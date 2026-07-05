Мессининг Возиняга айтган сўзлари маълум бўлди...

·0·Спорт
Мессининг Возиняга айтган сўзлари маълум бўлди...

Кабо-Верде миллий жамоаси дарвозабони Жозимар Возиня ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага қарши кечган драматик баҳсдан сўнг Лионел Месси билан бўлган суҳбатини очиқлади.

40 ёшдан ошган тажрибали голкипернинг айтишича, аргентиналик юлдуз унинг ўйинини юқори баҳолаб, бутун Кабо-Верде халқи у билан фахрланиши кераклигини айтган.

«Халқинг сен билан фахрланиши керак»

Аргентина 3:2 ҳисобида ғалаба қозонган учрашув якунлангач, Возиня Мессининг олдига борган.

«У мени қучоқлаб: “Сен ажойиб ўйнадинг. Сенинг халқинг сен билан фахрланиши керак”, деди», — дея воқеани эслади дарвозабон.

Возиня учун футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан биридан бундай илиқ сўзларни эшитиш унутилмас воқеага айланган.

Возиня Мессига қандай жавоб берди?

Кабо-Верде посбони аргентиналик футболчига миннатдорчилик билдириб, уни энг яхши ўйинчи деб атаган.

«Бу мен учун тасаввур қилиб бўлмайдиган лаҳза эди. Мен унга: “Раҳмат, Лео. Сен энг зўрисан”, дедим», — деди Возиня.

Мессининг футболкасини ҳам сўради

Суҳбат давомида Возиня Мессидан футболкаларини алмаштиришни сўраган.

Лео эса интервюлардан кейин туннелда унга ўз футболкасини беришини айтган.

«Бундай лаҳзалар қалбимда умрбод сақланиб қолади», — деди Кабо-Верде дарвозабони.

Возиня мундиал қаҳрамонларидан бирига айланди

Кабо-Верде Аргентинага қарши баҳсда муносиб қаршилик кўрсатди ва учрашувни қўшимча бўлимларгача олиб борди. Бироқ ҳал қилувчи дақиқаларда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақа билан хайрлашди.

Шунга қарамай, Возиня ушбу жаҳон чемпионатидаги ишончли ҳаракатлари, кўплаб сейвлари ва тажрибаси билан турнирнинг энг эътиборга молик дарвозабонларидан бирига айланди.

Ҳисобда Аргентина ғалаба қилди, аммо ўйиндан кейинги энг самимий лаҳзалардан бири Возиня ва Месси ўртасида қолди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчиХаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчиБугун, 00:01Кабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКеча, 23:59Винсан Компани Бавария иқтидорини жамоада қолишга кўндирдиВинсан Компани Бавария иқтидорини жамоада қолишга кўндирдиКеча, 23:57Рома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқдаРома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқдаКеча, 23:13Арсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиАрсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиКеча, 22:15Рубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаРубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаКеча, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди