Калифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар бор

·0·Авто
Калифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар бор

АҚШнинг Калифорния штатида Tesla электромобили иштирокида мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Автомобил савдо маркази ҳудудидаги очиқ терасали кафега бостириб кириши натижасида бир киши ҳалок бўлди, бир неча киши турли даражадаги тан жароҳатларини олди. Мазкур воқеа электромобилларнинг хавфсизлик тизимлари ва ҳайдовчи масъулияти масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳодиса Сими-Велли шаҳридаги савдо мажмуаларидан бирининг автотураргоҳида содир бўлган. Полиция маълумотларига кўра, 64 ёшли аёл бошқарувидаги Tesla шимолий йўналишда ҳаракатланиб, шарқий чиқиш йўлига ўнгга бурилмоқчи бўлган. Бироқ манёвр вақтида ҳайдовчи бошқарувни йўқотган, натижада машина йўл четига чиқиб, пиёдалар йўлагини кесиб ўтган ва Урбане Кафе ресторанининг очиқ айвонига бориб урилган.

Жабрланганлар ва воқеа тафсилотлари

АБК Невс хабарига кўра, зарба оқибатида кафеда бўлган аёллардан бири воқеа жойида вафот этган. Автомобил ҳайдовчиси енгил жароҳатлар билан шифохонага ётқизилган. Маълум бўлишича, машина салонида тўрт нафар вояга етмаган йўловчи ҳам бўлган, улардан бири тиббий ёрдам кўрсатиш учун касалхонага олиб кетилган. Шунингдек, кафеда бўлган яна камида беш киши турли даражадаги жароҳатлар олгани айтилмоқда.

Ҳозирда маҳаллий ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳодиса сабабларини синчиклаб ўрганмоқда. Дастлабки тахминларга кўра, автотураргоҳ ҳудудида тезлик меъёри оширилган бўлиши мумкин. Полиция ходимлари автомобилнинг техник ҳолати ва ҳайдовчининг ҳаракатларини таҳлил қилмоқда, бироқ бошқарув йўқолишининг аниқ сабаби ҳозирча расман тасдиқланмаган.

Аутопилот тизими текширилмоқда

Экспертларни энг кўп қизиқтираётган масала — тўқнашув вақтида Tesla компаниясининг машҳур Аутопилот ёки Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизимлари ёқилган бўлганми-йўқми деган саволдир. Ушбу тизимлар ҳайдовчига ёрдам бериш, бўлакни сақлаш ва тезликни назорат қилиш функцияларини бажарса-да, ишлаб чиқарувчи ҳар доим ҳайдовчининг доимий назорати зарурлигини таъкидлаб келади.

Сўнгги пайтларда АҚШ ва бошқа мамлакатларда Tesla автомобиллари иштирокидаги аварияларда айнан ёрдамчи тизимларнинг роли тез-тез муҳокама қилинмоқда. Шунга қарамай, мазкур ҳолатда ақлли тизимларнинг носозлиги ёки уларнинг фаол бўлгани ҳақида ҳозирча аниқ далиллар йўқ. Тергов жараёни якунига кўра, фожианинг асл сабабчиси — инсон омили ёки техник носозлик эканига ойдинлик киритилади.

Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla ва бошқа электромобилларнинг оммавийлашиб бораётганини ҳисобга олсак, бундай ҳодисалар ҳайдовчилардан юқори технологияли транспорт воситаларини бошқаришда янада эҳтиёткор бўлишни талаб этади. Автопилот функцияси мавжуд бўлишига қарамай, шаҳар шароитида ва одамлар гавжум жойларда тўлиқ назоратни машинага топшириб қўйиш хавфли оқибатларга олиб келиши мумкин.

TeslaКалифорнияЙТАутопилотЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиКобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиБугун, 20:00Электромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиЭлектромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиБугун, 16:55Гунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиГунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиБугун, 15:50Mercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаMercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаБугун, 09:50Ford янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателFord янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателБугун, 04:56Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриChery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди