидаги "технологик совуқ уруш"нинг яққол намунасидир. АҚШнинг сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялари ўз технологияларини стратегик рақиблардан ҳимоя қилишга уринаётган бир пайтда, Хитойнинг Алибаба каби гигантлари ташқи боғлиқликни камайтириш ва ўз экотизимини яратишга мажбур бўлмоқда.

Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам бу каби ҳолатлар муҳим дарс бўлиши мумкин. Глобал хизматларга таяниб қолиш маълум бир босқичда кутилмаган чекловлар ёки маълумотлар хавфсизлиги билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Алибаба мисолида кўриниб турибдики, йирик корпорациялар ҳатто энг илғор Ғарб технологияларидан воз кечиб бўлса ҳам, ўз хавфсизлигини биринчи ўринга қўймоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, Anthropic ҳозирда ўз моделларини ҳимоя қилишнинг янада кучлироқ усулларини жорий қилган ва Хитойдан киришга уринишларни бутунлай тўхтатиш ниятида. Бу эса келажакда сунъий интеллект бозорининг ҳудудий чегаралар бўйича янада қатъий бўлинишига олиб келиши мумкин.

АлибабаAnthropicClaude КодеСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотирасиБеелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотирасиБугун, 21:51Смартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаСмартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаБугун, 21:21Европанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиЕвропанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиБугун, 21:00Хитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқдиХитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқдиБугун, 20:55AMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирдиAMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирдиБугун, 20:22Xiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиXiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда