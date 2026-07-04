Алибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқлади
Хитойнинг технологик гиганти Алибаба ўз ходимлари учун Anthropic компанияси томонидан ишлаб чиқилган Claude Коде дастурлаш воситасидан фойдаланишга расмий тақиқ жорий этди. 10-июльдан кучга кириши кутилаётган ушбу қарор нафақат хавфсизлик чораси, балки глобал сунъий интеллект бозоридаги сиёсий ва технологик қарама-қаршиликларнинг навбатдаги босқичи сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Аслида, АҚШда жойлашган Anthropic компанияси аллақачон Хитой компаниялари ва уларга тегишли бўлган хорижий тузилмаларнинг ўз моделларидан фойдаланишини чеклаб қўйган эди. Бироқ, кўплаб фойдаланувчилар турли айланма йўллар орқали ушбу тизимга кириш имконини топаётган эди. Охирги маълумотларга кўра, Anthropic ушбу "тирқишларни" ёпиш устида фаол иш олиб бормоқда ва тизимни рухсатсиз фойдаланувчилардан ҳимоя қилмоқда.
Reddit платформасида тарқалган хабарларга кўра, Claude Коде дастурининг маълум бир версияси яширинча фойдаланувчиларнинг Хитойга алоқадорлигини аниқлаш функциясига эга бўлган. Anthropic вакили Тариқ Шиҳипар Х (собиқ Twitter) тармоғида ушбу ҳолатга изоҳ бериб, бу март ойида бошланган эксперимент эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ушбу чора рухсатсиз сотувчилар томонидан ҳисоб маълумотларини суиистеъмол қилиш ва "дистиллация" (бир сунъий интеллект модели маълумотлари асосида бошқасини ўқитиш) амалиётидан ҳимояланиш учун жорий этилган.
Хавфсизлик чоралари ва ички муқобилларАлибаба раҳбарияти Claude Коде воситасини "юқори хавфли дастурий таъминот" тоифасига киритди. Компания ўз ходимларига ушбу восита ўрнига ўзининг шахсий ишланмаси бўлган Қодер воситасидан фойдаланишни қатъий тавсия қилмоқда. Бу қадам нафақат корпоратив маълумотлар сизиб чиқишининг олдини олиш, балки маҳаллий технологик мустақилликни мустаҳкамлашга қаратилган.
Ушбу вазият АҚШ ва Хитой ўртасидаги "технологик совуқ уруш"нинг яққол намунасидир. АҚШнинг сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялари ўз технологияларини стратегик рақиблардан ҳимоя қилишга уринаётган бир пайтда, Хитойнинг Алибаба каби гигантлари ташқи боғлиқликни камайтириш ва ўз экотизимини яратишга мажбур бўлмоқда.
Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам бу каби ҳолатлар муҳим дарс бўлиши мумкин. Глобал хизматларга таяниб қолиш маълум бир босқичда кутилмаган чекловлар ёки маълумотлар хавфсизлиги билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Алибаба мисолида кўриниб турибдики, йирик корпорациялар ҳатто энг илғор Ғарб технологияларидан воз кечиб бўлса ҳам, ўз хавфсизлигини биринчи ўринга қўймоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, Anthropic ҳозирда ўз моделларини ҳимоя қилишнинг янада кучлироқ усулларини жорий қилган ва Хитойдан киришга уринишларни бутунлай тўхтатиш ниятида. Бу эса келажакда сунъий интеллект бозорининг ҳудудий чегаралар бўйича янада қатъий бўлинишига олиб келиши мумкин.
…