Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)
Тошкент вилоятининг Оҳангарон туманида синтетик гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши тезкор тадбир ўтказилди. Амалиёт давомида Яқин Шарқ давлатларидан бирининг фуқароси қарийб бир килограмм «мефедрон» билан ушланган.
Гиёҳванд модда даладаги хуфия жойга яширилган
Тадбир Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги ва Божхона органлари ходимлари ҳамкорлигида амалга оширилган.
Маълум қилинишича, хорижлик шахс дала майдонида ташкил этилган хуфия жойдан 970 грамм «мефедрон» синтетик гиёҳвандлик воситасини қазиб олиб кетаётган вақтида қўлга олинган.
Тошкентдаги хонадон ҳам текширилди
Тезкор тадбир давом эттирилиб, гумонланувчининг Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек туманидаги вақтинча яшаш хонадони кўздан кечирилган.
Текширув давомида:
2 та электрон тарози;
термоизоленталар;
бошқа буюмлар ашёвий далил сифатида олинган.
Суриштирув ишлари давом этмоқда
Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан дастлабки суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Гиёҳванд модданинг келиб чиқиш манбаси, кимга етказиб берилиши режалаштирилгани ва ҳолатга бошқа шахсларнинг алоқадорлиги текширилмоқда.
…