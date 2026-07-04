Винсан Компани Бавария иқтидорини жамоада қолишга кўндирди
Мюнхеннинг Бавария клуби бош мураббийи Винсан Компани жамоанинг энг истиқболли ёш иқтидорларидан бири Арижон Ибрагимович билан шахсан музокара ўтказиб, уни клубда қолишга кўндирди. Белгиялик мутахассис 20 ёшли плеймейкернинг келажаги бўйича ўз режалари билан ўртоқлашганидан сўнг, футболчи янги шартномага имзо чекишга қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport Bild ва Трансфермаркт нашрлари хабарига кўра, Ибрагимович Мюнхен клуби билан 2028-йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим тузади. Аввалги келишув 2027-йилда ниҳоясига етиши керак эди, бироқ клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг жамоа келажагидаги ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида шартномани ҳозирданоқ узайтиришни лозим топди.
Винсан Компани Манчестер Сити собиқ сардори сифатида ёш иқтидорлар билан ишлаш тажрибасига эга ва у Ибрагимовични Бавария экотизимида сақлаб қолишни ўзининг устувор вазифаларидан бири деб белгилаган. Мураббий ва футболчи ўртасидаги ёпиқ эшиклар ортидаги суҳбат якунда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди. Компани ёш ярим ҳимоячига асосий таркибга кириш учун аниқ йўл харитасини кўрсатиб берган.
Иқтидорнинг шаклланиш йўлиАсли Нюрнбергда туғилган Арижон Ибрагимович Бавария академиясига 2018-йилда, 12 ёшида келиб қўшилган эди. Унинг ўсмирлар ўртасидаги ўйинлари мутахассислар эътиборини тезда тортди ва 2023-йилнинг бошида у ўзининг илк профессионал шартномасини имзолади. Футболчи 17 ёшида Бохумга қарши ўйинда дебют қилиб, клуб тарихидаги энг ёш дебютантлардан бирига айланган.
Ибрагимович нафақат ички чемпионатда, балки халқаро майдонда ҳам ўзини кўрсатишга улгурди. 2024-йил декабрь ойида Чемпионлар лигаси доирасида Шахтёр Донецк жамоасига қарши кечган баҳсда захирадан майдонга тушиб, нуфузли турнирда тажриба орттирди. Шунга қарамай, Мюнхен каби гранд жамоада доимий ўринга эга бўлиш учун у бир неча бор ижара сафарларига юборилган.
Ижара давридаги муваффақиятларФутболчи ўз маҳоратини ошириш мақсадида Италиянинг Фрозиноне ва Лацио клубларида тўп сурди. Бироқ унинг ҳақиқий ўсиши ўтган мавсумда Хайденхайм сафида яққол кўзга ташланди. Ибрагимович ушбу жамоада 32 та ўйинда майдонга тушиб, шундан 25 тасини асосий таркибда бошлади ва ўзини Бундеслиганинг ишончли ижрочиси сифатида намоён этди.
Goal.com нашри маълумотига кўра, Ибрагимовичга Европанинг бошқа бир қатор клубларидан қизиқиш бўлган, бироқ Компанининг шахсий аралашуви барча шубҳаларга чек қўйди. Эндиликда ёш ҳужумкор ярим ҳимоячи Бавария сафида янги мавсумда ўзининг энг яхши қирраларини кўрсатишга ва асосий таркиб учун курашишга тайёрланмоқда.
…