Кабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатди

·0·Спорт
Кабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатди

Кабо-Верде миллий жамоаси ЖЧ-2026даги иштирокини якунлаган бўлса-да, Африка футболи тарихида ўзига хос рекорд қайд этди. Жамоа амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина дарвозасига бир ўйинда иккита гол урган илк Африка вакилига айланди.

Қўшимча бўлимларгача чўзилган драматик баҳсда аргентиналиклар 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Аммо Кабо-Верденинг жасоратли ўйини ва икки голи мундиаль тарихида қолди.

Амалдаги чемпионга икки гол урган илк Африка жамоаси

Кабо-Верде футболчилари Аргентина дарвозасини икки бор ишғол қилди. Шу тариқа, улар жаҳон чемпионатлари тарихида амалдаги чемпионга қарши битта ўйинда камида икки гол урган биринчи Африка терма жамоаси бўлди.

Кичик орол мамлакати вакиллари футбол оламининг энг кучли жамоаларидан бирига қарши охиригача курашиб, рақибни жиддий қийинчиликка дучор қилди.

Камерун ва Сенегал ҳам чемпионларни енгган

Бунгача Африка терма жамоалари амалдаги жаҳон чемпионларини мағлуб этишга муваффақ бўлган эди.

1990 йилги мундиалда Камерун амалдаги чемпион Аргентинани енгган. 2002 йилда эса Сенегал Франция устидан тарихий ғалабага эришган.

Бироқ ҳар икки учрашувда ҳам Африка жамоалари рақиб дарвозасига фақат биттадан тўп киритганди. Кабо-Верде эса амалдаги чемпионга икки гол уриб, янги кўрсаткич ўрнатди.

Аргентина қўшимча бўлимларда қутулиб қолди

Кабо-Верде Аргентинага қарши баҳсда фаворитдан қўрқмасдан ҳаракат қилди ва учрашувни қўшимча бўлимларга олиб борди.

Шунга қарамай, ҳал қилувчи дақиқаларда аргентиналиклар 3:2 ҳисобида ғалабани қўлга киритиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.

Мағлубият ортидаги тарихий натижа

Кабо-Верде ЖЧ-2026 билан хайрлашди, аммо мусобақани қуруқ қўл билан тарк этмади. Жамоа амалдаги жаҳон чемпионига қарши кўрсатган жасорати ва тарихий икки голи билан Африка футболи солномасидан жой олди.

Қисқаси, таблода Аргентина ғалаба қилди, тарихда эса Кабо-Верде ҳам ўз номини қолдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқдаРома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқдаКеча, 23:13Арсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиАрсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиКеча, 22:15Рубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаРубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаКеча, 21:13Анге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайдиАнге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайдиКеча, 20:50Манчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиМанчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиКеча, 20:38Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Кеча, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди