Кабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатди
Кабо-Верде миллий жамоаси ЖЧ-2026даги иштирокини якунлаган бўлса-да, Африка футболи тарихида ўзига хос рекорд қайд этди. Жамоа амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина дарвозасига бир ўйинда иккита гол урган илк Африка вакилига айланди.
Қўшимча бўлимларгача чўзилган драматик баҳсда аргентиналиклар 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Аммо Кабо-Верденинг жасоратли ўйини ва икки голи мундиаль тарихида қолди.
Амалдаги чемпионга икки гол урган илк Африка жамоаси
Кабо-Верде футболчилари Аргентина дарвозасини икки бор ишғол қилди. Шу тариқа, улар жаҳон чемпионатлари тарихида амалдаги чемпионга қарши битта ўйинда камида икки гол урган биринчи Африка терма жамоаси бўлди.
Кичик орол мамлакати вакиллари футбол оламининг энг кучли жамоаларидан бирига қарши охиригача курашиб, рақибни жиддий қийинчиликка дучор қилди.
Камерун ва Сенегал ҳам чемпионларни енгган
Бунгача Африка терма жамоалари амалдаги жаҳон чемпионларини мағлуб этишга муваффақ бўлган эди.
1990 йилги мундиалда Камерун амалдаги чемпион Аргентинани енгган. 2002 йилда эса Сенегал Франция устидан тарихий ғалабага эришган.
Бироқ ҳар икки учрашувда ҳам Африка жамоалари рақиб дарвозасига фақат биттадан тўп киритганди. Кабо-Верде эса амалдаги чемпионга икки гол уриб, янги кўрсаткич ўрнатди.
Аргентина қўшимча бўлимларда қутулиб қолди
Кабо-Верде Аргентинага қарши баҳсда фаворитдан қўрқмасдан ҳаракат қилди ва учрашувни қўшимча бўлимларга олиб борди.
Шунга қарамай, ҳал қилувчи дақиқаларда аргентиналиклар 3:2 ҳисобида ғалабани қўлга киритиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.
Мағлубият ортидаги тарихий натижа
Кабо-Верде ЖЧ-2026 билан хайрлашди, аммо мусобақани қуруқ қўл билан тарк этмади. Жамоа амалдаги жаҳон чемпионига қарши кўрсатган жасорати ва тарихий икки голи билан Африка футболи солномасидан жой олди.
Қисқаси, таблода Аргентина ғалаба қилди, тарихда эса Кабо-Верде ҳам ўз номини қолдирди.
…