Беелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотираси

·26·Техно
Беелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотираси

Mini-компьютерлар бозорида етакчи брендлардан бири ҳисобланган Беелинк компанияси ўзининг янги ЭҚи 304 моделини намойиш этди. Ушбу қурилма технология оламида кутилмаган ечим — анъанавий SSD дисклар ўрнига смартфон ва планшетларда қўлланиладиган UFS 3.1 флеш-хотираси билан жиҳозлангани билан диққатни тортмоқда. Бу қадам хотира бозоридаги ҳозирги инқирозли вазият ва таннархни оптималлаштиришга бўлган уриниш сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Беелинк ЭҚи 304 модели Intel Вилдкат Лаке платформасига асосланган бўлиб, унинг базавий варианти 512 GB сиғимли UFS 3.1 хотирасига эга. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу турдаги хотиранинг назарий ўтказиш қобилияти сониясига 2,9 GBни ташкил этади. Таққослаш учун, замонавий PCIe 4.0 NVMe SSD драйверларининг тезлиги сониясига 7 GBдан ошиши мумкин. Бу эса янги мини-компьютер маълумотлар билан ишлашда одатий компьютерларга қараганда секинроқ бўлишини англатади.

Техник имкониятлар ва кенгайтириш имконияти

Гарчи асосий хотира смартфон даражасида бўлса-да, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчилар учун қўшимча имкониятларни сақлаб қолган. Қурилма корпуси ичида иккита M.2 слоти мавжуд бўлиб, улардан бири PCIe 4.0 х2, иккинчиси эса PCIe 4.0 х1 интерфейсига эга. Бу фойдаланувчиларга кейинчалик стандарт SSD ўрнатиш орқали хотира тезлигини ошириш имконини беради.

Mini-компьютернинг юраги 5 ядроли Intel Коре 3 Просессор 304 процессори ҳисобланади. Қурилма 32 GBгача DDR5-5600 ёки LPDDR5 оператив хотирасини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, у иккита Тундерболт 4 порти, 10 Гбит/с ва 2,5 Гбит/с тезликдаги тармоқ интерфейслари билан жиҳозланган. Қурилманинг ички қисмига 85 В қувватли блок ўрнатилгани унинг ихчамлигини янада оширади.

Нархлар ва бозорга чиқиш

Беелинк ЭҚи 304 моделининг нархи унинг оператив хотира сиғимига қараб фарқланади. Ҳозирда 16 GB оператив хотирага эга бошланғич версия 500 доллар атрофида баҳоланмоқда. Юқорироқ кўрсаткичли, яни 24 GB оператив хотирали модел учун эса харидорлар 740 доллар тўлашларига тўғри келади.

Ўзбекистон бозорида мини-компьютерлар сегменти тобора оммалашиб бораётганини ҳисобга олса, Беелинк брендининг ушбу янгилиги офис ишчилари ва уй шароитида ихчам қурилма қидираётган фойдаланувчилар учун қизиқарли бўлиши мумкин. Бироқ, смартфон хотирасидан фойдаланиш қарори профессионал фойдаланувчилар орасида турли баҳсларга сабаб бўлиши кутилмоқда. Қурилманинг асосий техник хусусиятлари қуйидагича:

  • Процессор: Intel Коре 3 Просессор 304 (Вилдкат Лаке);
  • Асосий хотира: 512 GB UFS 3.1;
  • Оператив хотира: 16 GB ёки 24 GB DDR5;
  • Портлар: 2 та Тундерболт 4, Etherнет (10 Гбит/с ва 2,5 Гбит/с);
  • Қўшимча: 2 та M.2 SSD слоти.

БеелинкIntelMini-ПКТехнологияSSD
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиАлибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиБугун, 21:55Смартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаСмартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаБугун, 21:21Европанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиЕвропанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиБугун, 21:00Хитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқдиХитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқдиБугун, 20:55AMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирдиAMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирдиБугун, 20:22Xiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиXiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда