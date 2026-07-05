Хаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчи

·0·Спорт
Хаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчи

«Челси»нинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо Лондон клуби таркибини кучайтириш учун собиқ жамоаси — «Реал» футболчиларига қизиқиш билдирмоқда. Манбаларга кўра, испаниялик мутахассиснинг асосий нишонлари Орельен Тчуамени ва Арда Гюлер бўлиб турибди.

Алонсо ярим ҳимояни кучайтирмоқчи

Хабар қилинишича, Хаби Алонсо Франция терма жамоаси ярим ҳимоячиси Орельен Тчуаменини «Челси» сафида кўришни истаяпти.

Тчуамени майдон марказидаги жисмоний кураш, тўпни олиб қўйиш ва ҳужумларни бошлаш қобилияти билан Лондон клуби ўйинига янги куч қўшиши мумкин.

Арда Гюлер ҳам мураббий режасида

«Челси»нинг яна бир трансфер мақсади — мадридликларнинг ёш истеъдоди Арда Гюлер.

Техник маҳорат, ностандарт қарорлар ва ҳужумдаги универсаллиги билан ажралиб турадиган футболчи Алонсонинг янги лойиҳасида муҳим ўрин эгаллаши мумкин.

Манбаларга кўра, «Реал» раҳбарияти ҳар икки футболчи бўйича эҳтимолий таклифларга тайёрланмоқда.

Алонсо «Челси» билан узоқ муддатли шартнома тузган

Хаби Алонсо яқинда «Челси» билан 2030 йилнинг ёзигача мўлжалланган шартнома имзолади.

Клуб раҳбарияти испаниялик мутахассисга янги жамоа қуриш ва узоқ муддатли лойиҳани амалга ошириш имконини бермоқчи.

«Реал»ни яхши билиши устунлик бериши мумкин

Алонсо футболчилик фаолияти давомида «Реал» шарафини ҳимоя қилган. Шу боис у Мадрид клубининг ички тизими, ўйин услуби ва футболчилар имкониятларини яхши билади.

Энди асосий савол — «Челси» Тчуамени ва Гюлер учун расмий таклиф юборадими ёки бу икки трансфер фақат режа бўлиб қоладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКеча, 23:59Винсан Компани Бавария иқтидорини жамоада қолишга кўндирдиВинсан Компани Бавария иқтидорини жамоада қолишга кўндирдиКеча, 23:57Рома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқдаРома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқдаКеча, 23:13Арсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиАрсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиКеча, 22:15Рубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаРубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаКеча, 21:13Анге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайдиАнге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайдиКеча, 20:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди