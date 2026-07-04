Беелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотираси
Mini-компьютерлар бозорида етакчи брендлардан бири ҳисобланган Беелинк компанияси ўзининг янги ЭҚи 304 моделини намойиш этди. Ушбу қурилма технология оламида кутилмаган ечим — анъанавий SSD дисклар ўрнига смартфон ва планшетларда қўлланиладиган UFS 3.1 флеш-хотираси билан жиҳозлангани билан диққатни тортмоқда. Бу қадам хотира бозоридаги ҳозирги инқирозли вазият ва таннархни оптималлаштиришга бўлган уриниш сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Беелинк ЭҚи 304 модели Intel Вилдкат Лаке платформасига асосланган бўлиб, унинг базавий варианти 512 GB сиғимли UFS 3.1 хотирасига эга. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу турдаги хотиранинг назарий ўтказиш қобилияти сониясига 2,9 GBни ташкил этади. Таққослаш учун, замонавий PCIe 4.0 NVMe SSD драйверларининг тезлиги сониясига 7 GBдан ошиши мумкин. Бу эса янги мини-компьютер маълумотлар билан ишлашда одатий компьютерларга қараганда секинроқ бўлишини англатади.
Техник имкониятлар ва кенгайтириш имкониятиГарчи асосий хотира смартфон даражасида бўлса-да, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчилар учун қўшимча имкониятларни сақлаб қолган. Қурилма корпуси ичида иккита M.2 слоти мавжуд бўлиб, улардан бири PCIe 4.0 х2, иккинчиси эса PCIe 4.0 х1 интерфейсига эга. Бу фойдаланувчиларга кейинчалик стандарт SSD ўрнатиш орқали хотира тезлигини ошириш имконини беради.
Mini-компьютернинг юраги 5 ядроли Intel Коре 3 Просессор 304 процессори ҳисобланади. Қурилма 32 GBгача DDR5-5600 ёки LPDDR5 оператив хотирасини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, у иккита Тундерболт 4 порти, 10 Гбит/с ва 2,5 Гбит/с тезликдаги тармоқ интерфейслари билан жиҳозланган. Қурилманинг ички қисмига 85 В қувватли блок ўрнатилгани унинг ихчамлигини янада оширади.
Нархлар ва бозорга чиқишБеелинк ЭҚи 304 моделининг нархи унинг оператив хотира сиғимига қараб фарқланади. Ҳозирда 16 GB оператив хотирага эга бошланғич версия 500 доллар атрофида баҳоланмоқда. Юқорироқ кўрсаткичли, яни 24 GB оператив хотирали модел учун эса харидорлар 740 доллар тўлашларига тўғри келади.
Ўзбекистон бозорида мини-компьютерлар сегменти тобора оммалашиб бораётганини ҳисобга олса, Беелинк брендининг ушбу янгилиги офис ишчилари ва уй шароитида ихчам қурилма қидираётган фойдаланувчилар учун қизиқарли бўлиши мумкин. Бироқ, смартфон хотирасидан фойдаланиш қарори профессионал фойдаланувчилар орасида турли баҳсларга сабаб бўлиши кутилмоқда. Қурилманинг асосий техник хусусиятлари қуйидагича:
- Процессор: Intel Коре 3 Просессор 304 (Вилдкат Лаке);
- Асосий хотира: 512 GB UFS 3.1;
- Оператив хотира: 16 GB ёки 24 GB DDR5;
- Портлар: 2 та Тундерболт 4, Etherнет (10 Гбит/с ва 2,5 Гбит/с);
- Қўшимча: 2 та M.2 SSD слоти.
…