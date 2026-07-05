Мессининг Возиняга айтган сўзлари маълум бўлди...
Кабо-Верде миллий жамоаси дарвозабони Жозимар Возиня ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага қарши кечган драматик баҳсдан сўнг Лионел Месси билан бўлган суҳбатини очиқлади.
40 ёшдан ошган тажрибали голкипернинг айтишича, аргентиналик юлдуз унинг ўйинини юқори баҳолаб, бутун Кабо-Верде халқи у билан фахрланиши кераклигини айтган.
«Халқинг сен билан фахрланиши керак»
Аргентина 3:2 ҳисобида ғалаба қозонган учрашув якунлангач, Возиня Мессининг олдига борган.
«У мени қучоқлаб: “Сен ажойиб ўйнадинг. Сенинг халқинг сен билан фахрланиши керак”, деди», — дея воқеани эслади дарвозабон.
Возиня учун футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан биридан бундай илиқ сўзларни эшитиш унутилмас воқеага айланган.
Возиня Мессига қандай жавоб берди?
Кабо-Верде посбони аргентиналик футболчига миннатдорчилик билдириб, уни энг яхши ўйинчи деб атаган.
«Бу мен учун тасаввур қилиб бўлмайдиган лаҳза эди. Мен унга: “Раҳмат, Лео. Сен энг зўрисан”, дедим», — деди Возиня.
Мессининг футболкасини ҳам сўради
Суҳбат давомида Возиня Мессидан футболкаларини алмаштиришни сўраган.
Лео эса интервюлардан кейин туннелда унга ўз футболкасини беришини айтган.
«Бундай лаҳзалар қалбимда умрбод сақланиб қолади», — деди Кабо-Верде дарвозабони.
Возиня мундиал қаҳрамонларидан бирига айланди
Кабо-Верде Аргентинага қарши баҳсда муносиб қаршилик кўрсатди ва учрашувни қўшимча бўлимларгача олиб борди. Бироқ ҳал қилувчи дақиқаларда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақа билан хайрлашди.
Шунга қарамай, Возиня ушбу жаҳон чемпионатидаги ишончли ҳаракатлари, кўплаб сейвлари ва тажрибаси билан турнирнинг энг эътиборга молик дарвозабонларидан бирига айланди.
Ҳисобда Аргентина ғалаба қилди, аммо ўйиндан кейинги энг самимий лаҳзалардан бири Возиня ва Месси ўртасида қолди.
…