Калифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар бор
АҚШнинг Калифорния штатида Tesla электромобили иштирокида мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Автомобил савдо маркази ҳудудидаги очиқ терасали кафега бостириб кириши натижасида бир киши ҳалок бўлди, бир неча киши турли даражадаги тан жароҳатларини олди. Мазкур воқеа электромобилларнинг хавфсизлик тизимлари ва ҳайдовчи масъулияти масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳодиса Сими-Велли шаҳридаги савдо мажмуаларидан бирининг автотураргоҳида содир бўлган. Полиция маълумотларига кўра, 64 ёшли аёл бошқарувидаги Tesla шимолий йўналишда ҳаракатланиб, шарқий чиқиш йўлига ўнгга бурилмоқчи бўлган. Бироқ манёвр вақтида ҳайдовчи бошқарувни йўқотган, натижада машина йўл четига чиқиб, пиёдалар йўлагини кесиб ўтган ва Урбане Кафе ресторанининг очиқ айвонига бориб урилган.
Жабрланганлар ва воқеа тафсилотлариАБК Невс хабарига кўра, зарба оқибатида кафеда бўлган аёллардан бири воқеа жойида вафот этган. Автомобил ҳайдовчиси енгил жароҳатлар билан шифохонага ётқизилган. Маълум бўлишича, машина салонида тўрт нафар вояга етмаган йўловчи ҳам бўлган, улардан бири тиббий ёрдам кўрсатиш учун касалхонага олиб кетилган. Шунингдек, кафеда бўлган яна камида беш киши турли даражадаги жароҳатлар олгани айтилмоқда.
Ҳозирда маҳаллий ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳодиса сабабларини синчиклаб ўрганмоқда. Дастлабки тахминларга кўра, автотураргоҳ ҳудудида тезлик меъёри оширилган бўлиши мумкин. Полиция ходимлари автомобилнинг техник ҳолати ва ҳайдовчининг ҳаракатларини таҳлил қилмоқда, бироқ бошқарув йўқолишининг аниқ сабаби ҳозирча расман тасдиқланмаган.
Аутопилот тизими текширилмоқдаЭкспертларни энг кўп қизиқтираётган масала — тўқнашув вақтида Tesla компаниясининг машҳур Аутопилот ёки Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизимлари ёқилган бўлганми-йўқми деган саволдир. Ушбу тизимлар ҳайдовчига ёрдам бериш, бўлакни сақлаш ва тезликни назорат қилиш функцияларини бажарса-да, ишлаб чиқарувчи ҳар доим ҳайдовчининг доимий назорати зарурлигини таъкидлаб келади.
Сўнгги пайтларда АҚШ ва бошқа мамлакатларда Tesla автомобиллари иштирокидаги аварияларда айнан ёрдамчи тизимларнинг роли тез-тез муҳокама қилинмоқда. Шунга қарамай, мазкур ҳолатда ақлли тизимларнинг носозлиги ёки уларнинг фаол бўлгани ҳақида ҳозирча аниқ далиллар йўқ. Тергов жараёни якунига кўра, фожианинг асл сабабчиси — инсон омили ёки техник носозлик эканига ойдинлик киритилади.
Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla ва бошқа электромобилларнинг оммавийлашиб бораётганини ҳисобга олсак, бундай ҳодисалар ҳайдовчилардан юқори технологияли транспорт воситаларини бошқаришда янада эҳтиёткор бўлишни талаб этади. Автопилот функцияси мавжуд бўлишига қарамай, шаҳар шароитида ва одамлар гавжум жойларда тўлиқ назоратни машинага топшириб қўйиш хавфли оқибатларга олиб келиши мумкин.
…