Винсан Компани Бавария иқтидорини жамоада қолишга кўндирди

·0·Спорт
Винсан Компани Бавария иқтидорини жамоада қолишга кўндирди

Мюнхеннинг Бавария клуби бош мураббийи Винсан Компани жамоанинг энг истиқболли ёш иқтидорларидан бири Арижон Ибрагимович билан шахсан музокара ўтказиб, уни клубда қолишга кўндирди. Белгиялик мутахассис 20 ёшли плеймейкернинг келажаги бўйича ўз режалари билан ўртоқлашганидан сўнг, футболчи янги шартномага имзо чекишга қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport Bild ва Трансфермаркт нашрлари хабарига кўра, Ибрагимович Мюнхен клуби билан 2028-йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим тузади. Аввалги келишув 2027-йилда ниҳоясига етиши керак эди, бироқ клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг жамоа келажагидаги ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида шартномани ҳозирданоқ узайтиришни лозим топди.

Винсан Компани Манчестер Сити собиқ сардори сифатида ёш иқтидорлар билан ишлаш тажрибасига эга ва у Ибрагимовични Бавария экотизимида сақлаб қолишни ўзининг устувор вазифаларидан бири деб белгилаган. Мураббий ва футболчи ўртасидаги ёпиқ эшиклар ортидаги суҳбат якунда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди. Компани ёш ярим ҳимоячига асосий таркибга кириш учун аниқ йўл харитасини кўрсатиб берган.

Иқтидорнинг шаклланиш йўли

Асли Нюрнбергда туғилган Арижон Ибрагимович Бавария академиясига 2018-йилда, 12 ёшида келиб қўшилган эди. Унинг ўсмирлар ўртасидаги ўйинлари мутахассислар эътиборини тезда тортди ва 2023-йилнинг бошида у ўзининг илк профессионал шартномасини имзолади. Футболчи 17 ёшида Бохумга қарши ўйинда дебют қилиб, клуб тарихидаги энг ёш дебютантлардан бирига айланган.

Ибрагимович нафақат ички чемпионатда, балки халқаро майдонда ҳам ўзини кўрсатишга улгурди. 2024-йил декабрь ойида Чемпионлар лигаси доирасида Шахтёр Донецк жамоасига қарши кечган баҳсда захирадан майдонга тушиб, нуфузли турнирда тажриба орттирди. Шунга қарамай, Мюнхен каби гранд жамоада доимий ўринга эга бўлиш учун у бир неча бор ижара сафарларига юборилган.

Ижара давридаги муваффақиятлар

Футболчи ўз маҳоратини ошириш мақсадида Италиянинг Фрозиноне ва Лацио клубларида тўп сурди. Бироқ унинг ҳақиқий ўсиши ўтган мавсумда Хайденхайм сафида яққол кўзга ташланди. Ибрагимович ушбу жамоада 32 та ўйинда майдонга тушиб, шундан 25 тасини асосий таркибда бошлади ва ўзини Бундеслиганинг ишончли ижрочиси сифатида намоён этди.

Goal.com нашри маълумотига кўра, Ибрагимовичга Европанинг бошқа бир қатор клубларидан қизиқиш бўлган, бироқ Компанининг шахсий аралашуви барча шубҳаларга чек қўйди. Эндиликда ёш ҳужумкор ярим ҳимоячи Бавария сафида янги мавсумда ўзининг энг яхши қирраларини кўрсатишга ва асосий таркиб учун курашишга тайёрланмоқда.

БаварияВинсан КомпаниАрижон ИбрагимовичТрансферБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКеча, 23:59Рома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқдаРома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқдаКеча, 23:13Арсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиАрсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиКеча, 22:15Рубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаРубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаКеча, 21:13Анге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайдиАнге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайдиКеча, 20:50Манчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиМанчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиКеча, 20:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди