Хаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчи
«Челси»нинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо Лондон клуби таркибини кучайтириш учун собиқ жамоаси — «Реал» футболчиларига қизиқиш билдирмоқда. Манбаларга кўра, испаниялик мутахассиснинг асосий нишонлари Орельен Тчуамени ва Арда Гюлер бўлиб турибди.
Алонсо ярим ҳимояни кучайтирмоқчи
Хабар қилинишича, Хаби Алонсо Франция терма жамоаси ярим ҳимоячиси Орельен Тчуаменини «Челси» сафида кўришни истаяпти.
Тчуамени майдон марказидаги жисмоний кураш, тўпни олиб қўйиш ва ҳужумларни бошлаш қобилияти билан Лондон клуби ўйинига янги куч қўшиши мумкин.
Арда Гюлер ҳам мураббий режасида
«Челси»нинг яна бир трансфер мақсади — мадридликларнинг ёш истеъдоди Арда Гюлер.
Техник маҳорат, ностандарт қарорлар ва ҳужумдаги универсаллиги билан ажралиб турадиган футболчи Алонсонинг янги лойиҳасида муҳим ўрин эгаллаши мумкин.
Манбаларга кўра, «Реал» раҳбарияти ҳар икки футболчи бўйича эҳтимолий таклифларга тайёрланмоқда.
Алонсо «Челси» билан узоқ муддатли шартнома тузган
Хаби Алонсо яқинда «Челси» билан 2030 йилнинг ёзигача мўлжалланган шартнома имзолади.
Клуб раҳбарияти испаниялик мутахассисга янги жамоа қуриш ва узоқ муддатли лойиҳани амалга ошириш имконини бермоқчи.
«Реал»ни яхши билиши устунлик бериши мумкин
Алонсо футболчилик фаолияти давомида «Реал» шарафини ҳимоя қилган. Шу боис у Мадрид клубининг ички тизими, ўйин услуби ва футболчилар имкониятларини яхши билади.
Энди асосий савол — «Челси» Тчуамени ва Гюлер учун расмий таклиф юборадими ёки бу икки трансфер фақат режа бўлиб қоладими?
…